Удаление десятичной части чисел в JavaScript: методы

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Быстрый ответ

Чтобы удалить дробную часть числа в JavaScript, используйте функцию Math.trunc() . Этот метод наиболее оптимальный, хотя и существуют другие подходы:

JS Скопировать код let number = 123.456; let noDecimals = Math.trunc(number); // 123, "Привет, целая часть, тебе не было нужно дробное продолжение."

Отсечение дробной части в JavaScript

Помимо Math.trunc() , в JavaScript существует несколько других подходов для избавления от десятичных знаков. Вот основные из них и их характеристики:

Метод Описание Возвращаемый результат Math.trunc(number) Простое отсечение дробной части. Number ~~number Оператор с высокой скоростью выполнения. Number parseInt(number) Возвращает целый компонент числа. Прост и понятен. Number Math.floor(number) Округляет значение вниз. Number Math.round(number) Производит округление до ближайшего целого. Точен и объективен. Number

Однако стоит помнить, что побитовые операторы ( ~~ ) имеют ограничение на 32 бита. Поэтому в работе с большими числами следует проявлять осторожность!

Округление и точность

Арифметика с плавающей точкой порой может поставить в тупик, как, например, Math.round() , округляя число на первый взгляд неправильно. Чтобы избежать подобных неожиданностей, используйте Math.floor() для отрицательных и Math.ceil() для положительных значений.

Полифил для

Если ваш браузер не поддерживает Math.trunc() , вы можете воспользоваться следующим полифилом:

JS Скопировать код if (!Math.trunc) { Math.trunc = function(v) { return v < 0 ? Math.ceil(v) : Math.floor(v); }; }

Строковое представление числа

Если требуется преобразовать число без десятичных знаков в строку, следует использовать Number.toFixed(0) . Но помимо этого вам возможно потребуется преобразование обратно в число:

JS Скопировать код let number = 123.456; let noDecimalsString = number.toFixed(0); // "123", "Теперь это строка, несущая в себе число." let noDecimalsNumber = Number(noDecimalsString); // 123 – Возвращение к числовому формату

Визуализация

Визуализируем процесс отсечения дробной части числа:

Markdown Скопировать код До: 🌳 6.35 После: 🌲 6

Здесь Math.trunc функционирует как садовые ножницы ✂️ – отсекают лишнее и оставляют только целое число.

JS Скопировать код let number = 6.35; number = Math.trunc(number); // 🌳 -> 🌲

Арифметика и точность

Арифметика с плавающей точкой всегда представляет интерес, но она может порождать проблемы с точностью. Учитывайте это, особенно при умножении числа на 10 в степени перед его округлением. Важно осознавать, как числа представлены в машинной арифметике.

Производительность

С точки зрения скорости исполнения, побитовые операторы, например, ~~ , выступают как быстрые инструменты. Они помогут вам быстро отсечь дробную часть, но в случае, если важна точность, предпочтительнее использовать методы Math .

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