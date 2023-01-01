Создание кнопки очистки внутри поля ввода: jQuery и CSS#CSS и верстка #jQuery #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы создать кликабельную иконку, удаляющую текст из текстового поля одним нажатием, вам потребуются HTML, CSS и немного JavaScript. Вот пример кода, от которого можно оттолкнуться:
<div style="position:relative;">
<input type="text" id="myInput" style="padding-right: 30px;" placeholder="Введите текст">
<span onclick="myInput.value='';"
style="position:absolute;right:10px;top:0;bottom:0;height:20px;margin:auto;cursor:pointer;">❌</span>
</div>
В этом коде красный крестик является кнопкой, которая одним кликом освобождает текстовое поле от текста.
Подробные решения и хитрости
Отступы и позиционирование
Используйте padding-right, чтобы текст не перекрывал иконку:
/* Обеспечиваем пространство для иконки очистки */
input[type="text"] {
padding-right: 30px; /* Размер подстраивается под нужды */
}
Для того чтобы иконка выглядела визуально приятно, её часто размещают в качестве фонового изображения. В качестве изображения можно использовать форматы base64 для сокращения количества HTTP-запросов.
Взаимодействие пользователя – работа с иконкой очистки
Обработчики событий регистрируют клики и другие действия пользователя:
/* Иконка становится невидимой, если текстовое поле пустое */
document.getElementById('myInput').addEventListener('input', function() {
var clearIcon = this.nextElementSibling;
clearIcon.style.visibility = this.value ? 'visible' : 'hidden';
});
Плавность использования
CSS-переходы обеспечивают плавное появление и исчезновение иконки очистки:
/* Игра в прятки с иконкой: онa появляется, затем исчезает */
span {
transition: visibility 0.2s, opacity 0.2s ease;
opacity: 0;
}
input:not(:placeholder-shown) + span {
opacity: 1;
visibility: visible;
}
Альтернативные методы
HTML
<input type="search">
<input type="search"> уже содержит встроенную кнопку сброса. Убедитесь в совместимости решения с различными браузерами.
jQuery и его плагины
С помощью jQuery можно легко управлять видимостью кнопки сброса:
/* Если текст есть, элемент появляется, если нет – исчезает */
$('#myInput').on('input', function() {
$(this).next('span').toggle(Boolean($(this).val()));
});
Плагин jQuery-ClearSearch усовершенствовывает функциональность очистки.
Кнопка сброса в форме
Кнопка сброса (
input[type="reset"]) в форме позволяет мгновенно очистить содержимое всех полей.
Псевдо-классы
С помощью псевдо-класса
:invalid, можно сделать так, что иконка сброса будет появляться только при наличии валидного текста в поле.
Понимание пользователя
Анализ поведения пользователя, включая отслеживание движения курсора мыши, помогает улучшить UX текстового поля.
Визуализация
Можно представить, что текстовое поле – это баночка меда (
🍯), а вводимый текст – это пчела (
🐝). Клик по
❌ изгоняет пчелу, и баночка готова принять новое содержимое.
Поле с текстом Иконка очистки Поле после очистки
| 🍯 | ❌ | 🍯 |
| 🐝🍯 | клик | 🍯 |
Путь к мастерству
Примеры кода: быстрый старт
Модифицируйте приведенные примеры кода так, чтобы они лучше соответствовали вашим потребностям и обеспечивали удобные UX.
Тестирование для исключения ошибок
Уверьтесь в корректности работы UX путем его тестирования. Это обеспечит положительные взаимодействия с пользователями и способствует формированию лояльной аудитории.
Изучение материалов от профессионалов
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Интерактивные платформы
Пользуйтесь платформами типа JS Fiddle или CodePen для экспериментов с настройками кнопки очистки.
CSS классы и Data-атрибуты: магия в действии
Применяйте data-атрибуты и CSS-классы для систематизации работы. Это сделает ваш HTML-код аккуратнее, а JavaScript-код — проще.
Полезные материалы
<input>: The Input (Form Input) element – HTML: HyperText Markup Language | MDN— подробное описание элементов HTML
<input>.
- Styling Cross-Browser Compatible Range Inputs with CSS | CSS-Tricks — создание кроссбраузерных стилей для элементов ввода диапазона.
- javascript – Clear icon inside input text – Stack Overflow — сообщество Stack Overflow предлагает различные решения для размещения иконки очистки в текстовых полях.
- Inspiration for Text Input Effects | Codrops — различные методы для улучшения взаимодействия с пользователем при вводе текста.
- The Perfect Date and Time Picker | Smashing Magazine — руководство по созданию идеального инструмента для выбора даты и времени.
- Complete Guide to Data Attributes | CSS-Tricks — подробное руководство по использованию data-атрибутов в HTML и CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда