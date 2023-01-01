Создание оффлайн APK для React-Native: сборка и загрузка изображений#Android #Приложения и экосистемы
Быстрый ответ
Для создания автономного APK-файла с встроенным JavaScript кодом для React Native, начните с подписания приложения через keystore. Затем сформируйте пакет с помощью следующей команды:
react-native bundle --platform android --dev false --entry-file index.js --bundle-output android/app/src/main/assets/index.android.bundle --assets-dest android/app/src/main/res/
Для создания Release-APK примените следующую команду:
cd android && ./gradlew assembleRelease
Теперь ваш APK готов к использованию и размещен по пути
android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk. Он работает без подключения к серверу.
Подписание APK и повышение безопасности
Мероприятия по предварительной проверке необходимы для создания безопасного Release-APK. Воспользуйтесь командой keytool, чтобы создать подписывающий ключ:
keytool -genkey -v -keystore my-upload-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
Рационально хранить ваш keystore файл в папке
android/app, что упростит последующее обслуживание.
Важно удостовериться, что данные о keystore приведены в файле
~/.gradle/gradle.properties. Для MacOS лучше использовать MacOS Keychain для надежного хранения паролей.
Перед публикацией обновите файл
app/build.gradle, чтобы в нём были корректные настройки подписания релизной сборки.
После завершения всех предварительных процедур, начните сборку релизной версии с помощью команды:
./gradlew assembleRelease находясь в папке android.
Тестирование, устранение проблем и оптимизация ресурсов
Убедитесь в работоспособности вашего APK в автономном режиме, установив его на тестовое устройство. Если возникнет ошибка "no such file or directory", команда
mkdir поможет её устранить.
Займитесь поиском и исправлением возможных проблем при загрузке ресурсов. Для включения изображений в сборку и их доступности в автономном режиме воспользуйтесь:
react-native bundle
Убедитесь, что все ресурсы, включая изображения, корректно включены в пакет.
Визуализация
Представьте, что ваше приложение React Native – это опытный космонавт, готовый к миссии 🚀:
1. Подготовьте приложение (🤖) к выполнению задач.
2. Соберите необходимое снаряжение (🥫).
3. Отправьтесь в путь на космическом корабле в виде APK (🚀).
Теперь вы готовы отправиться в путешествие по космосу приложений без поддержки сервера! 🌌
Полезные материалы
Воспользуйтесь специализированными форумами и репозиториями. Не забывайте об подготовке: обязательно ознакомьтесь с официальной документацией React Native, статьями на Medium и вопросами на Stack Overflow, где вы сможете найти решения возможных проблем, с которыми можете столкнуться в вашем программном космосе.
Постоянное внимание и обслуживание приложения
Нельзя останавливаться на достигнутом. Перед сборкой APK регулярно проверяйте обновления для Gradle и React Native. Это поможет вам оставаться в курсе актуальных подходов и предотвратить появление уязвимостей в безопасности.
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель