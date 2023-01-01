Удаление десятичной части чисел в JavaScript: методы#Разное
Быстрый ответ
Чтобы удалить дробную часть числа в JavaScript, используйте функцию
Math.trunc(). Этот метод наиболее оптимальный, хотя и существуют другие подходы:
let number = 123.456;
let noDecimals = Math.trunc(number); // 123, "Привет, целая часть, тебе не было нужно дробное продолжение."
Отсечение дробной части в JavaScript
Помимо
Math.trunc(), в JavaScript существует несколько других подходов для избавления от десятичных знаков. Вот основные из них и их характеристики:
|Метод
|Описание
|Возвращаемый результат
|
Math.trunc(number)
|Простое отсечение дробной части.
|Number
|
~~number
|Оператор с высокой скоростью выполнения.
|Number
|
parseInt(number)
|Возвращает целый компонент числа. Прост и понятен.
|Number
|
Math.floor(number)
|Округляет значение вниз.
|Number
|
Math.round(number)
|Производит округление до ближайшего целого. Точен и объективен.
|Number
Однако стоит помнить, что побитовые операторы (
~~) имеют ограничение на 32 бита. Поэтому в работе с большими числами следует проявлять осторожность!
Округление и точность
Арифметика с плавающей точкой порой может поставить в тупик, как, например,
Math.round(), округляя число на первый взгляд неправильно. Чтобы избежать подобных неожиданностей, используйте
Math.floor() для отрицательных и
Math.ceil() для положительных значений.
Полифил для
Если ваш браузер не поддерживает
Math.trunc(), вы можете воспользоваться следующим полифилом:
if (!Math.trunc) {
Math.trunc = function(v) {
return v < 0 ? Math.ceil(v) : Math.floor(v);
};
}
Строковое представление числа
Если требуется преобразовать число без десятичных знаков в строку, следует использовать
Number.toFixed(0). Но помимо этого вам возможно потребуется преобразование обратно в число:
let number = 123.456;
let noDecimalsString = number.toFixed(0); // "123", "Теперь это строка, несущая в себе число."
let noDecimalsNumber = Number(noDecimalsString); // 123 – Возвращение к числовому формату
Визуализация
Визуализируем процесс отсечения дробной части числа:
До: 🌳 6.35
После: 🌲 6
Здесь Math.trunc функционирует как садовые ножницы
✂️ – отсекают лишнее и оставляют только целое число.
let number = 6.35;
number = Math.trunc(number); // 🌳 -> 🌲
Арифметика и точность
Арифметика с плавающей точкой всегда представляет интерес, но она может порождать проблемы с точностью. Учитывайте это, особенно при умножении числа на 10 в степени перед его округлением. Важно осознавать, как числа представлены в машинной арифметике.
Производительность
С точки зрения скорости исполнения, побитовые операторы, например,
~~, выступают как быстрые инструменты. Они помогут вам быстро отсечь дробную часть, но в случае, если важна точность, предпочтительнее использовать методы
Math.
Полезные материалы
- Math.floor() – JavaScript | MDN — Подробнее о
Math.floor(), помогающем в округлении числа в меньшую сторону.
- Format number to always show 2 decimal places — Узнайте, как ограничить число заданным количеством десятичных знаков.
- parseInt() – JavaScript | MDN — Изучите документацию по преобразованию строки в целое число с помощью
parseInt().
- Number.prototype.toFixed() – JavaScript | MDN — Узнайте больше об использовании
Number.toFixed()для форматирования чисел.
- JavaScript Bitwise — Познакомьтесь с побитовыми операциями.
- Math.round() – JavaScript | MDN — Научитесь применять
Math.round()для округления чисел.
- What does a tilde do when it precedes an expression? – Stack Overflow — Разберитесь в интересной детали использования тильды в JavaScript.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы