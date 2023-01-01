logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
toBe vs toEqual в Jasmine: различия при тестировании чисел
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти

toBe vs toEqual в Jasmine: различия при тестировании чисел

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Матчер toBe применяется для проверки строгого равенства объектов — они должны быть не просто эквивалентны, но также указывать на одну и ту же область в памяти. Это аналог операции === в JavaScript. Матчер toEqual соответственно служит для сопоставления объектов путем сравнения их содержимого. Он незаменим при сравнении структуры объектов.

Примеры использования:

JS
Скопировать код
expect(1).toBe(1); // Верно, поскольку число идентично самому себе.
expect({ a: 1 }).toBe({ a: 1 }); // Неверно, свойства идентичны, но это разные объекты.

expect({ a: 1 }).toEqual({ a: 1 }); // Верно, содержимое объектов совпадает, и для Jasmine это норма.

Понимание разницы между toBe и toEqual позволит вам эффективно проводить тестирование кода на JavaScript.

Пошаговый план для смены профессии

Что скрывается внутри –

toBe — это матчер для проверки строгого соответствия, который использует для сравнения операцию ===. Это делает его оптимальным выбором для сравнения примитивных типов данных, требующих точного совпадения. Однако следует помнить, что даже два навне идентичных объекта не будут считаться равными:

JS
Скопировать код
const bobby = {};
const bobbyClone = {};
expect(bobby).toBe(bobbyClone); // Неверно, ведь это разные объекты, хоть и выглядят одинаково.

В это время toEqual проводит основательное сравнение, анализируя каждое свойство и его потомков на предмет равенства:

JS
Скопировать код
const bobby = { child: { toy: 'Резиновая уточка' } };
const bobbyClone = { child: { toy: 'Резиновая уточка' } };
expect(bobby).toEqual(bobbyClone); // Верно, поскольку структура и содержимое объектов идентичны.

toEqual также невероятно полезен при работе с такими объектами JavaScript, как Date, RegExp и обёртки чисел, благодаря своему акценту на значении, а не на конкретной реализации объекта.

Особые сценарии

Числовые сравнения: подсчёт дохода

При числовых сравнениях важно выбрать правильный матчер, чтобы избежать тонких ошибок. Рассмотрим пример банкира:

JS
Скопировать код
const vaultGoldBarsString = "100";
const vaultGoldBarsNumber = 100;
expect(+vaultGoldBarsString).toBe(vaultGoldBarsNumber); // Верно, поскольку строка была преобразована в число.
expect(vaultGoldBarsString).not.toEqual(vaultGoldBarsNumber); // Также верно, так как сравниваются разные типы данных.

Сравнение ссылок на объекты: двойники

Если у вас есть функция, возвращающая объект-синглтон, она должна всегда возвращать один и тот же экземпляр:

JS
Скопировать код
const singleton = {};
function getSingleton() { return singleton; }

expect(getSingleton()).toBe(singleton); // Верно, поскольку возвращается тот же самый объект.

Массивы и сложные объекты: зеркальный лабиринт

При работе с массивами или сложными объектами toEqual становится наилучшим помощником:

JS
Скопировать код
const swanLakeBallet = [1, 2, 3];
const swanLakeBalletRehearsal = [1, 2, 3];
expect(swanLakeBallet).toEqual(swanLakeBalletRehearsal); // Верно, массивы идентичны по содержимому.

Специальные объекты JavaScript: путешественники во времени и строки

toEqual эффективно справляется с сравнением специальных объектов JavaScript:

JS
Скопировать код
expect(new Date('2023-01-01')).toEqual(new Date('2023-01-01')); // Верно, временные отметки совпадают.
expect(new RegExp('ab+c')).toEqual(/ab+c/); // Верно, регулярные выражения идентичны.

Ловушки на пути

Осторожно: числа с плавающей точкой

При работе с числами с плавающей точкой необходимо учесть их особенности:

JS
Скопировать код
expect(0.1 + 0.2).toBe(0.3); // Неверно из-за ошибки округления.
expect(0.1 + 0.2).toBeCloseTo(0.3, 5); // Верно, благодаря использованию округления.

Изменяемые объекты: будьте осторожны с ошибками

С матчером toBe могут возникнуть сюрпризы при работе с изменяемыми объектами:

JS
Скопировать код
const originalOrder = [1, 2, 3];
const messedUpOrder = originalOrder;
messedUpOrder.push(4);

expect(messedUpOrder).toBe(originalOrder); // Верно, невзирая на изменения в одном из объектов.

Тщательность выбора: значения, созданные через конструкторы

Не рекомендуется применять toBe для сравнения объектов, созданных с использованием new:

JS
Скопировать код
expect(new String('привет')).toBe('привет'); // Неверно, поскольку это разные реализации одной и той же строки.

Визуализация

Можно провести аналогию между toBe и toEqual и трудом двух детективов:

Детектив toBe сосредоточен на строгой идентичности:

Markdown
Скопировать код
🕵️‍♂️ "Мне нужен точный двойник!"
// Две сущности с идентичными ссылками подвергаются сравнению.

Детектив toEqual ищет идентичность в содержимом:

Markdown
Скопировать код
🕵️‍♀️ "Это ваш близнец?"
// Две сущности, похожие внешне и по содержанию, подвергаются сравнению, но они не обязательно должны быть одним и тем же.

Похоже, осознание их особенностей — ключ к успешному тестированию. 🕵️‍♂️🔍🕵️‍♀️

Глубокое погружение в секретные архивы Jasmine

Для лучшего понимания работы матчеров Jasmine рекомендуется просмотреть их исходный код на GitHub. Изучение принципа работы строгого сравнения toBe и глубокого сравнения toEqual повысит вашу грамотность в области тестирования с Jasmine.

Ключевые уроки для дальнейшего совершенствования

Изучайте документацию Jasmine, проходите онлайн-курсы и принимайте участие в обсуждениях на страницах вики Jasmine на GitHub, чтобы продолжить развивать свои навыки тестирования.

Полезные материалы

  1. Документация Jasmine: начало работы с матчерами — официальное руководство по использованию матчеров в Jasmine.
  2. Сравнение toBe и toEqual в Jasmine на Stack Overflow — обсуждение тонкостей использования матчеров среди профессионалов.
  3. Матчеры Jasmine и тестирование JavaScript – обучающее видео — видеогид, демонстрирующий применение Jasmine на практике.
  4. Тонкости работы матчеров toBe и toEqual в Jasmine – Wiki на GitHub — обширный источник знаний и подробной документации от сообщества разработчиков.
  5. Руководство по созданию собственных матчеров равенства в Jasmine — глубокое погружение в настройку проверки равенства объектов с помощью Jasmine.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой из матчеров в Jasmine используется для проверки строгого равенства объектов?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Альтернативы двухфакторной аутентификации (2FA)
6 сентября 2024
Как выбрать IDE для Swift на разных платформах
6 сентября 2024
Видео уроки по C#
6 сентября 2024

Загрузка...