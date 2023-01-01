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Текущая дата в jQuery: получение и форматирование
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Текущая дата в jQuery: получение и форматирование

#Веб-разработка  #jQuery  #Даты и время  
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Быстрый ответ

Если требуется получить текущую дату при помощи JavaScript, воспользуйтесь сценарием ниже:

JS
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let now = new Date();
let dateStr = `${now.getFullYear()}-${String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0')}-${String(now.getDate()).padStart(2, '0')}`;

console.log(dateStr); // например: "2023-04-05"

Сценарий служит для создания строки с датой в формате ГГГГ-ММ-ДД, представляющей текущий день.

Пошаговый план для смены профессии

Основы работы с датами в JavaScript

В JavaScript для работы с датой и временем существует встроенный объект Date. Чтобы получить текущую дату и время, достаточно вызвать его конструктор new Date().

💡 Обратите внимание: getMonth() возвращает номер месяца начиная с нуля (январь — 0, декабрь — 11). Поэтому при выводе даты добавляется 1, чтобы номер месяца корректно отображался.

Форматирование даты на JavaScript

Если потребуется персонализированный формат даты, можно реализовать вспомогательную функцию, применив методы getFullYear(), getMonth(), и getDate():

JS
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function formatDate(date) {
  let d = new Date(date),
      month = '' + (d.getMonth() + 1),
      day = '' + d.getDate(),
      year = d.getFullYear();

  if (month.length < 2) month = '0' + month;
  if (day.length < 2) day = '0' + day;
  
  return [year, month, day].join('-'); // Формат "ГГГГ-ММ-ДД"
}

console.log(formatDate(new Date())); // Пример: "2023-04-05"

Необходимость ведущих нулей

Ведущие нули нужны для форматирования дат, чтобы значения месяцев и дней всегда были двухзначными согласно стандартным форматам.

Форматирование даты с помощью jQuery UI

Если в вашем проекте уже используется jQuery UI, то для форматирования даты пригодится метод datepicker:

JS
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let formattedDate = $.datepicker.formatDate('yy/mm/dd', new Date());
console.log(formattedDate); // "2023/04/05"

Этот метод облегчает форматирование даты, если уже использован jQuery UI.

Визуализация

Можно воспринимать получение текущей даты при помощи jQuery как фиксацию момента, подобную фотосъёмке:

JS
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var now = new Date();  // Фиксируем момент
$("#date").text(now.toLocaleDateString()); // Отображаем его в элементе

Замёрзший во времени момент:

Markdown
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До: [........]
После: [..📅..] // Момент, замёрзший во времени

Настройка локализации даты

Метод toLocaleDateString() по умолчанию использует локальные настройки пользователя, но их можно модифицировать:

JS
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$("#date").text(now.toLocaleDateString("en-US")); // Устанавливаем американский формат

Использование DatePicker из jQuery UI

DatePicker от jQuery UI позволяет прикреплять календарь к элементам ввода:

JS
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$( "#datefield" ).datepicker({ dateFormat: 'yy-mm-dd' }).val(); // Трансформируем текстовое поле в календарь

Решение проблем и устранение ошибок

При работе с датами будьте осторожны с означенными ниже подводными камнями:

  • Обращайте пристальное внимание на временные зоны браузеров.
  • Помните, что строки с датами требуют ведущих нулей для правильного сравнения.
  • Не привязывайте к проекту лишние зависимости без необходимости — JavaScript вполне способен самостоятельно справиться с некоторыми задачами.

Советы и альтернативы

Для сложной работы с датами подумайте об использовании библиотек вроде date-fns, предлагающих удобные и мощные инструменты.

Краткие советы

  • Поискайте готовые решения, они могут упростить решение вашей задачи.
  • Не забывайте, что поддержка функционала может различаться в разных браузерах.
  • Изучайте справочные материалы, чтобы углубить свои знания в области работы с датами в JavaScript.

Полезные материалы

  1. Date – JavaScript | MDN — полный справочник MDN по объекту Date в JavaScript.
  2. jQuery API Documentation — полная документация на jQuery.
  3. Как отформатировать дату в JavaScript? – Stack Overflow — обсуждение способов форматирования дат в JavaScript на Stack Overflow.
  4. Всё о датах в JavaScript | CSS-Tricks — обзор работы с датами в JavaScript.
  5. Moment.js | Home — популярная библиотека для разбора, валидации и манипуляции с датами в JavaScript.
  6. date-fns – утилитная библиотека работы с датами для JavaScriptлегковесная библиотека с удобными функциями для работы с датами.
  7. Где найти документацию по форматированию даты в JavaScript? – Stack Overflow — информация о документации по форматированию дат в JavaScript.
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Элина Баранова

разработчик Android

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