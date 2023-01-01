Создание регулярного выражения для пароля в JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы убедиться, что пароль соответствует основным требованиям: содержит не менее восьми символов, включает буквы в разных регистрах и специальные символы, примените следующее регулярное выражение JavaScript:

JS Скопировать код /^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\W).{8,}$/

В этом паттерне:

(?=.*\d) – гарантируется наличие хотя бы одной цифры.

– гарантируется наличие хотя бы одной цифры. (?=.*[a-z]) – требуется наличие строчной буквы в пароле.

– требуется наличие строчной буквы в пароле. (?=.*[A-Z]) – необходима заглавная буква.

– необходима заглавная буква. (?=.*\W) – проверяется наличие специального символа.

– проверяется наличие специального символа. .{8,} – устанавливается минимальная длина пароля в восемь символов.

Проверка надежности пароля выглядит так:

JS Скопировать код const passwordStrength = /^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\W).{8,}$/.test('YourP@ss1');

Если passwordStrength возвращает true , пароль подходит. В противном случае следует попробовать ещё раз.

Проверка надежности пароля и что за её пределами

Вышеуказанное регулярное выражение эффективно выполняет свою задачу. Впрочем, для усиления защиты можно добавить дополнительные условия.

Властелины специальных символов

Хотите ограничить набор специальных символов? Просто замените \W на перечень желаемых символов.

Пример:

JS Скопировать код (?=.*[@$!%*?&]) // пароль теперь должен содержать только определенный набор специальных символов.

Размер важен

Чтобы установить желаемый диапазон длины пароля, измените значения в фигурных скобках.

Примеры:

.{8,10} – ограничение длины пароля от 8 до 10 символов.

– ограничение длины пароля от 8 до 10 символов. .{8,} – минимальная длина пароля — 8 символов, верхний предел не установлен.

Запретные плоды

Можно исключить определенные символы с помощью отрицательного просмотра вперед (?!...) .

Примеры:

(?!.*\W) – пароль должен состоять только из букв и цифр.

– пароль должен состоять только из букв и цифр. (?!.*[0-9]) – исключение цифр из пароля.

Вопрос вкуса

В случае необходимости присутствия определенных символов, используйте положительный просмотр вперед (?=...) .

Пример:

JS Скопировать код (?=.*_) // пароль должен содержать символ подчеркивания.

Пароли для Тора

Чтобы укрепить пароль, учтите личную информацию пользователя и избегайте очевидных комбинаций.

Прощай, надёжность по минимуму

Не ограничивайтесь одним регулярным выражением. Используйте список часто используемых паролей и сравнивайте с ним, прежде чем применять регулярное выражение.

Проверка, ориентированная на пользователя

Для предотвращения предсказуемости пароля на основе информации о пользователе, исключайте из рассмотрения имена, даты рождения и другие персональные данные.

Регулярные выражения не всемогущи

Регулярные выражения — мощный инструмент, но у них есть свои ограничения. Нужно быть внимательным с их сложностью, чтобы избежать проблем в работе приложений.

Визуализация

Сильный пароль можно представить как банковское хранилище:

Markdown Скопировать код | Элемент хранилища | Характеристика пароля | | ---------------------- | ------------------------ | | Замок с восьмью штифтами | Не менее 8 символов | 🎚️🎚️🎚️🎚️🎚️🎚️🎚️🎚️ | Механизм с двумя ключами | Буквы разного регистра | 🔐 + 🔒 | Цифровая клавиатура | Хотя бы одна цифра | 🔢 | Биометрический сканер | Специальный символ | 👁️

Таким образом, комбинация этих элементов формирует Сильный Пароль. 🔒💪

Теперь ваш аккаунт защищен как банковское хранилище!

Больше, чем регулярные выражения

Помните, что кроме регулярных выражений существуют двухфакторная аутентификация и менеджеры паролей, которые могут усилить безопасность. Как известно, самый надежный пароль — это тот, который невозможно запомнить.

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