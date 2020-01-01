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Сравнение даты и времени в Moment.js: использование isAfter
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Сравнение даты и времени в Moment.js: использование isAfter

#Основы JavaScript  #Даты и время  
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Быстрый ответ

В Moment.js сравнение дат реализуется через методы isBefore(), isSame() и isAfter(). Это действуют следующим образом:

JS
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const moment = require('moment');

console.log(moment('2020-01-01').isBefore('2020-01-02')); // true – 1 января действительно наступает раньше, чем 2 января
console.log(moment('2020-01-01').isSame('2020-01-02'));   // false – 1 январь и 2 январь — это разные даты
console.log(moment('2020-01-01').isAfter('2020-01-02'));  // false – 1 января отстоит раньше, чем 2 января

Позволяют быстро определить, какая из дат раньше, какая позже или они ли равны.

Пошаговый план для смены профессии

Отсчёт минут: вычисление временной разницы

Хотите знать, сколько времени прошло между двуми датами? В Moment.js существует функция diff(), позволяющая вычислить этот интервал. Ваши имеющиеся инструменты варьируются от миллисекунд до тысячелетий:

JS
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const start = moment('2020-01-01');
const end = moment('2020-01-02');
const diffInDays = end.diff(start, 'days'); // Итак, результат — 1

console.log(`Разница в датах составляет ${diffInDays} дней. Но всё может быть иначе.`);

Эту функцию можно применять для подсчёта времени до событий, создания напоминаний или отслеживания истекшего времени.

Обращаемся к часовым поясам

Нельзя забывать о различии часовых поясов, работая над международными проектами. Пользователи наших приложений могут находиться в любой точке мира, от Тимбукту до Гонолулу:

  1. moment.utc() предназначен для работы с временем в формате UTC.
  2. moment() создаёт объект с местным временем пользователя.
JS
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const utcDate = moment.utc('2020-01-01T12:00:00Z');
const localDate = moment('2020-01-01T12:00:00Z').local();
console.log(`UTC-время: ${utcDate.format()} – "Поддерживаем мировое время!"`);
console.log(`Местное время: ${localDate.format()} – "Часы дома показывают..."`);

Советую тем, кто часто работает с разными часовыми поясами, использовать moment-timezone. Это незаменимый инструмент при работе с временем.

Необходимо отметить: распространённые ошибки

Точное сравнение дат — задача требующая внимания к мелочам. Не забывайте проверять следующее:

  • Распознает ли Moment.js формат ваших дат?
  • Не создаёте ли вы объекты Moment на основе других, например, moment(new Date())? Это может быть избыточно.

У функций сравнения есть свои особенности:

  • isBefore() и isAfter() возвращают только «да» или «нет».
  • diff() может возвращать как положительные, так и отрицательные значения. Не забывайте об этом.

Успех на встрече! Парсинг и валидация

Гарантируйте, что ваши даты и Moment.js идеально подходят друг другу, применив функции парсинга:

  • Произведите проверку формата с помощью moment(date, "format").isValid().
JS
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const isValidDate = moment('2020-01-35', 'YYYY-MM-DD').isValid(); // false – "К сожалению, 35 января не бывает 😁)"
console.log(`Дата ${isValidDate ? 'валидна' : 'невалидна'}.`);

Запускайте ваше приложение только с проверенными датами!

Работаем в паре с jQuery и Moment.js

Moment.js эт отличная библиотека, но его можно успешно комбинировать с jQuery. Взаимодействие этих двух библиотек взаимодействуют следующим образом:

  • Подключите moment.min.js и jQuery использовав CDN.
  • Примените $(document).ready() для уверенности, что DOM полностью загружен перед тем как запустить скрипты Moment.js.
  • Чтобы повзаимодействовать с пользователем используйте jQuery метод click().
JS
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$(document).ready(function() {
  $('#check-date').click(function() {
    const now = moment();
    const userDate = moment($('#date-input').val());
    const isFuture = now.isBefore(userDate);

    alert(`Выбранная дата находится в ${isFuture ? 'будущем' : 'прошлом'} — возможно, вы умеете переноситься во времени?`);
  });
});

Совет: Будьте внимательны при работе с Moment.js и jQuery.

Визуализация

Представьте процесс сравнения дат в Moment.js как соревнование:

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Старт: 🏁  [ Сегодня: 06.04.2023 12:00 ]
Контрольная точка: 🚩  [ Дата для сравнения: 07.04.2023 12:00 ]

Уже произошёл забег или он ещё продолжается? Вот что может сказать об этом Moment.js:

JS
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moment("2023-04-06T12:00:00").isBefore("2023-04-07T12:00:00"); // true – Гонка продолжается! 🏎️
moment("2023-04-06T12:00:00").isAfter("2023-04-07T12:00:00"); // false – Мы ещё не дошли до финиша! 🏁

Важный момент: isBefore и isAfter — наши судьи на трассе! 🏆

Полезные материалы

  1. Документация Moment.js — полная инструкция по сравнению дат в Moment.js.
  2. Сравнение двух дат в JavaScript – Stack Overflow — интересные методы сравнения дат в JS.
  3. Date.parse() – JavaScript | MDN — документация от MDN про Date.parse().
  4. Is Before · Day.js — компактная альтернатива Moment.js от Day.js для запросов и сравнение дат.
  5. Обсуждения по работе с Moment.js · GitHub — участвуйте в обсуждении проблем и поиске решений касающихся Moment.js на GitHub.
  6. Шпаргалка по Moment.js — полезные подсказки для Moment.js.
  7. Рекомендации по работе с датами в Moment.js.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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