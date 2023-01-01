Удаление дубликатов из массива объектов в Lodash

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Быстрый ответ

Для эффективного использования Lodash при удалении дубликатов вы можете применить функции _.uniq и _.uniqBy :

Вот как вы можете удалить дубликаты чисел:

JS Скопировать код const nums = [1, 1, 2]; const unique = _.uniq(nums); // Результат: [1, 2]

А так можно удалить дубликаты объектов по ключу 'id':

JS Скопировать код const items = [{id: 1}, {id: 2}, {id: 1}]; const uniqueItems = _.uniqBy(items, 'id'); // Результат: [{id: 1}, {id: 2}]

Для сложных объектов и глубокого сравнения используйте _.uniqWith и _.isEqual :

JS Скопировать код const items = [{id: 1, name: 'Apple'}, {id: 2, name: 'Orange'}, {id: 1, name: 'Apple'}]; const uniqueItems = _.uniqWith(items, _.isEqual); // Результат: [{id: 1, name: 'Apple'}, {id: 2, name: 'Orange'}]

Работа с большими наборами данных

В случае обработки больших массивов данных критически важно выбирать эффективный метод. _.uniqBy отлично подходит для отбора уникальных элементов из большого количества объектов. Также стоит учесть версию Lodash, так как обновления могут влиять на функциональность методов.

Визуализация

Представим, что у вас есть корзина с фруктами: 🍇🍊🍇🥝🍊, и вы хотите оставить только по одному представителю каждого вида:

Исходный массив:

[🍇, 🍊, 🍇, 🥝, 🍊]

Применение _.uniq :

JS Скопировать код _.uniq([🍇, 🍊, 🍇, 🥝, 🍊]);

Результат:

[🍇, 🍊, 🥝]

Дубликаты успешно удалены! 🙌

Фильтрация по собственным условиям

Подстройка пользовательской функции

_.uniqBy позволяет устанавливать собственный критерий уникальности путём передачи функции:

JS Скопировать код const users = [{ name: 'John', age: 24 }, { name: 'Jane', age: 24 }, { name: 'John', age: 30 }]; const uniqueUsers = _.uniqBy(users, user => user.name); // Результат: [{ name: 'John', age: 24 }, { name: 'Jane', age: 24 }]

Создание объединения с помощью _.union

Метод _.union позволяет объединить массивы и удалить дубликаты:

JS Скопировать код const arr1 = [1, 2]; const arr2 = [3, 2]; const uniqueCombined = _.union(arr1, arr2); // Результат: [1, 2, 3]

Максимизация производительности

Для улучшения производительности вы можете применить следующие подходы:

Испытайте различные методы Lodash, чтобы выбрать самый быстрый.

В некоторых случаях рассмотрите использование нативного JavaScript.

Примените разделение массивов на части для параллельной обработки, следуя принципу разделяй и властвуй.

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