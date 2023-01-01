Создание массива литералов объекта в цикле JavaScript

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Быстрый ответ

Для создания массива объектов с помощью цикла for , выполните следующие действия:

JS Скопировать код let objects = []; for (let i = 0; i < 5; i++) { objects.push({ id: i, name: `Элемент ${i}` }); }

Если вы хотите внести изящество в решение, воспользуйтесь методом Array.from :

JS Скопировать код let objects = Array.from({ length: 5 }, (_, i) => ({ id: i, name: `Элемент ${i}` }));

Либо воспользуйтесь всей мощью современного JavaScript через метод map() и оператор расширения ... :

JS Скопировать код const labels = ['label1', 'label2', 'label3']; const items = labels.map((label, index) => ({ [label]: `Элемент ${index}`, ...additionalProperties }));

Глубже в тему: Динамические свойства и методы массивов

Формирование объектов с помощью map()

Метод map() как нельзя лучше приспособлен для преобразования данных в массив объектов в JavaScript:

JS Скопировать код let usersData = [{name: 'Alice'}, {name: 'Bob'}]; let usersObjects = usersData.map((user, index) => ({ id: index, ...user, isActive: true }));

Использование динамически генерируемых имен свойств

ES6 делает доступными динамические ключи в объектах:

JS Скопировать код let key = 'name'; let object = { [key]: 'John Doe' };

Если вы проявляете мастерство в использовании циклов, вы сможете создать объекты следующим образом:

JS Скопировать код let responses = [{ label: 'Name' }, { label: 'Age' }]; let objects = responses.map((response, index) => ({ [response.label.toLowerCase()]: `Пример данных ${index}`, sortable: true, resizable: false }));

Избегайте мутации!

Случайные мутации и ссылки на объекты – это обычная ошибка. Оператор расширения ... создаёт только поверхностное копирование:

JS Скопировать код let baseObject = { settings: { theme: 'dark' } }; let copiedObjects = new Array(3).fill().map(() => ({ ...baseObject })); copiedObjects[0].settings.theme = 'light';

Для глубокого клонирования используйте JSON.parse(JSON.stringify(object)) или специальные библиотеки, например Lodash.

Визуализация

Вообразите процесс создания объектов в массиве как посадку деревьев в саду:

Markdown Скопировать код 🌱🔄🌳 | Цикл | Дерево (Объект) | | ------------ | ----------------| | 1 | { type: 'Дуб' } | | 2 | { type: 'Сосна'}| | 3 | { type: 'Клен'} |

Каждая итерация порождает новую «жизнь»:

JS Скопировать код let forest = []; for(let i = 0; i < 3; i++) { forest.push({ type: ["Дуб", "Сосна", "Клен"][i] }); }

Таким образом, ваш «лес» объектов оживает во всей своей многообразности. 🌳🌳🌳

Традиционные и современные техники работы с циклами

Вопрос века: использовать или не использовать цикл for

Классический цикл for предоставляет полный контроль, в отличие от forEach , for...of и map() . Однако последние обеспечивают более лаконичный и наглядный код:

JS Скопировать код for (let i = 0, j = 10; i < 5; i++, j--) { } let doubled = [1, 2, 3].map(i => i * 2);

Овладение мастерством использования reduce()

reduce() станет вашим незаменимым помощником для накопительных операций:

JS Скопировать код let result = responses.reduce((accumulator, current, index) => { accumulator.push({ [`item_${index}`]: current.label, additionalProperty: 'value' }); return accumulator; }, []);

Оптимизация для профессионалов

Обработка больших массивов требует оптимизации. Избегайте сложных вычислений в цикле и используйте веб-воркеры для решения более сложных задач.

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