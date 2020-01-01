Сравнение даты и времени в Moment.js: использование isAfter#Основы JavaScript #Даты и время
Быстрый ответ
В Moment.js сравнение дат реализуется через методы
isBefore(),
isSame() и
isAfter(). Это действуют следующим образом:
const moment = require('moment');
console.log(moment('2020-01-01').isBefore('2020-01-02')); // true – 1 января действительно наступает раньше, чем 2 января
console.log(moment('2020-01-01').isSame('2020-01-02')); // false – 1 январь и 2 январь — это разные даты
console.log(moment('2020-01-01').isAfter('2020-01-02')); // false – 1 января отстоит раньше, чем 2 января
Позволяют быстро определить, какая из дат раньше, какая позже или они ли равны.
Отсчёт минут: вычисление временной разницы
Хотите знать, сколько времени прошло между двуми датами? В Moment.js существует функция
diff(), позволяющая вычислить этот интервал. Ваши имеющиеся инструменты варьируются от миллисекунд до тысячелетий:
const start = moment('2020-01-01');
const end = moment('2020-01-02');
const diffInDays = end.diff(start, 'days'); // Итак, результат — 1
console.log(`Разница в датах составляет ${diffInDays} дней. Но всё может быть иначе.`);
Эту функцию можно применять для подсчёта времени до событий, создания напоминаний или отслеживания истекшего времени.
Обращаемся к часовым поясам
Нельзя забывать о различии часовых поясов, работая над международными проектами. Пользователи наших приложений могут находиться в любой точке мира, от Тимбукту до Гонолулу:
moment.utc()предназначен для работы с временем в формате UTC.
moment()создаёт объект с местным временем пользователя.
const utcDate = moment.utc('2020-01-01T12:00:00Z');
const localDate = moment('2020-01-01T12:00:00Z').local();
console.log(`UTC-время: ${utcDate.format()} – "Поддерживаем мировое время!"`);
console.log(`Местное время: ${localDate.format()} – "Часы дома показывают..."`);
Советую тем, кто часто работает с разными часовыми поясами, использовать moment-timezone. Это незаменимый инструмент при работе с временем.
Необходимо отметить: распространённые ошибки
Точное сравнение дат — задача требующая внимания к мелочам. Не забывайте проверять следующее:
- Распознает ли Moment.js формат ваших дат?
- Не создаёте ли вы объекты Moment на основе других, например,
moment(new Date())? Это может быть избыточно.
У функций сравнения есть свои особенности:
isBefore()и
isAfter()возвращают только «да» или «нет».
diff()может возвращать как положительные, так и отрицательные значения. Не забывайте об этом.
Успех на встрече! Парсинг и валидация
Гарантируйте, что ваши даты и Moment.js идеально подходят друг другу, применив функции парсинга:
- Произведите проверку формата с помощью
moment(date, "format").isValid().
const isValidDate = moment('2020-01-35', 'YYYY-MM-DD').isValid(); // false – "К сожалению, 35 января не бывает 😁)"
console.log(`Дата ${isValidDate ? 'валидна' : 'невалидна'}.`);
Запускайте ваше приложение только с проверенными датами!
Работаем в паре с jQuery и Moment.js
Moment.js эт отличная библиотека, но его можно успешно комбинировать с jQuery. Взаимодействие этих двух библиотек взаимодействуют следующим образом:
- Подключите
moment.min.jsи jQuery использовав CDN.
- Примените
$(document).ready()для уверенности, что DOM полностью загружен перед тем как запустить скрипты Moment.js.
- Чтобы повзаимодействовать с пользователем используйте jQuery метод
click().
$(document).ready(function() {
$('#check-date').click(function() {
const now = moment();
const userDate = moment($('#date-input').val());
const isFuture = now.isBefore(userDate);
alert(`Выбранная дата находится в ${isFuture ? 'будущем' : 'прошлом'} — возможно, вы умеете переноситься во времени?`);
});
});
Совет: Будьте внимательны при работе с Moment.js и jQuery.
Визуализация
Представьте процесс сравнения дат в Moment.js как соревнование:
Старт: 🏁 [ Сегодня: 06.04.2023 12:00 ]
Контрольная точка: 🚩 [ Дата для сравнения: 07.04.2023 12:00 ]
Уже произошёл забег или он ещё продолжается? Вот что может сказать об этом Moment.js:
moment("2023-04-06T12:00:00").isBefore("2023-04-07T12:00:00"); // true – Гонка продолжается! 🏎️
moment("2023-04-06T12:00:00").isAfter("2023-04-07T12:00:00"); // false – Мы ещё не дошли до финиша! 🏁
Важный момент:
isBefore и
isAfter — наши судьи на трассе! 🏆
Полезные материалы
- Документация Moment.js — полная инструкция по сравнению дат в Moment.js.
- Сравнение двух дат в JavaScript – Stack Overflow — интересные методы сравнения дат в JS.
- Date.parse() – JavaScript | MDN — документация от MDN про
Date.parse().
- Is Before · Day.js — компактная альтернатива Moment.js от Day.js для запросов и сравнение дат.
- Обсуждения по работе с Moment.js · GitHub — участвуйте в обсуждении проблем и поиске решений касающихся Moment.js на GitHub.
- Шпаргалка по Moment.js — полезные подсказки для Moment.js.
- Рекомендации по работе с датами в Moment.js.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик