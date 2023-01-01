Создание приватных свойств в классах JavaScript ES6#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Классы (ES6)
Быстрый ответ
В классах ES6 приватные свойства определяются с использованием префикса
#. Они доступны исключительно внутри методов класса, способствуя усовершенствованной инкапсуляции данных.
class MyClass {
#privateProperty; // Столь же приватно, как веб-вкладка в режиме инкогнито
constructor(value) {
this.#privateProperty = value;
}
// Публичный метод, предоставляющий доступ к приватному свойству
getPrivate() {
return this.#privateProperty;
}
}
const obj = new MyClass("incognito");
console.log(obj.getPrivate()); // "incognito"
Любые попытки напрямую обратиться к
#privateProperty приведут к SyntaxError, также как и невозможно открыть запертую дверь без ключа:
console.log(obj.#privateProperty); // SyntaxError: Попытка взглянуть за пределами видимого!
До ES2022 зачастую использовали нижнее подчёркивание
_ в качестве знака псевдоприватности.
Простой доступ: Лучшие практики и общепринятые модели
Достижение истинной приватности
С приходом ES2022 в JavaScript появилась поддержка настоящих приватных полей, обеспечивающих непрерывную приватность данных:
Приватные поля не перечислимы: в списках свойств они не отображаются.
console.log(Object.keys(obj)); // [ 'getPrivate' ] console.log(Reflect.ownKeys(obj)); // [ 'getPrivate' ]
Префикс
#делает приватные поля недоступными через стандартные API, такие как
Object.getOwnPropertySymbols.
Имитация приватности в старых версиях JavaScript
До внедрения приватных полей в ES2022 разработчики прибегали к следующим методам имитации приватности:
- Символы: Они предоставляют доступ к свойствам только при наличии конкретного символа — некий VIP-пропуск.
- WeakMaps с ограниченной областью видимости: Для каждого приватного свойства создаётся независимое пространство, что позволяет его изолировать.
- Замыкания: Позволяют скрыть данные так, что они будут доступны только из области видимости, где были созданы.
Защита данных и инкапсуляция
Для обеспечения безопасности данных:
- Используйте геттеры и сеттеры для контроля доступа к приватным данным, как личного секретаря.
- Настраивайте геттеры и сеттеры индивидуально для каждого экземпляра, ценя свои данные как драгоценности.
Совместимость с браузерами: Друг или враг?
Перед использованием нововведений, таких как приватные свойства в ES2022, всегда проверяйте их совместимость. Инструменты вроде Babel помогут адаптировать ваш код к будущим изменениям.
Защита методов: Приватные методы
С помощью префикса
# вы также можете ограничить доступ к методам внутри классов:
class MyClass {
#privateMethod() { ... } // Метод, охраняемый как сокровище
publicMethod() {
this.#privateMethod(); // Доступен внутри методов класса, как VIP-зона
}
}
Визуализация
Представьте дом 🏠 с общедоступными зонами: гостиная, кухня, ванная.
🏠 Дом ES6: [🛋️ Гостиная, 🍳 Кухня, 🛁 Ванная]
А теперь добавим приватную комнату:
class House {
#🛌 Спальня; // Отмечена хэш-префиксом, под строгой охраной
}
🏠 Дом ES6: [🛋️ Гостиная, 🍳 Кухня, 🛁 Ванная, 🔒🛌 Спальня]
Итог: Приватная зона (🔒🛌 Спальня) с ограниченным доступом, аналогично приватным свойствам в классах ES6. Для входа требуются особые права, предоставляемые методами класса.
Продвинутые замечания и практические советы
Применение приватных свойств и их значение
Использование приватных свойств в JavaScript подобно использованию домашней системы безопасности.
- Улучшение контроля над данными за счет ограничения несанкционированного доступа.
- Достижение высокой инкапсуляции, что и есть одна из главных целей ООП.
- Улучшение поддержки и обслуживания кода за счет эффективного сокрытия внутренних деталей реализации.
Управление кодом и его эффективность
Для повышения читаемости и лёгкости обслуживания кода:
- Применяйте понятные имена для свойств, которые отражают их назначение, независимо от того, являются ли они приватными или публичными.
- Не злоупотребляйте символами; они полезны, но только в умеренных дозах.
- Организуйте модули так, чтобы публичный API был обозначен через
export, оставив все остальные подробности для внутреннего пользования.
Избегание распространённых ошибок и рекомендации
Моменты, на которые стоит обратить внимание:
- Не предполагайте, что приватные свойства ведут себя как публичные.
- В замыканиях хранение приватных данных может стать сложной задачей.
- Используйте WeakMaps с осторожностью: если они попадут в глобальную область видимости, они могут разгласить информацию.
Полезные материалы
Кристина Крылова
JavaScript-инженер