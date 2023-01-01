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Сравнение throttle и debounce в JavaScript: примеры и ограничения
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Сравнение throttle и debounce в JavaScript: примеры и ограничения

#Основы JavaScript  #Функции  #События в браузере  
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Быстрый ответ

Методы замедления (throttling) и антидребезга (debouncing) служат для контроля над частотой вызовов функций в JavaScript.

Замедление ограничивает функцию возможностью срабатывать лишь однажды за определенный временной промежуток. Такой подход гарантирует регулярность выполнения функции, что оказывается крайне полезным при обработке непрерывных действий.

JS
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const throttledFunc = _.throttle(() => {/* здесь ваш код */}, 100);

Между тем, антидребезг приостанавливает повторные срабатывания функции до истечения определенной паузы между вызовами. Этот подход применяется, например, при обработке ввода текста в поисковую строку, когда необходимо дождаться окончания ввода перед запуском функции.

JS
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const debouncedFunc = _.debounce(() => {/* здесь ваш код */}, 300);

Применение этих методов улучшает отклик, эффективность и производительность ваших JavaScript-приложений.

Пошаговый план для смены профессии

Выбор подхода

Важно разумно использовать оба метода в зависимости от конкретной ситуации.

  • Замедление актуально, когда требуется настройка последовательности ответов с установленными интервалами. Это подходит для ситуаций, когда действия происходят с высокой частотой и требуется их ограничение.

  • В свою очередь, антидребезг следует выбирать для событий, где итоговый результат является более важным, чем процесс его достижения.

Реальные примеры

Примеры кейсов, когда эти методы могут оказаться полезными:

  • Замедление: – Игры и анимации: для обеспечения стабильной частоты кадров независимо от устройства. – События прокрутки: для поддержания актуальности пользовательского интерфейса во время скроллинга. – Ограничение частоты API-запросов: для предотвращения перегрузки сервера.

  • Антидребезг: – Обработка ввода в поисковую строку: для выполнения запросов после того, как пользователь закончил ввод. – Проверка форм: для валидации пользовательских данных по окончании ввода. – Изменение размеров окна: для обновления интерфейса только после окончания ресайза.

Решение распространенных трудностей

При использовании этих методов возможно столкнуться со следующими проблемами:

  • Контроль вызовов функций: необходимо регулировать интервалы выполнения при замедлении и антидребезге для вызова функции в начале или в конце периода.
  • Пропущенные реакции на события: если важное действие пропустить из-за замедления, сохраните его и выполните после интервала.
  • Синхронизация между компонентами: используйте общие обработчики с замедлением/антидребезгом для предотвращения несогласованности между компонентами.

Визуализация

Можно представить частоту вызовов функций в следующем виде:

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Замедление (🚦): Как регулирование трафика в час пик. Ритмичный и контролируемый поток.
          🚗 🚗 🚗
          | 🚦 | 🚗 🚗 🚗 🚗
          |    | 🚗 🚗
          |    | 🚗 🚗 🚗 🚗
Markdown
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Антидребезг (⏳): Срабатывает после бури событий. Реагирует только когда наступает затишье.
          🚗 🚗 🚗 ............... 🚗
          | ⏳ | .................
          |    | 🚗
          |    | .................

Изучаем тему глубже

Расширяйте свои знания:

  • Функции с возможностью отмены: предусмотрите отмену предстоящих вызовов функций, если это необходимо.
  • Первый вызов без задержки: настройте функцию антидребезга так, чтобы она срабатывала сразу при первом вызове, после чего начинался период задержки.
  • Сочетание методик: для сложных задач рассмотрите возможность использования обоих подходов (например, антидребезг для обработки пользовательского ввода и замедление для API-запросов).

Пишем свои функции замедления и антидребезга

Хотя такие библиотеки, как Lodash, предлагают готовые решения, полезно знать, как работают эти методы:

  • Для создания своего throttle используйте setTimeout и Date.now() для контроля временных промежутков.
  • Собственный debounce может реализоваться через clearTimeout для сброса таймера, если отслеживаемое событие повторяется.

Полезные материалы

  1. Debouncing and Throttling Explained Through Examples | CSS-Tricks — подробно объясняет как и когда использовать функции замедления и антидребезга.
  2. Lodash Documentationофициальная документация Lodash для функции антидребезга.
  3. Debounce – How to Delay a Function in JavaScript (JS ES6 Example)практическое руководство с примерами по реализации антидребезга.
  4. Debounce decorator — подробный анализ на JavaScript Info по созданию декораторов функций антидребезга.
  5. Throttling and Debouncing in JavaScript | by Jhey Tompkins | codeburst — визуальное пособие для лучшего понимания принципов работы этих методов.
  6. JavaScript Debounce Function — блог Дэвида Уолша с конкретными примерами функции антидребезга.
  7. Just a moment... — интерактивная демонстрация для наглядного представления работы функций замедления и антидребезга.
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Какой метод ограничивает частоту вызовов функции возможно срабатыванием лишь один раз за определенный временной промежуток?
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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