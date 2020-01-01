Сравнение даты и времени в Moment.js: использование isAfter

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Быстрый ответ

В Moment.js сравнение дат реализуется через методы isBefore() , isSame() и isAfter() . Это действуют следующим образом:

JS Скопировать код const moment = require('moment'); console.log(moment('2020-01-01').isBefore('2020-01-02')); // true – 1 января действительно наступает раньше, чем 2 января console.log(moment('2020-01-01').isSame('2020-01-02')); // false – 1 январь и 2 январь — это разные даты console.log(moment('2020-01-01').isAfter('2020-01-02')); // false – 1 января отстоит раньше, чем 2 января

Позволяют быстро определить, какая из дат раньше, какая позже или они ли равны.

Отсчёт минут: вычисление временной разницы

Хотите знать, сколько времени прошло между двуми датами? В Moment.js существует функция diff() , позволяющая вычислить этот интервал. Ваши имеющиеся инструменты варьируются от миллисекунд до тысячелетий:

JS Скопировать код const start = moment('2020-01-01'); const end = moment('2020-01-02'); const diffInDays = end.diff(start, 'days'); // Итак, результат — 1 console.log(`Разница в датах составляет ${diffInDays} дней. Но всё может быть иначе.`);

Эту функцию можно применять для подсчёта времени до событий, создания напоминаний или отслеживания истекшего времени.

Обращаемся к часовым поясам

Нельзя забывать о различии часовых поясов, работая над международными проектами. Пользователи наших приложений могут находиться в любой точке мира, от Тимбукту до Гонолулу:

moment.utc() предназначен для работы с временем в формате UTC. moment() создаёт объект с местным временем пользователя.

JS Скопировать код const utcDate = moment.utc('2020-01-01T12:00:00Z'); const localDate = moment('2020-01-01T12:00:00Z').local(); console.log(`UTC-время: ${utcDate.format()} – "Поддерживаем мировое время!"`); console.log(`Местное время: ${localDate.format()} – "Часы дома показывают..."`);

Советую тем, кто часто работает с разными часовыми поясами, использовать moment-timezone. Это незаменимый инструмент при работе с временем.

Необходимо отметить: распространённые ошибки

Точное сравнение дат — задача требующая внимания к мелочам. Не забывайте проверять следующее:

Распознает ли Moment.js формат ваших дат?

Не создаёте ли вы объекты Moment на основе других, например, moment(new Date()) ? Это может быть избыточно.

У функций сравнения есть свои особенности:

isBefore() и isAfter() возвращают только «да» или «нет».

и возвращают только «да» или «нет». diff() может возвращать как положительные, так и отрицательные значения. Не забывайте об этом.

Успех на встрече! Парсинг и валидация

Гарантируйте, что ваши даты и Moment.js идеально подходят друг другу, применив функции парсинга:

Произведите проверку формата с помощью moment(date, "format").isValid() .

JS Скопировать код const isValidDate = moment('2020-01-35', 'YYYY-MM-DD').isValid(); // false – "К сожалению, 35 января не бывает 😁)" console.log(`Дата ${isValidDate ? 'валидна' : 'невалидна'}.`);

Запускайте ваше приложение только с проверенными датами!

Работаем в паре с jQuery и Moment.js

Moment.js эт отличная библиотека, но его можно успешно комбинировать с jQuery. Взаимодействие этих двух библиотек взаимодействуют следующим образом:

Подключите moment.min.js и jQuery использовав CDN.

и jQuery использовав CDN. Примените $(document).ready() для уверенности, что DOM полностью загружен перед тем как запустить скрипты Moment.js.

для уверенности, что DOM полностью загружен перед тем как запустить скрипты Moment.js. Чтобы повзаимодействовать с пользователем используйте jQuery метод click() .

JS Скопировать код $(document).ready(function() { $('#check-date').click(function() { const now = moment(); const userDate = moment($('#date-input').val()); const isFuture = now.isBefore(userDate); alert(`Выбранная дата находится в ${isFuture ? 'будущем' : 'прошлом'} — возможно, вы умеете переноситься во времени?`); }); });

Совет: Будьте внимательны при работе с Moment.js и jQuery.

Визуализация

Представьте процесс сравнения дат в Moment.js как соревнование:

Markdown Скопировать код Старт: 🏁 [ Сегодня: 06.04.2023 12:00 ] Контрольная точка: 🚩 [ Дата для сравнения: 07.04.2023 12:00 ]

Уже произошёл забег или он ещё продолжается? Вот что может сказать об этом Moment.js:

JS Скопировать код moment("2023-04-06T12:00:00").isBefore("2023-04-07T12:00:00"); // true – Гонка продолжается! 🏎️ moment("2023-04-06T12:00:00").isAfter("2023-04-07T12:00:00"); // false – Мы ещё не дошли до финиша! 🏁

Важный момент: isBefore и isAfter — наши судьи на трассе! 🏆

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