Создание всех возможных перестановок массива в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для эффективного получения перестановок применяется алгоритм Хипа:

JS Скопировать код function permute(arr) { const result = []; const swap = (a, i, j) => ([a[i], a[j]] = [a[j], a[i]]); const generate = (k, heapArr) => { if (k === 1) { result.push(heapArr.slice()); return; } generate(k – 1, heapArr); for (let i = 0; i < k – 1; i++) { swap(heapArr, k % 2 ? 0 : i, k – 1); generate(k – 1, heapArr); } }; generate(arr.length, arr.slice()); return result; } console.log(permute([1, 2, 3]));

Функция permute рекурсивно меняет порядок элементов массива, формируя все возможные перестановки.

Эффективное устранение дубликатов

Если ваш набор содержит дубликаты, примените множества для отсеивания уникальных перестановок:

JS Скопировать код function permuteUnique(arr) { const result = []; const swap = (a, i, j) => ([a[i], a[j]] = [a[j], a[i]]); const generate = (k, heapArr) => { if (k === 1) { const permutationStr = JSON.stringify(heapArr); if (!result.includes(permutationStr)) { result.push(permutationStr); } return; } generate(k – 1, heapArr); for (let i = 0; i < k – 1; i++) { swap(heapArr, k % 2 ? 0 : i, k – 1); generate(k – 1, heapArr); } }; generate(arr.length, arr.slice()); return result.map(JSON.parse); } console.log(permuteUnique([1, 1, 2]));

Этот метод исключает повторяющиеся перестановки, преобразуя массивы в строки для последующей проверки уникальности.

Оптимизация производительности с генераторами

Для обработки больших объемов данных генераторы выдают перестановки последовательно, что позволяет достичь пространственной эффективности O(N):

JS Скопировать код function* permuteGenerator(arr) { const swap = (a, i, j) => ([a[i], a[j]] = [a[j], a[i]]); function* doGenerate(k, heapArr) { if (k === 1) { yield heapArr.slice(); } else { yield* doGenerate(k – 1, heapArr); for (let i = 0; i < k – 1; i++) { swap(heapArr, k % 2 ? 0 : i, k – 1); yield* doGenerate(k – 1, heapArr); } } } yield* doGenerate(arr.length, arr.slice()); } const generator = permuteGenerator([1, 2, 3]); for (let permutation of generator) { console.log(permutation); }

Такой подход позволяет сократить расход ресурсов при выполнении перестановок больших массивов.

Визуализация

Перестановки можно представить как различные варианты расположения элементов:

Вариант Состав 1 🍎🍌🍍 2 🍎🍍🍌 3 🍌🍎🍍 4 🍌🍍🍎 5 🍍🍎🍌 6 🍍🍌🍎

Перестановки — это все возможные комбинации из заданных элементов.

Обработка крайних случаев

Качественный код предусматривает обработку крайних случаев:

Пустой массив : должен возвращать пустой массив.

: должен возвращать пустой массив. Массив из одного элемента : возращается массив, содержащий этот элемент.

: возращается массив, содержащий этот элемент. Некорректные входные данные: следует обеспечить валидацию входных данных для предотвращения ошибок.

Втягивайте на помощь математику

Освойте комбинаторику для добавления дополнительных методов генерации перестановок, включая факториалы и степенные множества.

Оптимизация перестановок

Делайте обмены прямо в массиве для экономии памяти.

Используйте ленивые вычисления для выполнения алгоритмов только при необходимости.

для выполнения алгоритмов только при необходимости. Применяйте кэширование для ускорения работы с часто повторяющимися последовательностями.

для ускорения работы с часто повторяющимися последовательностями. Попробуйте итеративный подход, чтобы избежать переполнения стека.

Верь, но проверяй: детальное тестирование

Разработка хорошей техники тестирования подразумевает:

Простые массивы для начального тестирования.

Большие массивы для оценки производительности.

Тесты со сложными типами данных для проверки универсальности.

Используйте возможности ES6

С применением возможностей ES6 ваш код станет более лаконичным и производительным. Например, экспериментируйте с операторами расширения и стрелочными функциями.

Наглядная демонстрация перестановок

Наглядное отображение результатов в консоли поможет лучше презентовать ваши решения:

JS Скопировать код console.log(result.map(permutation => JSON.stringify(permutation)).join('

'));

Такой подход к визуализации помогает при отладке и в демонстрации вашего решения.

Развивайте горизонты

Изучив другие алгоритмы перестановок, континуально развивайте алгоритмические техники и оптимизируйте свои решения для достижения наилучших результатов.

Полезные материалы