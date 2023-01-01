Центровка модального окна Bootstrap: решение через CSS и JS

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Быстрый ответ

CSS Скопировать код .modal-dialog { display: flex; align-items: center; min-height: 100vh; margin: 0; }

Вертикальное центрирование модального окна в Bootstrap можно выполнить с помощью flexbox: к классу .modal-dialog необходимо применить свойства display: flex; и align-items: center; . Для заполнения всего экрана установите минимальную высоту min-height: 100vh; , а внешние отступы margin: 0; помогут добиться идеального центрирования на страницах с вертикальной прокруткой.

За кулисами: методы центрирования

Разберёмся с различными способами размещения модального окна Bootstrap точно в центре вьюпорта.

Я нахожусь здесь, прямо посередине – встроенный класс Bootstrap

В Bootstrap версии 4 и новее имеется удобный класс .modal-dialog-centered , предназначенный специально для таких случаев.

HTML Скопировать код <div class="modal-dialog modal-dialog-centered"> <!-- Содержимое модального окна --> </div>

CSS-методы: вертикальное выравнивание с использованием дополнительного div

Если flexbox вам не подходит, можно воспользоваться классическими CSS-приёмами с дополнительной обёрткой в виде блока.

CSS Скопировать код .helper-div { display: table; height: 100%; width: 100%; } .modal-dialog { display: table-cell; vertical-align: middle; pointer-events: none; } .modal-content { pointer-events: auto; margin: 0 auto; }

Оберните .modal-dialog в дополнительный div с классом .helper-div и наслаждайтесь результатом.

Адаптивность на первом месте

Стиль модального окна должен адаптироваться под различные размеры экранов и браузерных окон.

CSS Скопировать код @media (min-width: 768px) { .modal-dialog { padding-top: 10%; } }

Важно: Убедитесь, что высота модального окна не превышает размер вьюпорта и не вызывает появления прокрутки.

Простота Bootstrap 5

В Bootstrap 5 процесс центрирования оптимизирован и упрощен с помощью улучшенных flex-возможностей.

HTML Скопировать код <div class="modal-dialog m-0 d-flex align-items-center min-vh-100"> <!-- Содержимое модального окна --> </div>

Будьте настороже: возможные подводные камни!

Решение типовых проблем

Не забывайте учитывать высоту модальных окон и настройку pointer-events , чтобы обеспечить максимальное удобство использования.

Проблема 1: Высота модального окна

Если модальное окно превышает высоту вьюпорта, настройте overflow-y на auto и используйте max-height для контроля над скроллом.

Проблема 2: Правильное взаимодействие с модальным окном

Установка pointer-events: auto; на .modal-content позволит пользователю взаимодействовать с содержимым, а .helper-div с pointer-events: none; предоставит возможность закрыть окно, кликнув вне его области.

Проблема 3: Динамическое изменение содержимого

Для того чтобы модальное окно правильно реагировало на изменение содержимого, используйте JavaScript или jQuery, предварительно установив display: block; .

Визуализация

Визуализируйте модальное окно как воздушный шар, который равномерно парит в центре небосклона.

CSS Скопировать код .modal-dialog { display: flex; align-items: center; min-height: calc(100vh – 60px); }

Применение flexbox для центрирования сопоставимо с подъемной силой воздушного шара.

Полезные материалы

Помните, что практика – ключ к мастерству. Используйте полученные знания в своём коде и делитесь успехами! Удачи в программировании!👩‍💻