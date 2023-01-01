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Создание приватных свойств в классах JavaScript ES6
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Создание приватных свойств в классах JavaScript ES6

#Основы JavaScript  #Объекты и прототипы  #Классы (ES6)  
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Быстрый ответ

В классах ES6 приватные свойства определяются с использованием префикса #. Они доступны исключительно внутри методов класса, способствуя усовершенствованной инкапсуляции данных.

JS
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class MyClass {
  #privateProperty;  // Столь же приватно, как веб-вкладка в режиме инкогнито

  constructor(value) {
    this.#privateProperty = value;
  }

  // Публичный метод, предоставляющий доступ к приватному свойству
  getPrivate() {
    return this.#privateProperty;
  }
}

const obj = new MyClass("incognito");
console.log(obj.getPrivate()); // "incognito"

Любые попытки напрямую обратиться к #privateProperty приведут к SyntaxError, также как и невозможно открыть запертую дверь без ключа:

JS
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console.log(obj.#privateProperty); // SyntaxError: Попытка взглянуть за пределами видимого!

До ES2022 зачастую использовали нижнее подчёркивание _ в качестве знака псевдоприватности.

Пошаговый план для смены профессии

Простой доступ: Лучшие практики и общепринятые модели

Достижение истинной приватности

С приходом ES2022 в JavaScript появилась поддержка настоящих приватных полей, обеспечивающих непрерывную приватность данных:

  • Приватные поля не перечислимы: в списках свойств они не отображаются.

    JS
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    console.log(Object.keys(obj)); // [ 'getPrivate' ]
console.log(Reflect.ownKeys(obj)); // [ 'getPrivate' ]

  • Префикс # делает приватные поля недоступными через стандартные API, такие как Object.getOwnPropertySymbols.

Имитация приватности в старых версиях JavaScript

До внедрения приватных полей в ES2022 разработчики прибегали к следующим методам имитации приватности:

  • Символы: Они предоставляют доступ к свойствам только при наличии конкретного символа — некий VIP-пропуск.
  • WeakMaps с ограниченной областью видимости: Для каждого приватного свойства создаётся независимое пространство, что позволяет его изолировать.
  • Замыкания: Позволяют скрыть данные так, что они будут доступны только из области видимости, где были созданы.

Защита данных и инкапсуляция

Для обеспечения безопасности данных:

  • Используйте геттеры и сеттеры для контроля доступа к приватным данным, как личного секретаря.
  • Настраивайте геттеры и сеттеры индивидуально для каждого экземпляра, ценя свои данные как драгоценности.

Совместимость с браузерами: Друг или враг?

Перед использованием нововведений, таких как приватные свойства в ES2022, всегда проверяйте их совместимость. Инструменты вроде Babel помогут адаптировать ваш код к будущим изменениям.

Защита методов: Приватные методы

С помощью префикса # вы также можете ограничить доступ к методам внутри классов:

JS
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class MyClass {
  #privateMethod() { ... } // Метод, охраняемый как сокровище

  publicMethod() {
    this.#privateMethod(); // Доступен внутри методов класса, как VIP-зона
  }
}

Визуализация

Представьте дом 🏠 с общедоступными зонами: гостиная, кухня, ванная.

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🏠 Дом ES6: [🛋️ Гостиная, 🍳 Кухня, 🛁 Ванная]

А теперь добавим приватную комнату:

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class House {
  #🛌 Спальня; // Отмечена хэш-префиксом, под строгой охраной
}
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🏠 Дом ES6: [🛋️ Гостиная, 🍳 Кухня, 🛁 Ванная, 🔒🛌 Спальня]

Итог: Приватная зона (🔒🛌 Спальня) с ограниченным доступом, аналогично приватным свойствам в классах ES6. Для входа требуются особые права, предоставляемые методами класса.

Продвинутые замечания и практические советы

Применение приватных свойств и их значение

Использование приватных свойств в JavaScript подобно использованию домашней системы безопасности.

  • Улучшение контроля над данными за счет ограничения несанкционированного доступа.
  • Достижение высокой инкапсуляции, что и есть одна из главных целей ООП.
  • Улучшение поддержки и обслуживания кода за счет эффективного сокрытия внутренних деталей реализации.

Управление кодом и его эффективность

Для повышения читаемости и лёгкости обслуживания кода:

  • Применяйте понятные имена для свойств, которые отражают их назначение, независимо от того, являются ли они приватными или публичными.
  • Не злоупотребляйте символами; они полезны, но только в умеренных дозах.
  • Организуйте модули так, чтобы публичный API был обозначен через export, оставив все остальные подробности для внутреннего пользования.

Избегание распространённых ошибок и рекомендации

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • Не предполагайте, что приватные свойства ведут себя как публичные.
  • В замыканиях хранение приватных данных может стать сложной задачей.
  • Используйте WeakMaps с осторожностью: если они попадут в глобальную область видимости, они могут разгласить информацию.

Полезные материалы

  1. Приватные свойства – JavaScript | MDN
  2. Приватные элементы в ES6 от David White | Medium
  3. GitHub – tc39/proposal-private-methods
  4. Понимание классов в JavaScript | DigitalOcean
  5. Exploring JS: Приватные и публичные поля экземпляров
  6. Учебное видео о классах в JavaScript – YouTube
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Как определить приватные свойства в классах JavaScript ES6?
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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