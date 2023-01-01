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Создание пустого объекта в JavaScript: {} или new Object()
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Создание пустого объекта в JavaScript: {} или new Object()

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Объекты и прототипы  
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Быстрый ответ

Чаще всего используйте {} вместо new Object() для создания пустого объекта при помощи краткого и более производительного подхода.

Пример:

JS
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let theForce = {}; // Чистота и простота крайне важны.
  • {}: Это аналог Светлых Сил – краткость, скорость и экономия ресурсов.
  • new Object(): Это Убежище Тёмной Стороны. Обладает той же силой, но требует дополнительных усилий.
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Понимание процесса создания объектов в JavaScript: {} против new Object()

В JavaScript существует несколько способов создания объектов. Разберем, почему {} (литерал объекта) выбирают чаще, чем new Object() (конструктор объекта).

Литералы и конструкторы объектов: сравнение

{} — это простой и понятный способ для инициализации объекта. Сравнивая:

  • {}: Как чистый лист бумаги, готовый к зарисовке.
  • new Object(): Это лист с некими заготовленными инструкциями на оборотной стороне, которые могут сбить с толку.

Литералы и конструкторы массивов: сравнение

Точно так же, при сравнении [] (литерал массива) и new Array() (конструктор массива), первый вариант окажется более предсказуемым:

  • []: Это как пустой шкаф, готовый к заполнению.
  • new Array(100): Это полка на сто пар обуви, в которой вы забыли, где находятся ваши любимые ботинки.

Производительность, удобство поддержки и здравый смысл

Литералы — символ чистоты и простоты кода, что играет важную роль при поддержке и развитии проекта.

Исключительные ситуации для использования конструкторов

Литералы являются универсальным решением, но случаи для использования конструкторов также существуют:

Когда использовать new Object()

  • Для создания объектов с верным прототипом используйте Object.create(proto).
  • Если требуется динамически создавать свойства, new Object() может помочь.

Когда использовать new Array()

  • Для создания массивов с заданной длиной используйте new Array(length).
  • Если работаете с объектами, похожими на массивы, лучше применять Array.from().

Подходящий инструмент для работы

{ }

  • Применяется для создания пустых объектов.
  • Идеальный для JSON-like структур.
  • Отлично подходит для объектов, используемых в качестве аргументов функций и возвращаемых значений.

new Object()

  • Иногда его использование может быть уместно, но лучше придерживаться литералов.

  • Простой способ создать пустой массив.
  • Идеален для манипуляций с элементами массива.
  • Применяется для заполнения данными в циклах.

new Array()

  • Используется для задания фиксированного размера массивов.

Визуализация

Создание пустого объекта схоже со стадией подготовки к торжеству:

Markdown
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С {} вы уже в процессе праздника 🥳🎊.
С new Object() — только планируете 📅👷‍♀️.

С {} веселье уже вовсю идет, в то время как new Object() подходит для тех, кто привык к детальному планированию.

Особенности и нюансы в JavaScript

  • С помощью {} вы можете создать не только пустой, но и уже заполненный объект.
  • new Object() может неожиданно привести к созданию специализированных объектов.
  • Используйте конструкторы, когда это оправдано, но в общем случае литералы предпочтительнее.

Полезные материалы

  1. Конструктор Object() — MDN — информация о Object() на MDN.
  2. Объекты — подробное руководство о объектах в JavaScript.
  3. Спецификация ECMA-262 6-е издание — официальные детали об инициализаторе объектов.
  4. Проблемы использования объектов как карт — объяснение, почему использование объектов в качестве карт может быть неудачной идеей.
  5. Объекты в современном JavaScript — понимание объектов и прототипов.
  6. Оператор delete — разбор оператора delete и его особенностей.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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