Создание приватных свойств в классах JavaScript ES6

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Быстрый ответ

В классах ES6 приватные свойства определяются с использованием префикса # . Они доступны исключительно внутри методов класса, способствуя усовершенствованной инкапсуляции данных.

JS Скопировать код class MyClass { #privateProperty; // Столь же приватно, как веб-вкладка в режиме инкогнито constructor(value) { this.#privateProperty = value; } // Публичный метод, предоставляющий доступ к приватному свойству getPrivate() { return this.#privateProperty; } } const obj = new MyClass("incognito"); console.log(obj.getPrivate()); // "incognito"

Любые попытки напрямую обратиться к #privateProperty приведут к SyntaxError, также как и невозможно открыть запертую дверь без ключа:

JS Скопировать код console.log(obj.#privateProperty); // SyntaxError: Попытка взглянуть за пределами видимого!

До ES2022 зачастую использовали нижнее подчёркивание _ в качестве знака псевдоприватности.

Простой доступ: Лучшие практики и общепринятые модели

Достижение истинной приватности

С приходом ES2022 в JavaScript появилась поддержка настоящих приватных полей, обеспечивающих непрерывную приватность данных:

Приватные поля не перечислимы : в списках свойств они не отображаются. JS Скопировать код console.log(Object.keys(obj)); // [ 'getPrivate' ] console.log(Reflect.ownKeys(obj)); // [ 'getPrivate' ]

Префикс # делает приватные поля недоступными через стандартные API, такие как Object.getOwnPropertySymbols .

Имитация приватности в старых версиях JavaScript

До внедрения приватных полей в ES2022 разработчики прибегали к следующим методам имитации приватности:

Символы : Они предоставляют доступ к свойствам только при наличии конкретного символа — некий VIP-пропуск.

: Они предоставляют доступ к свойствам только при наличии конкретного символа — некий VIP-пропуск. WeakMaps с ограниченной областью видимости : Для каждого приватного свойства создаётся независимое пространство, что позволяет его изолировать.

: Для каждого приватного свойства создаётся независимое пространство, что позволяет его изолировать. Замыкания: Позволяют скрыть данные так, что они будут доступны только из области видимости, где были созданы.

Защита данных и инкапсуляция

Для обеспечения безопасности данных:

Используйте геттеры и сеттеры для контроля доступа к приватным данным, как личного секретаря.

для контроля доступа к приватным данным, как личного секретаря. Настраивайте геттеры и сеттеры индивидуально для каждого экземпляра, ценя свои данные как драгоценности.

Совместимость с браузерами: Друг или враг?

Перед использованием нововведений, таких как приватные свойства в ES2022, всегда проверяйте их совместимость. Инструменты вроде Babel помогут адаптировать ваш код к будущим изменениям.

Защита методов: Приватные методы

С помощью префикса # вы также можете ограничить доступ к методам внутри классов:

JS Скопировать код class MyClass { #privateMethod() { ... } // Метод, охраняемый как сокровище publicMethod() { this.#privateMethod(); // Доступен внутри методов класса, как VIP-зона } }

Визуализация

Представьте дом 🏠 с общедоступными зонами: гостиная, кухня, ванная.

Markdown Скопировать код 🏠 Дом ES6: [🛋️ Гостиная, 🍳 Кухня, 🛁 Ванная]

А теперь добавим приватную комнату:

JS Скопировать код class House { #🛌 Спальня; // Отмечена хэш-префиксом, под строгой охраной }

Markdown Скопировать код 🏠 Дом ES6: [🛋️ Гостиная, 🍳 Кухня, 🛁 Ванная, 🔒🛌 Спальня]

Итог: Приватная зона (🔒🛌 Спальня) с ограниченным доступом, аналогично приватным свойствам в классах ES6. Для входа требуются особые права, предоставляемые методами класса.

Продвинутые замечания и практические советы

Применение приватных свойств и их значение

Использование приватных свойств в JavaScript подобно использованию домашней системы безопасности.

Улучшение контроля над данными за счет ограничения несанкционированного доступа.

над данными за счет ограничения несанкционированного доступа. Достижение высокой инкапсуляции , что и есть одна из главных целей ООП.

, что и есть одна из главных целей ООП. Улучшение поддержки и обслуживания кода за счет эффективного сокрытия внутренних деталей реализации.

Управление кодом и его эффективность

Для повышения читаемости и лёгкости обслуживания кода:

Применяйте понятные имена для свойств, которые отражают их назначение, независимо от того, являются ли они приватными или публичными.

для свойств, которые отражают их назначение, независимо от того, являются ли они приватными или публичными. Не злоупотребляйте символами ; они полезны, но только в умеренных дозах.

; они полезны, но только в умеренных дозах. Организуйте модули так, чтобы публичный API был обозначен через export , оставив все остальные подробности для внутреннего пользования.

Избегание распространённых ошибок и рекомендации

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

Не предполагайте, что приватные свойства ведут себя как публичные.

В замыканиях хранение приватных данных может стать сложной задачей.

Используйте WeakMaps с осторожностью: если они попадут в глобальную область видимости, они могут разгласить информацию.

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