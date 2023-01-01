Создание метода filter() для объектов в JavaScript: решение#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Массивы и методы
Быстрый ответ
const filteredObj = Object.fromEntries(
Object.entries(yourObject).filter(([key, value]) => value.condition)
);
Этот пример иллюстрирует, как с применением методов
Object.fromEntries() и
Object.entries() объект
yourObject можно отфильтровать по условию
value.condition, в итоге получив
filteredObj — объект, включающий только те пары ключ-значение, которые удовлетворяют критерию фильтрации.
Техники: современный JavaScript для обработки данных объектов
JavaScript непрерывно совершенствуется в работе с данными: если для массивов есть метод
filter(), то для объектов его не предусмотрено. Однако мы без труда можем использовать другие возможности ES6.
Преобразование объектов с помощью ES6
Метод
Object.entries() конвертирует объект в массив пар ключ-значение, предоставляя возможность использовать различные методы массивов.
Object.fromEntries(), по сути, выполняет обратное преобразование — формирует объект из массива. Эти методы идеально подходят для манипуляций с объектами, в особенности когда нужно производить фильтрацию по значениям.
Сила независимости
Создавайте отдельные функции для фильтрации объектов, чтобы ваш код был устойчив к изменениям. Изменение
Object.prototype может спровоцировать неожиданные баги, особенно при использовании сторонних библиотек, например jQuery.
filterObject — это пример функции, которая успешно избегает изменений прототипа и работает исключительно эффективно:
function filterObject(obj, predicate) {
return Object.fromEntries(Object.entries(obj).filter(([key, value]) => predicate(value, key)));
}
Элегантное решение в одну строку
Современный синтаксис ES6 позволяет применять распространение для создания нового объекта с отфильтрованными данными с помощью метода
Array.map(). При написании кода главное не добиваться абсолютной минималистичности – важнее, чтобы код был лаконичным и понятным:
const filterObject = (obj, predicate) =>
Object.assign(
{},
...Object.keys(obj)
.filter(key => predicate(obj[key], key))
.map(key => ({ [key]: obj[key] }))
);
Время воспользоваться утилитами!
Когда код на JavaScript начинает казаться излишне громоздким, на помощь приходят библиотеки lodash или underscore с их методами
_.pickBy и
_.omit, облегчающими процесс фильтрации:
const _ = require('lodash');
const numbersOnly = _.pickBy(yourObject, _.isNumber);
Lodash всегда радует своим удобством и вдумчивыми абстракциями.
ES5 для обеспечения ретро-совместимости
Если вам необходимо выполнять поддержку старых версий JavaScript, используйте для фильтрации объектов
Object.keys() и методы массивов в ES5:
function filterObjectES5(obj, predicate) {
var filteredKeys = Object.keys(obj).filter(function(key) {
return predicate(obj[key], key);
});
return filteredKeys.reduce(function(acc, key) {
acc[key] = obj[key];
return acc;
}, {});
}
Визуализация
Для прояснения принципа работы механизма фильтрации объекта попробуйте представить его как поиск ценностей в сундуке:
Сундук с сокровищами (🧳): [💎, 📜, 🗡, 💰, 🧪]
Пусть в сундуке останутся только ценные предметы, например, золотые монеты 💰 и алмазы 💎:
const valuableFilter = item => [💎, 💰].includes(item);
Фильтруем содержимое сундука:
Отфильтрованный сундук (🧳✨): [💎, 💰]
В другой раз уже другие предметы могут показаться ценными.
Надёжная фильтрация для максимальной эффективности
Будьте бдительны при фильтрации объектов. Используйте такие методы, как
hasOwnProperty, в функциях-предикатах. Это поможет избежать проблем с наследуемыми свойствами. В случае обработки больших массивов данных рекомендуется оптимизировать существующие подходы.
Гибкость в выборе инструментария разработчика
Интеграция логики фильтрации в вашу рабочую среду требует принятия во внимание особенностей рабочей среды, будь это Node.js, браузер, или какой-либо другой инструмент. Следите за тем, чтобы подходы, которые вы используете, были адаптивными.
Отказ от модификации прототипов
Расширение нативных прототипов может показаться соблазнительным, однако зачастую это вызывает скрытые ошибки. В качестве альтернативы используйте вспомогательные функции или обёртки.
Обработка больших объёмов данных с высокой производительностью
Обработка больших данных требует особых подходов. Упрощайте итерации и обработку данных для увеличения скорости выполнения и повышения производительности.
Полезные материалы
- Array.prototype.filter() – JavaScript | MDN — Подробный обзор метода
filter()для массивов в документации MDN Web Docs.
- Методы массивов — Обстоятельное руководство по методам массивов, включая метод
filter().
- JavaScript: метод filter() для объектов – Stack Overflow — Обсуждение практических решений и советов на Stack Overflow.
- Функции высшего порядка (Composition of the Software) | автор Eric Elliott | JavaScript Scene | Medium — Статья о функциях высшего порядка и их важности в JavaScript.
- Итерируемые объекты и итераторы в ECMAScript 6 — Изучение протоколов итераций для эффективного использования метода
filter()в современном JavaScript.
- Освоение и понимание функции filter() в JavaScript | автор Brandon Morelli | codeburst — Подробный разбор работы функции
filter()и её использования в JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер