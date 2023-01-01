Сравнение способов дублирования массивов в JavaScript#Основы JavaScript #Массивы и методы #Spread/Rest операторы
Быстрый ответ
С точки зрения удобства и производительности клонирования массива наиболее рационально применять оператор распространения (
...), позволяющий сформировать поверхностную копию в считанные мгновения:
const clonedArray = [...originalArray];
Эта возможность происходит из стандарта ES6 и является оптимальным выбором из-за своей краткости, избавляя от необходимости использовать циклы или встроенные методы, вроде
slice(), способные усложнить код.
Понятия поверхностного и глубокого копирования: прорабатываем терминологию
Важно разделять поверхностное копирование, которое дублирует лишь структуру массива и ссылки на элементы, и глубокое копирование, формирующее полноценные копии всех элементов:
- Применение метода
slice()и цикла
forсоздает поверхностные копии.
- Оператор распространения
...также осуществляет поверхностное копирование, часто более быстро, чем
slice()или
for.
Глубокое копирование: избегаем скрытых проблем
Для точного дублирования массива с вложенными объектами необходимо прибегнуть к глубокому копированию:
- Применение
JSON.parse(JSON.stringify(array))позволяет выполнить глубокое копирование, но: – Функции и символы будут утеряны. – Циклические ссылки могут спровоцировать ошибки.
Как быстро осуществлять поверхностное копирование
Выбор метода для поверхностного копирования зависит от задачи:
Array.from(array)дает возможность создать поверхностную копию с преобразованием данных.
array.concat()– это более старый метод, который может быть менее быстрым.
Object.values({...array})– относительно новый и эффективный метод.
Не забывайте:
- Размер массива играет роль. Операции с большими массивами могут быть менее производительными.
- Возможности движка JavaScript. Движки вроде V8 могут иметь предпочтения в методах копирования.
- Следите за последними обновлениями. JavaScript непрерывно развивается.
Визуализация
Желаете сравнить методы
slice и цикл
for? Вот наглядный пример:
Представьте, что вам нужно дублировать картину, и у вас есть **ксерокс** (🖨️) и **художник** (🎨):
| Метод | Процесс дублирования | Скорость |
|------------|------------------------------------------|-------------|
| Slice 🖨️ | Просто нажимает кнопку 'копировать' 📄 | ⚡️ Очень быстро |
| Цикл for 🎨 | Перерисовывает каждую деталь вручную 🖌️ | 🐌 Внимательно и медленно |
Ключевой момент: применение
slice аналогично быстрому ксероксу, в то время как цикл
for схож с тщательным художником.
Выбираем идеальный метод для копирования
Slice: Ксерокс картин
Для браузеров на движке Blink (например, Chrome или Edge),
slice() — это выбор номер один для клонирования массивов. Ускорьте процесс, начав с индекса
0:
const clonedArray = originalArray.slice(0);
Цикл For: Творческий подход
Для остальных браузеров цикл while может показывать лучшие результаты скорости, особенно в устаревших браузерах:
const clonedArray = [];
let i = originalArray.length;
while (i--) {
clonedArray[i] = originalArray[i];
}
ES6 Spread: Современный метод
Оператор распространения (
...) настоятельно рекомендуется за выдающуюся производительность и понятность кода:
const clonedArray = [...originalArray];
Тестируйте прежде, чем принимать решения!
Проведите бенчмаркинг с использованием инструментов, таких как JSBench.me, чтобы получить объективные данные о производительности ваших методов.
Решаем специфические задачи и исключения
Клонирование вложенных структур
Для вложенных структур попробуйте
JSON.parse(JSON.stringify()). Но не забывайте о его ограничениях, таких как возможная потеря функций и риск циклических ссылок.
Несериализуемые значения
Возникли сложности с массивами, содержащими функции, undefined или циклические ссылки? Обратитесь к библиотекам, таким как
lodash и её функции
cloneDeep, или напишите свою функцию глубокого клонирования.
Полезные материалы
- MDN Array.prototype.slice() — подробное описание метода
slice().
- JSBench.me — инструмент для измерения производительности JavaScript-кода.
- Обсуждение на Stack Overflow на тему самых быстрых способов копирования массива — советы и мнения разработчиков.
- Статья V8 о стоимости JavaScript в 2019 году — анализ затрат на использование JavaScript.
- ECMAScript® 2024 — последняя спецификация ECMAScript.
- Iterable и итераторы в ECMAScript 6 — все о итерациях в ES6.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер