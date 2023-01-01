Сравнение дат без учёта времени в JavaScript: решение

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Быстрый ответ

Если вы хотите сравнить только даты, не принимая во внимание время, вы можете установить время на начало суток для каждой из сравниваемых дат и сравнить их числовые представления (timestamp):

JS Скопировать код const date1 = new Date('2023-03-25'); const date2 = new Date('2023-03-25'); const isSameDay = (d1, d2) => d1.setHours(0, 0, 0, 0) === d2.setHours(0, 0, 0, 0); console.log(isSameDay(date1, date2)); // true, вероятно, это один и тот же день

Метод setHours(0, 0, 0, 0) , устанавливающий время на полночь, помогает исключить разницу во времени при сравнении дат.

Особенности работы с часовыми поясами

Когда дело доходит до работы с часовыми поясами, важно производить сравнение дат, предварительно приведя их к универсального времени (UTC):

JS Скопировать код const isSameDayUTC = (d1, d2) => { let date1UTC = Date.UTC(d1.getFullYear(), d1.getMonth(), d1.getDate()); let date2UTC = Date.UTC(d2.getFullYear(), d2.getMonth(), d2.getDate()); return date1UTC === date2UTC; // Сравнение дат в UTC };

Это подход устраняет различия между часовыми поясами и обеспечивает точное сравнение дат.

Сравнение дат через их сериализацию

Вы также можете сериализовать даты в строковый формат и сравнивать полученные строки:

JS Скопировать код const serializeDate = (date) => date.toISOString().split('T')[0]; console.log(serializeDate(date1) === serializeDate(date2)); // true, даты совпадают

Сериализация даты в строковое представление обеспечивает возможность сравнивать даты, исключив из учёта время и временные зоны.

Дополнительные возможности при работе с объектами Date

Если в вашем процессе разработки встречается необходимость в сравнении дат, может быть полезно добавить метод в прототип Date :

JS Скопировать код Date.prototype.withoutTime = function() { let d = new Date(this); d.setHours(0, 0, 0, 0); return d; // Вернуть объект даты без информации о времени }; console.log(date1.withoutTime().getTime() === date2.withoutTime().getTime()); // true, даты совпадают

Данный метод упрощает процесс сравнения, добавляя к объекту Date новый функционал.

Использование сторонних библиотек

Внешние библиотеки, такие как Moment.js, могут оказаться полезными при выполнении сложных операций над временем:

JS Скопировать код const moment = require('moment'); const areDatesTheSame = (d1, d2) => moment(d1).isSame(d2, 'day'); console.log(areDatesTheSame(date1, date2)); // true, даты совпадают

Благодаря Moment.js вы можете использовать более лаконичный и удобный синтаксис, а также расширенные функции для работы с датами.

Визуализация

Представьте объект даты как фрукт: дата — это сущность фрукта, а временная отметка — это его ярлык:

Markdown Скопировать код Наши даты подобны фруктам, каждая с своим временным ярлыком:

plaintext Скопировать код 🍏 (Date1) 🍊 (Date2) 🕒(10:30 утра) 🕔(16:15 дня)

Markdown Скопировать код Чтобы сравнить только фрукты, мы убираем ярлыки:

plaintext Скопировать код 🍏 🍊 (Только дата) (Только дата)

Markdown Скопировать код 🍏🆚🍊 : **True** — если фрукты одного вида, без учета временных ярлыков.

Сравнение дат как строк

Другой метод сравнения дат заключается в использовании их строковых представлений:

JS Скопировать код console.log(date1.toDateString() === date2.toDateString()); // true, даты совпадают

Метод toDateString() возвращает дату в удобночитаемом формате, не включая информацию о времени.

Предупреждение: Проблемы с точностью

Прямое сравнение дат может вызвать проблемы с точностью из-за особенностей високосных секунд и летнего времени. Поэтому важно применять консистентные методы для точного сравнения дат.

Аккуратно с выводом дат в консоль

То, как даты представлены в консоли, может ввести вас в заблуждение, поскольку браузеры могут выводить их в локальной временной зоне. Всегда обращайте внимание на реальные значения объектов дат при их сравнении.

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