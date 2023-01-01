Создание метода filter() для объектов в JavaScript: решение

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Быстрый ответ

JS Скопировать код const filteredObj = Object.fromEntries( Object.entries(yourObject).filter(([key, value]) => value.condition) );

Этот пример иллюстрирует, как с применением методов Object.fromEntries() и Object.entries() объект yourObject можно отфильтровать по условию value.condition , в итоге получив filteredObj — объект, включающий только те пары ключ-значение, которые удовлетворяют критерию фильтрации.

Техники: современный JavaScript для обработки данных объектов

JavaScript непрерывно совершенствуется в работе с данными: если для массивов есть метод filter() , то для объектов его не предусмотрено. Однако мы без труда можем использовать другие возможности ES6.

Преобразование объектов с помощью ES6

Метод Object.entries() конвертирует объект в массив пар ключ-значение, предоставляя возможность использовать различные методы массивов. Object.fromEntries() , по сути, выполняет обратное преобразование — формирует объект из массива. Эти методы идеально подходят для манипуляций с объектами, в особенности когда нужно производить фильтрацию по значениям.

Сила независимости

Создавайте отдельные функции для фильтрации объектов, чтобы ваш код был устойчив к изменениям. Изменение Object.prototype может спровоцировать неожиданные баги, особенно при использовании сторонних библиотек, например jQuery.

filterObject — это пример функции, которая успешно избегает изменений прототипа и работает исключительно эффективно:

JS Скопировать код function filterObject(obj, predicate) { return Object.fromEntries(Object.entries(obj).filter(([key, value]) => predicate(value, key))); }

Элегантное решение в одну строку

Современный синтаксис ES6 позволяет применять распространение для создания нового объекта с отфильтрованными данными с помощью метода Array.map() . При написании кода главное не добиваться абсолютной минималистичности – важнее, чтобы код был лаконичным и понятным:

JS Скопировать код const filterObject = (obj, predicate) => Object.assign( {}, ...Object.keys(obj) .filter(key => predicate(obj[key], key)) .map(key => ({ [key]: obj[key] })) );

Время воспользоваться утилитами!

Когда код на JavaScript начинает казаться излишне громоздким, на помощь приходят библиотеки lodash или underscore с их методами _.pickBy и _.omit , облегчающими процесс фильтрации:

JS Скопировать код const _ = require('lodash'); const numbersOnly = _.pickBy(yourObject, _.isNumber);

Lodash всегда радует своим удобством и вдумчивыми абстракциями.

ES5 для обеспечения ретро-совместимости

Если вам необходимо выполнять поддержку старых версий JavaScript, используйте для фильтрации объектов Object.keys() и методы массивов в ES5:

JS Скопировать код function filterObjectES5(obj, predicate) { var filteredKeys = Object.keys(obj).filter(function(key) { return predicate(obj[key], key); }); return filteredKeys.reduce(function(acc, key) { acc[key] = obj[key]; return acc; }, {}); }

Визуализация

Для прояснения принципа работы механизма фильтрации объекта попробуйте представить его как поиск ценностей в сундуке:

Markdown Скопировать код Сундук с сокровищами (🧳): [💎, 📜, 🗡, 💰, 🧪]

Пусть в сундуке останутся только ценные предметы, например, золотые монеты 💰 и алмазы 💎:

JS Скопировать код const valuableFilter = item => [💎, 💰].includes(item);

Фильтруем содержимое сундука:

Markdown Скопировать код Отфильтрованный сундук (🧳✨): [💎, 💰]

В другой раз уже другие предметы могут показаться ценными.

Надёжная фильтрация для максимальной эффективности

Будьте бдительны при фильтрации объектов. Используйте такие методы, как hasOwnProperty , в функциях-предикатах. Это поможет избежать проблем с наследуемыми свойствами. В случае обработки больших массивов данных рекомендуется оптимизировать существующие подходы.

Гибкость в выборе инструментария разработчика

Интеграция логики фильтрации в вашу рабочую среду требует принятия во внимание особенностей рабочей среды, будь это Node.js, браузер, или какой-либо другой инструмент. Следите за тем, чтобы подходы, которые вы используете, были адаптивными.

Отказ от модификации прототипов

Расширение нативных прототипов может показаться соблазнительным, однако зачастую это вызывает скрытые ошибки. В качестве альтернативы используйте вспомогательные функции или обёртки.

Обработка больших объёмов данных с высокой производительностью

Обработка больших данных требует особых подходов. Упрощайте итерации и обработку данных для увеличения скорости выполнения и повышения производительности.

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