toBe vs toEqual в Jasmine: различия при тестировании чисел

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Быстрый ответ

Матчер toBe применяется для проверки строгого равенства объектов — они должны быть не просто эквивалентны, но также указывать на одну и ту же область в памяти. Это аналог операции === в JavaScript. Матчер toEqual соответственно служит для сопоставления объектов путем сравнения их содержимого. Он незаменим при сравнении структуры объектов.

Примеры использования:

JS Скопировать код expect(1).toBe(1); // Верно, поскольку число идентично самому себе. expect({ a: 1 }).toBe({ a: 1 }); // Неверно, свойства идентичны, но это разные объекты. expect({ a: 1 }).toEqual({ a: 1 }); // Верно, содержимое объектов совпадает, и для Jasmine это норма.

Понимание разницы между toBe и toEqual позволит вам эффективно проводить тестирование кода на JavaScript.

Что скрывается внутри –

toBe — это матчер для проверки строгого соответствия, который использует для сравнения операцию === . Это делает его оптимальным выбором для сравнения примитивных типов данных, требующих точного совпадения. Однако следует помнить, что даже два навне идентичных объекта не будут считаться равными:

JS Скопировать код const bobby = {}; const bobbyClone = {}; expect(bobby).toBe(bobbyClone); // Неверно, ведь это разные объекты, хоть и выглядят одинаково.

В это время toEqual проводит основательное сравнение, анализируя каждое свойство и его потомков на предмет равенства:

JS Скопировать код const bobby = { child: { toy: 'Резиновая уточка' } }; const bobbyClone = { child: { toy: 'Резиновая уточка' } }; expect(bobby).toEqual(bobbyClone); // Верно, поскольку структура и содержимое объектов идентичны.

toEqual также невероятно полезен при работе с такими объектами JavaScript, как Date , RegExp и обёртки чисел, благодаря своему акценту на значении, а не на конкретной реализации объекта.

Особые сценарии

Числовые сравнения: подсчёт дохода

При числовых сравнениях важно выбрать правильный матчер, чтобы избежать тонких ошибок. Рассмотрим пример банкира:

JS Скопировать код const vaultGoldBarsString = "100"; const vaultGoldBarsNumber = 100; expect(+vaultGoldBarsString).toBe(vaultGoldBarsNumber); // Верно, поскольку строка была преобразована в число. expect(vaultGoldBarsString).not.toEqual(vaultGoldBarsNumber); // Также верно, так как сравниваются разные типы данных.

Сравнение ссылок на объекты: двойники

Если у вас есть функция, возвращающая объект-синглтон, она должна всегда возвращать один и тот же экземпляр:

JS Скопировать код const singleton = {}; function getSingleton() { return singleton; } expect(getSingleton()).toBe(singleton); // Верно, поскольку возвращается тот же самый объект.

Массивы и сложные объекты: зеркальный лабиринт

При работе с массивами или сложными объектами toEqual становится наилучшим помощником:

JS Скопировать код const swanLakeBallet = [1, 2, 3]; const swanLakeBalletRehearsal = [1, 2, 3]; expect(swanLakeBallet).toEqual(swanLakeBalletRehearsal); // Верно, массивы идентичны по содержимому.

Специальные объекты JavaScript: путешественники во времени и строки

toEqual эффективно справляется с сравнением специальных объектов JavaScript:

JS Скопировать код expect(new Date('2023-01-01')).toEqual(new Date('2023-01-01')); // Верно, временные отметки совпадают. expect(new RegExp('ab+c')).toEqual(/ab+c/); // Верно, регулярные выражения идентичны.

Ловушки на пути

Осторожно: числа с плавающей точкой

При работе с числами с плавающей точкой необходимо учесть их особенности:

JS Скопировать код expect(0.1 + 0.2).toBe(0.3); // Неверно из-за ошибки округления. expect(0.1 + 0.2).toBeCloseTo(0.3, 5); // Верно, благодаря использованию округления.

Изменяемые объекты: будьте осторожны с ошибками

С матчером toBe могут возникнуть сюрпризы при работе с изменяемыми объектами:

JS Скопировать код const originalOrder = [1, 2, 3]; const messedUpOrder = originalOrder; messedUpOrder.push(4); expect(messedUpOrder).toBe(originalOrder); // Верно, невзирая на изменения в одном из объектов.

Тщательность выбора: значения, созданные через конструкторы

Не рекомендуется применять toBe для сравнения объектов, созданных с использованием new :

JS Скопировать код expect(new String('привет')).toBe('привет'); // Неверно, поскольку это разные реализации одной и той же строки.

Визуализация

Можно провести аналогию между toBe и toEqual и трудом двух детективов:

Детектив toBe сосредоточен на строгой идентичности:

Markdown Скопировать код 🕵️‍♂️ "Мне нужен точный двойник!" // Две сущности с идентичными ссылками подвергаются сравнению.

Детектив toEqual ищет идентичность в содержимом:

Markdown Скопировать код 🕵️‍♀️ "Это ваш близнец?" // Две сущности, похожие внешне и по содержанию, подвергаются сравнению, но они не обязательно должны быть одним и тем же.

Похоже, осознание их особенностей — ключ к успешному тестированию. 🕵️‍♂️🔍🕵️‍♀️

Глубокое погружение в секретные архивы Jasmine

Для лучшего понимания работы матчеров Jasmine рекомендуется просмотреть их исходный код на GitHub. Изучение принципа работы строгого сравнения toBe и глубокого сравнения toEqual повысит вашу грамотность в области тестирования с Jasmine.

Ключевые уроки для дальнейшего совершенствования

Изучайте документацию Jasmine, проходите онлайн-курсы и принимайте участие в обсуждениях на страницах вики Jasmine на GitHub, чтобы продолжить развивать свои навыки тестирования.

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