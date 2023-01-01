Транспонирование 2D-массива в JavaScript: оптимизированный подход

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Быстрый ответ

Транспонированием двумерного массива называют процедуру обмена местами его строк и столбцов. В JavaScript такую операцию возможно выполнить с помощью метода map() :

JS Скопировать код const transpose = m => m[0].map((_, i) => m.map(row => row[i]));

Вот как её использовать:

JS Скопировать код const transposed = transpose([[1,2], [3,4]]); // Результат: [[1,3], [2,4]]

Подробности использования метода

Метод map() стоит в центре нашего внимания — мы применяем его для переорганизации элементов массива. Он позволяет аккуратно и в две строки кода выполнять операции с каждым элементом массива, преобразовывая строки и столбцы и созавая транспонированную матрицу.

Сокращение кода благодаря стрелочным функциям ES6

Стрелочные функции из ES6 дают возможность писать более краткое и элегантное выражение нашего кода. Они ещё позволяют лексически связать контекст this :

JS Скопировать код const transpose = arr => arr[0].map((_,i) => arr.map(row => row[i]));

Таким образом, транспонирование выглядит ещё более лаконичным.

На месте транспонирование для квадратных матриц

Использование деструктуризации из ES6 дает нам возможность выполнять транспонирование на месте — это идеальное решение для квадратных матриц:

JS Скопировать код function transposeInPlace(m) { for(let i = 0; i < m.length; i++) { for(let j = i + 1; j < m[i].length; j++) { [m[i][j], m[j][i]] = [m[j][i], m[i][j]]; } } }

Функциональное программирование с применением

Овладев функциональными концепциями, можно использовать reduce() в сочетании с map() для создания транспонированного массива:

JS Скопировать код const transposeWithReduce = matrix => matrix.reduce( (prev, next) => next.map((item, i) => (prev[i] || []).concat(next[i]) ), [] );

Помощь от Lodash: использование

В JavaScript существует множество полезных библиотек, в частности lodash, где для транспонирования можно применить _.zip() :

JS Скопировать код const _ = require('lodash'); const transposed = _.zip(...array);

Нативное решение на чистом JavaScript

Чистый JavaScript также эффективен для транспонирования и не требует подключения дополнительных библиотек:

JS Скопировать код const transpose = a => a[0].map((_, i) => a.map(row => row[i]));

Классический подход с использованием вложенных циклов

Традиционным подходом является использование вложенных циклов for. Он также хорошо решает задачу транспонирования:

JS Скопировать код function transpose(matrix) { const rows = matrix.length, cols = matrix[0].length; const transposed = []; for (let j = 0; j < cols; j++) { transposed[j] = new Array(rows); for (let i = 0; i < rows; i++) { transposed[j][i] = matrix[i][j]; } } return transposed; }

Избегайте граничных случаев

Внимательно следите за особыми случаями при транспонировании:

Непрямоугольные массивы могут привести к непредсказуемым результатам.

могут привести к непредсказуемым результатам. Большие объемы данных требуют детального вложения работы и контроля производительности.

требуют детального вложения работы и контроля производительности. Возможность изменения данных: убедитесь, что при работе с исходным массивом вы избегаете нежелательных побочных эффектов.

Визуализация

Иногда полезно визуализировать транспонирование как переворот сетки:

Оригинальная сетка:

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |

Транспонированная сетка:

| 1 | 4 | 7 | | 2 | 5 | 8 | | 3 | 6 | 9 |

Ценные советы для совершенствования качества кода

Некоторые рекомендации для улучшения вашего кода транспонирования:

Вместо переменных используйте константы для функций, которые не собираетесь переприсваивать. Оптимизируйте работу с большими матрицами и стремитесь к повторному использованию кода. Проведите тестирование различных методов, чтобы выбрать наиболее подходящий для вашего случая. Применение неизменяемых структур данных поможет контролировать состояние программы.

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