Создание пустого объекта в JavaScript: {} или new Object()

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Быстрый ответ

Чаще всего используйте {} вместо new Object() для создания пустого объекта при помощи краткого и более производительного подхода.

Пример:

JS Скопировать код let theForce = {}; // Чистота и простота крайне важны.

{} : Это аналог Светлых Сил – краткость, скорость и экономия ресурсов.

: Это аналог Светлых Сил – краткость, скорость и экономия ресурсов. new Object(): Это Убежище Тёмной Стороны. Обладает той же силой, но требует дополнительных усилий.

Понимание процесса создания объектов в JavaScript: {} против new Object()

В JavaScript существует несколько способов создания объектов. Разберем, почему {} (литерал объекта) выбирают чаще, чем new Object() (конструктор объекта).

Литералы и конструкторы объектов: сравнение

{} — это простой и понятный способ для инициализации объекта. Сравнивая:

{} : Как чистый лист бумаги, готовый к зарисовке.

: Как чистый лист бумаги, готовый к зарисовке. new Object(): Это лист с некими заготовленными инструкциями на оборотной стороне, которые могут сбить с толку.

Литералы и конструкторы массивов: сравнение

Точно так же, при сравнении [] (литерал массива) и new Array() (конструктор массива), первый вариант окажется более предсказуемым:

[] : Это как пустой шкаф, готовый к заполнению.

: Это как пустой шкаф, готовый к заполнению. new Array(100): Это полка на сто пар обуви, в которой вы забыли, где находятся ваши любимые ботинки.

Производительность, удобство поддержки и здравый смысл

Литералы — символ чистоты и простоты кода, что играет важную роль при поддержке и развитии проекта.

Исключительные ситуации для использования конструкторов

Литералы являются универсальным решением, но случаи для использования конструкторов также существуют:

Когда использовать new Object()

Для создания объектов с верным прототипом используйте Object.create(proto) .

. Если требуется динамически создавать свойства, new Object() может помочь.

Когда использовать new Array()

Для создания массивов с заданной длиной используйте new Array(length) .

. Если работаете с объектами, похожими на массивы, лучше применять Array.from() .

Подходящий инструмент для работы

{ }

Применяется для создания пустых объектов.

Идеальный для JSON-like структур.

Отлично подходит для объектов, используемых в качестве аргументов функций и возвращаемых значений.

new Object()

Иногда его использование может быть уместно, но лучше придерживаться литералов.

Простой способ создать пустой массив.

Идеален для манипуляций с элементами массива.

Применяется для заполнения данными в циклах.

new Array()

Используется для задания фиксированного размера массивов.

Визуализация

Создание пустого объекта схоже со стадией подготовки к торжеству:

Markdown Скопировать код С {} вы уже в процессе праздника 🥳🎊. С new Object() — только планируете 📅👷‍♀️.

С {} веселье уже вовсю идет, в то время как new Object() подходит для тех, кто привык к детальному планированию.

Особенности и нюансы в JavaScript

С помощью {} вы можете создать не только пустой, но и уже заполненный объект.

вы можете создать не только пустой, но и уже заполненный объект. new Object() может неожиданно привести к созданию специализированных объектов.

может неожиданно привести к созданию специализированных объектов. Используйте конструкторы, когда это оправдано, но в общем случае литералы предпочтительнее.

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