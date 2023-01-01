Центровка модального окна Bootstrap: решение через CSS и JS#Основы JavaScript #CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
.modal-dialog {
display: flex;
align-items: center;
min-height: 100vh;
margin: 0;
}
Вертикальное центрирование модального окна в Bootstrap можно выполнить с помощью flexbox: к классу
.modal-dialog необходимо применить свойства
display: flex; и
align-items: center;. Для заполнения всего экрана установите минимальную высоту
min-height: 100vh;, а внешние отступы
margin: 0; помогут добиться идеального центрирования на страницах с вертикальной прокруткой.
За кулисами: методы центрирования
Разберёмся с различными способами размещения модального окна Bootstrap точно в центре вьюпорта.
Я нахожусь здесь, прямо посередине – встроенный класс Bootstrap
В Bootstrap версии 4 и новее имеется удобный класс
.modal-dialog-centered, предназначенный специально для таких случаев.
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
<!-- Содержимое модального окна -->
</div>
CSS-методы: вертикальное выравнивание с использованием дополнительного div
Если flexbox вам не подходит, можно воспользоваться классическими CSS-приёмами с дополнительной обёрткой в виде блока.
.helper-div {
display: table;
height: 100%;
width: 100%;
}
.modal-dialog {
display: table-cell;
vertical-align: middle;
pointer-events: none;
}
.modal-content {
pointer-events: auto;
margin: 0 auto;
}
Оберните
.modal-dialog в дополнительный div с классом
.helper-div и наслаждайтесь результатом.
Адаптивность на первом месте
Стиль модального окна должен адаптироваться под различные размеры экранов и браузерных окон.
@media (min-width: 768px) {
.modal-dialog {
padding-top: 10%;
}
}
Важно: Убедитесь, что высота модального окна не превышает размер вьюпорта и не вызывает появления прокрутки.
Простота Bootstrap 5
В Bootstrap 5 процесс центрирования оптимизирован и упрощен с помощью улучшенных flex-возможностей.
<div class="modal-dialog m-0 d-flex align-items-center min-vh-100">
<!-- Содержимое модального окна -->
</div>
Будьте настороже: возможные подводные камни!
Решение типовых проблем
Не забывайте учитывать высоту модальных окон и настройку
pointer-events, чтобы обеспечить максимальное удобство использования.
Проблема 1: Высота модального окна
Если модальное окно превышает высоту вьюпорта, настройте
overflow-y на
auto и используйте
max-height для контроля над скроллом.
Проблема 2: Правильное взаимодействие с модальным окном
Установка
pointer-events: auto; на
.modal-content позволит пользователю взаимодействовать с содержимым, а
.helper-div с
pointer-events: none; предоставит возможность закрыть окно, кликнув вне его области.
Проблема 3: Динамическое изменение содержимого
Для того чтобы модальное окно правильно реагировало на изменение содержимого, используйте JavaScript или jQuery, предварительно установив
display: block;.
Визуализация
Визуализируйте модальное окно как воздушный шар, который равномерно парит в центре небосклона.
.modal-dialog {
display: flex;
align-items: center;
min-height: calc(100vh – 60px);
}
Применение flexbox для центрирования сопоставимо с подъемной силой воздушного шара.
Полезные материалы
- Modal · Bootstrap v5.0
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks
- Гибкое размещение элементов с использованием CSS – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
- Сетка в стиле масонства с помощью CSS Grid | by Andy Barefoot | Medium
- Абсолютное горизонтальное и вертикальное центрирование в CSS — Smashing Magazine
- Руководство по созданию модального окна с помощью CSS и JavaScript
Помните, что практика – ключ к мастерству. Используйте полученные знания в своём коде и делитесь успехами! Удачи в программировании!👩💻
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда