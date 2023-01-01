Сравнение способов дублирования массивов в JavaScript

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Быстрый ответ

С точки зрения удобства и производительности клонирования массива наиболее рационально применять оператор распространения ( ... ), позволяющий сформировать поверхностную копию в считанные мгновения:

JS Скопировать код const clonedArray = [...originalArray];

Эта возможность происходит из стандарта ES6 и является оптимальным выбором из-за своей краткости, избавляя от необходимости использовать циклы или встроенные методы, вроде slice() , способные усложнить код.

Понятия поверхностного и глубокого копирования: прорабатываем терминологию

Важно разделять поверхностное копирование, которое дублирует лишь структуру массива и ссылки на элементы, и глубокое копирование, формирующее полноценные копии всех элементов:

Применение метода slice() и цикла for создает поверхностные копии .

и цикла создает . Оператор распространения ... также осуществляет поверхностное копирование, часто более быстро, чем slice() или for .

Глубокое копирование: избегаем скрытых проблем

Для точного дублирования массива с вложенными объектами необходимо прибегнуть к глубокому копированию:

Применение JSON.parse(JSON.stringify(array)) позволяет выполнить глубокое копирование, но: – Функции и символы будут утеряны. – Циклические ссылки могут спровоцировать ошибки.

Как быстро осуществлять поверхностное копирование

Выбор метода для поверхностного копирования зависит от задачи:

Array.from(array) дает возможность создать поверхностную копию с преобразованием данных.

дает возможность создать поверхностную копию с преобразованием данных. array.concat() – это более старый метод, который может быть менее быстрым.

– это более старый метод, который может быть менее быстрым. Object.values({...array}) – относительно новый и эффективный метод.

Не забывайте:

Размер массива играет роль . Операции с большими массивами могут быть менее производительными.

. Операции с большими массивами могут быть менее производительными. Возможности движка JavaScript . Движки вроде V8 могут иметь предпочтения в методах копирования.

. Движки вроде V8 могут иметь предпочтения в методах копирования. Следите за последними обновлениями. JavaScript непрерывно развивается.

Визуализация

Желаете сравнить методы slice и цикл for ? Вот наглядный пример:

Markdown Скопировать код Представьте, что вам нужно дублировать картину, и у вас есть **ксерокс** (🖨️) и **художник** (🎨): | Метод | Процесс дублирования | Скорость | |------------|------------------------------------------|-------------| | Slice 🖨️ | Просто нажимает кнопку 'копировать' 📄 | ⚡️ Очень быстро | | Цикл for 🎨 | Перерисовывает каждую деталь вручную 🖌️ | 🐌 Внимательно и медленно |

Ключевой момент: применение slice аналогично быстрому ксероксу, в то время как цикл for схож с тщательным художником.

Выбираем идеальный метод для копирования

Slice: Ксерокс картин

Для браузеров на движке Blink (например, Chrome или Edge), slice() — это выбор номер один для клонирования массивов. Ускорьте процесс, начав с индекса 0 :

JS Скопировать код const clonedArray = originalArray.slice(0);

Цикл For: Творческий подход

Для остальных браузеров цикл while может показывать лучшие результаты скорости, особенно в устаревших браузерах:

JS Скопировать код const clonedArray = []; let i = originalArray.length; while (i--) { clonedArray[i] = originalArray[i]; }

ES6 Spread: Современный метод

Оператор распространения ( ... ) настоятельно рекомендуется за выдающуюся производительность и понятность кода:

JS Скопировать код const clonedArray = [...originalArray];

Тестируйте прежде, чем принимать решения!

Проведите бенчмаркинг с использованием инструментов, таких как JSBench.me, чтобы получить объективные данные о производительности ваших методов.

Решаем специфические задачи и исключения

Клонирование вложенных структур

Для вложенных структур попробуйте JSON.parse(JSON.stringify()) . Но не забывайте о его ограничениях, таких как возможная потеря функций и риск циклических ссылок.

Несериализуемые значения

Возникли сложности с массивами, содержащими функции, undefined или циклические ссылки? Обратитесь к библиотекам, таким как lodash и её функции cloneDeep , или напишите свою функцию глубокого клонирования.

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