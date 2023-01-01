Централизованная обработка ошибок Axios в JavaScript

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Быстрый ответ

Встретились с ошибками при использовании Axios? Применяйте простое правило: используйте .catch() для перехвата объекта ошибки и проанализируйте его содержимое. Это может быть error.response , если сервер вернул ответ, error.request , если от сервера нет ответа, или error.message , если ошибка возникла при настройке запроса. Ниже представлен пример кода, демонстрирующего применение данного подхода:

JS Скопировать код axios.get('/endpoint') .then(response => console.log(response.data)) // Всё прошло успешно! .catch(error => { let errMsg = error.response ? `Статус: ${error.response.status}, Данные: ${error.response.data}` // Ответ сервера содержит ошибку : error.request ? 'Нет ответа' // Ответ от сервера не получен : `Ошибка настройки запроса: ${error.message}`; // Неправильная настройка запроса console.error(`Axios столкнулся с препятствием: ${errMsg}`); // Подробности ошибки });

С применением этого подхода вы сможете адекватно реагировать на различные типы ошибок, возникающие при работе с Axios.

Игра с перехватчиками: Централизованное управление ошибками

Перехватчики Axios — это отличная возможность для централизации обработки ошибок. Вам не нужно применять .catch() в разных местах кода, когда можно передать эту задачу перехватчику:

JS Скопировать код axios.interceptors.response.use(response => response, error => { if (!error.response) { console.error('Сервер не отвечает', error.request); // Нет ответа от сервера } else if (!error.response.data) { console.error('Нет данных в ответе', error.response); // Ответ не содержит данных } else { console.error('Сервер вернул ошибку:', error.response); // Ошибка пришла от сервера } return Promise.reject(error); // Передаем ошибку обратно });

Подобный подход обеспечивает более гибкую работу с ошибками и делает код опрятнее.

Async/await: Облегчение обработки ошибок

Используете ли вы async/await в асинхронном коде? В этом случае освойте блок try/catch , который поможет вам элегантно обрабатывать ошибки, которые возвращает Axios:

JS Скопировать код async function fetchTourDetails() { try { const response = await axios.get('/endpoint'); console.log(response.data); // Данные успешно получены, всё отлично! } catch (error) { console.error('Ошибка получения данных', error); // Возникли проблемы } }

Применение этого шаблона сделает ваш код более читабельным и удобным для поддержки.

Приемлемые коды ответа: Персонализация обработки ошибок

Как и в ресторане, где каждый клиент выбирает блюдо на свой вкус, в Axios вы можете использовать validateStatus для того, чтобы определить, какие HTTP-статусы считать успешными:

JS Скопировать код axios.get('/endpoint', { validateStatus: function(status) { return status < 500; // Распознаем любой ответ со статусом, меньшим 500, как успешный } }) .then(response => console.log(response.data)) // Данные получены, всё хорошо .catch(error => console.error(`Получен негативный ответ от сервера`, error)); // Проблемы соединения с сервером

Благодаря этому только определённые статусы будут обрабатываться как ошибки.

Следование принципу DRY с помощью Request.js

Если вы не хотите каждый раз реализовывать обработку ошибок, можно создать модуль Request.js, где этот функционал будет применяться один раз:

JS Скопировать код // Request.js import axios from 'axios'; const request = axios.create({ baseURL: 'https://api.yourdomain.com', /* ... дополнительные настройки ... */ }); request.interceptors.response.use(response => response, error => { // Здесь вы вводите свою логику обработки ошибок // ... обработка ошибок ... return Promise.reject(error); // Чтобы сохранить выброс исключения }); export default request; // Теперь можно использовать готовый модуль в приложении

Теперь вам достаточно просто импортировать этот модуль там, где это необходимо.

Правильная обработка ошибок в цепочках промисов

Если вы работаете с цепочками промисов, обеспечьте обработку ошибок на каждом этапе, используя .then().catch() :

JS Скопировать код axios.get('/step1') .then(response => { console.log('Шаг 1 пройден', response.data); // Первый шаг успешно выполнен return axios.get('/step2'); }) .then(response => { console.log('Шаг 2 пройден', response.data); // Второй шаг успешно выполнен }) .catch(error => { console.error('Проблемы с выполнением шагов', error); // Где-то появилась ошибка! });

Ошибка на любом этапе приведёт к её обработке в единственном блоке .catch() в конце цепочки.

Визуализация

Представьте, что запрос в Axios – это поездка:

Запрос Axios 🚦: Здесь axios – это наше средство передвижения.

JS Скопировать код axios.get('/route')

Успешный ответ 🛣️: Всё идет гладко.

JS Скопировать код .then(response => /** Мы продолжаем движение **/)

Обработка ошибок 🚧: Появились препятствия на пути!

JS Скопировать код .catch(error => /** Попали в яму, но справимся **/)

Как опытный автомобилист, вы должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам на дороге.

Объект ошибки: Понимание и отладка

Объект ошибки – это не причина для беспокойства. Давайте же разбираться:

JS Скопировать код .catch(({ response, request, message }) => { if (response) { console.error(`Сервер ответил ошибкой со статусом ${response.status}:`, response.data); // Сервер вернул отрицательный ответ } else if (request) { console.error('Ошибка: нет ответа', request); // Ответ от сервера отсутствует } else { console.error("Проблема с настройкой запроса", message); // Ошибка при настройке запроса } });

Теперь вы оборудованы знаниями для отладки ошибок, как настоящий профессионал!

Отладка с помощью логирования

Логирование ошибок помогает разобраться, где произошла проблема. Не забывайте использовать журнал:

JS Скопировать код .catch(error => { console.error(`Нежданный поворот: ошибка!`, error); // Невозможно предсказать ошибка // Рассмотрите возможность использования системы логирования для более точного трекинга logService.error(error); });

Логи помогают прогнозировать и предотвращать потенциальные проблемы.

Использование метода .get для простых запросов

Используйте axios.get для GET-запросов – это наиболее простой и удобный метод:

JS Скопировать код axios.get('/simple-get') .then(response => console.log('Данные:', response.data)) // Данные получены! .catch(error => console.error('Проблемы с сервером!', error)); // Сервер не смог обработать запрос.

Просто и эффективно.

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