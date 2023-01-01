Текущая дата в jQuery: получение и форматирование#Веб-разработка #jQuery #Даты и время
Быстрый ответ
Если требуется получить текущую дату при помощи JavaScript, воспользуйтесь сценарием ниже:
let now = new Date();
let dateStr = `${now.getFullYear()}-${String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0')}-${String(now.getDate()).padStart(2, '0')}`;
console.log(dateStr); // например: "2023-04-05"
Сценарий служит для создания строки с датой в формате ГГГГ-ММ-ДД, представляющей текущий день.
Основы работы с датами в JavaScript
В JavaScript для работы с датой и временем существует встроенный объект
Date. Чтобы получить текущую дату и время, достаточно вызвать его конструктор
new Date().
💡 Обратите внимание:
getMonth() возвращает номер месяца начиная с нуля (январь —
0, декабрь —
11). Поэтому при выводе даты добавляется
1, чтобы номер месяца корректно отображался.
Форматирование даты на JavaScript
Если потребуется персонализированный формат даты, можно реализовать вспомогательную функцию, применив методы
getFullYear(),
getMonth(), и
getDate():
function formatDate(date) {
let d = new Date(date),
month = '' + (d.getMonth() + 1),
day = '' + d.getDate(),
year = d.getFullYear();
if (month.length < 2) month = '0' + month;
if (day.length < 2) day = '0' + day;
return [year, month, day].join('-'); // Формат "ГГГГ-ММ-ДД"
}
console.log(formatDate(new Date())); // Пример: "2023-04-05"
Необходимость ведущих нулей
Ведущие нули нужны для форматирования дат, чтобы значения месяцев и дней всегда были двухзначными согласно стандартным форматам.
Форматирование даты с помощью jQuery UI
Если в вашем проекте уже используется jQuery UI, то для форматирования даты пригодится метод
datepicker:
let formattedDate = $.datepicker.formatDate('yy/mm/dd', new Date());
console.log(formattedDate); // "2023/04/05"
Этот метод облегчает форматирование даты, если уже использован jQuery UI.
Визуализация
Можно воспринимать получение текущей даты при помощи jQuery как фиксацию момента, подобную фотосъёмке:
var now = new Date(); // Фиксируем момент
$("#date").text(now.toLocaleDateString()); // Отображаем его в элементе
Замёрзший во времени момент:
До: [........]
После: [..📅..] // Момент, замёрзший во времени
Настройка локализации даты
Метод
toLocaleDateString() по умолчанию использует локальные настройки пользователя, но их можно модифицировать:
$("#date").text(now.toLocaleDateString("en-US")); // Устанавливаем американский формат
Использование DatePicker из jQuery UI
DatePicker от jQuery UI позволяет прикреплять календарь к элементам ввода:
$( "#datefield" ).datepicker({ dateFormat: 'yy-mm-dd' }).val(); // Трансформируем текстовое поле в календарь
Решение проблем и устранение ошибок
При работе с датами будьте осторожны с означенными ниже подводными камнями:
- Обращайте пристальное внимание на временные зоны браузеров.
- Помните, что строки с датами требуют ведущих нулей для правильного сравнения.
- Не привязывайте к проекту лишние зависимости без необходимости — JavaScript вполне способен самостоятельно справиться с некоторыми задачами.
Советы и альтернативы
Для сложной работы с датами подумайте об использовании библиотек вроде
date-fns, предлагающих удобные и мощные инструменты.
Краткие советы
- Поискайте готовые решения, они могут упростить решение вашей задачи.
- Не забывайте, что поддержка функционала может различаться в разных браузерах.
- Изучайте справочные материалы, чтобы углубить свои знания в области работы с датами в JavaScript.
Полезные материалы
- Date – JavaScript | MDN — полный справочник MDN по объекту Date в JavaScript.
- jQuery API Documentation — полная документация на jQuery.
- Как отформатировать дату в JavaScript? – Stack Overflow — обсуждение способов форматирования дат в JavaScript на Stack Overflow.
- Всё о датах в JavaScript | CSS-Tricks — обзор работы с датами в JavaScript.
- Moment.js | Home — популярная библиотека для разбора, валидации и манипуляции с датами в JavaScript.
- date-fns – утилитная библиотека работы с датами для JavaScript — легковесная библиотека с удобными функциями для работы с датами.
- Где найти документацию по форматированию даты в JavaScript? – Stack Overflow — информация о документации по форматированию дат в JavaScript.
Элина Баранова
разработчик Android