Создание пустого объекта в JavaScript: {} или new Object()#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Чаще всего используйте
{} вместо
new Object() для создания пустого объекта при помощи краткого и более производительного подхода.
Пример:
let theForce = {}; // Чистота и простота крайне важны.
- {}: Это аналог Светлых Сил – краткость, скорость и экономия ресурсов.
- new Object(): Это Убежище Тёмной Стороны. Обладает той же силой, но требует дополнительных усилий.
Понимание процесса создания объектов в JavaScript: {} против new Object()
В JavaScript существует несколько способов создания объектов. Разберем, почему
{} (литерал объекта) выбирают чаще, чем
new Object() (конструктор объекта).
Литералы и конструкторы объектов: сравнение
{} — это простой и понятный способ для инициализации объекта. Сравнивая:
- {}: Как чистый лист бумаги, готовый к зарисовке.
- new Object(): Это лист с некими заготовленными инструкциями на оборотной стороне, которые могут сбить с толку.
Литералы и конструкторы массивов: сравнение
Точно так же, при сравнении
[] (литерал массива) и
new Array() (конструктор массива), первый вариант окажется более предсказуемым:
- []: Это как пустой шкаф, готовый к заполнению.
- new Array(100): Это полка на сто пар обуви, в которой вы забыли, где находятся ваши любимые ботинки.
Производительность, удобство поддержки и здравый смысл
Литералы — символ чистоты и простоты кода, что играет важную роль при поддержке и развитии проекта.
Исключительные ситуации для использования конструкторов
Литералы являются универсальным решением, но случаи для использования конструкторов также существуют:
Когда использовать new Object()
- Для создания объектов с верным прототипом используйте
Object.create(proto).
- Если требуется динамически создавать свойства,
new Object()может помочь.
Когда использовать new Array()
- Для создания массивов с заданной длиной используйте
new Array(length).
- Если работаете с объектами, похожими на массивы, лучше применять
Array.from().
Подходящий инструмент для работы
{ }
- Применяется для создания пустых объектов.
- Идеальный для JSON-like структур.
- Отлично подходит для объектов, используемых в качестве аргументов функций и возвращаемых значений.
new Object()
- Иногда его использование может быть уместно, но лучше придерживаться литералов.
- Простой способ создать пустой массив.
- Идеален для манипуляций с элементами массива.
- Применяется для заполнения данными в циклах.
new Array()
- Используется для задания фиксированного размера массивов.
Визуализация
Создание пустого объекта схоже со стадией подготовки к торжеству:
С {} вы уже в процессе праздника 🥳🎊.
С new Object() — только планируете 📅👷♀️.
С
{} веселье уже вовсю идет, в то время как
new Object() подходит для тех, кто привык к детальному планированию.
Особенности и нюансы в JavaScript
- С помощью
{}вы можете создать не только пустой, но и уже заполненный объект.
new Object()может неожиданно привести к созданию специализированных объектов.
- Используйте конструкторы, когда это оправдано, но в общем случае литералы предпочтительнее.
Полезные материалы
- Конструктор Object() — MDN — информация о
Object()на MDN.
- Объекты — подробное руководство о объектах в JavaScript.
- Спецификация ECMA-262 6-е издание — официальные детали об инициализаторе объектов.
- Проблемы использования объектов как карт — объяснение, почему использование объектов в качестве карт может быть неудачной идеей.
- Объекты в современном JavaScript — понимание объектов и прототипов.
- Оператор delete — разбор оператора
deleteи его особенностей.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик