Текущая дата в jQuery: получение и форматирование

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Быстрый ответ

Если требуется получить текущую дату при помощи JavaScript, воспользуйтесь сценарием ниже:

JS Скопировать код let now = new Date(); let dateStr = `${now.getFullYear()}-${String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0')}-${String(now.getDate()).padStart(2, '0')}`; console.log(dateStr); // например: "2023-04-05"

Сценарий служит для создания строки с датой в формате ГГГГ-ММ-ДД, представляющей текущий день.

Основы работы с датами в JavaScript

В JavaScript для работы с датой и временем существует встроенный объект Date . Чтобы получить текущую дату и время, достаточно вызвать его конструктор new Date() .

💡 Обратите внимание: getMonth() возвращает номер месяца начиная с нуля (январь — 0 , декабрь — 11 ). Поэтому при выводе даты добавляется 1 , чтобы номер месяца корректно отображался.

Форматирование даты на JavaScript

Если потребуется персонализированный формат даты, можно реализовать вспомогательную функцию, применив методы getFullYear() , getMonth() , и getDate() :

JS Скопировать код function formatDate(date) { let d = new Date(date), month = '' + (d.getMonth() + 1), day = '' + d.getDate(), year = d.getFullYear(); if (month.length < 2) month = '0' + month; if (day.length < 2) day = '0' + day; return [year, month, day].join('-'); // Формат "ГГГГ-ММ-ДД" } console.log(formatDate(new Date())); // Пример: "2023-04-05"

Необходимость ведущих нулей

Ведущие нули нужны для форматирования дат, чтобы значения месяцев и дней всегда были двухзначными согласно стандартным форматам.

Форматирование даты с помощью jQuery UI

Если в вашем проекте уже используется jQuery UI, то для форматирования даты пригодится метод datepicker :

JS Скопировать код let formattedDate = $.datepicker.formatDate('yy/mm/dd', new Date()); console.log(formattedDate); // "2023/04/05"

Этот метод облегчает форматирование даты, если уже использован jQuery UI.

Визуализация

Можно воспринимать получение текущей даты при помощи jQuery как фиксацию момента, подобную фотосъёмке:

JS Скопировать код var now = new Date(); // Фиксируем момент $("#date").text(now.toLocaleDateString()); // Отображаем его в элементе

Замёрзший во времени момент:

Markdown Скопировать код До: [........] После: [..📅..] // Момент, замёрзший во времени

Настройка локализации даты

Метод toLocaleDateString() по умолчанию использует локальные настройки пользователя, но их можно модифицировать:

JS Скопировать код $("#date").text(now.toLocaleDateString("en-US")); // Устанавливаем американский формат

DatePicker от jQuery UI позволяет прикреплять календарь к элементам ввода:

JS Скопировать код $( "#datefield" ).datepicker({ dateFormat: 'yy-mm-dd' }).val(); // Трансформируем текстовое поле в календарь

Решение проблем и устранение ошибок

При работе с датами будьте осторожны с означенными ниже подводными камнями:

Обращайте пристальное внимание на временные зоны браузеров.

Помните, что строки с датами требуют ведущих нулей для правильного сравнения.

для правильного сравнения. Не привязывайте к проекту лишние зависимости без необходимости — JavaScript вполне способен самостоятельно справиться с некоторыми задачами.

Советы и альтернативы

Для сложной работы с датами подумайте об использовании библиотек вроде date-fns , предлагающих удобные и мощные инструменты.

Краткие советы

Поискайте готовые решения , они могут упростить решение вашей задачи.

, они могут упростить решение вашей задачи. Не забывайте, что поддержка функционала может различаться в разных браузерах .

. Изучайте справочные материалы, чтобы углубить свои знания в области работы с датами в JavaScript.

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