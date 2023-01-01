Создание кнопки очистки внутри поля ввода: jQuery и CSS

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Быстрый ответ

Чтобы создать кликабельную иконку, удаляющую текст из текстового поля одним нажатием, вам потребуются HTML, CSS и немного JavaScript. Вот пример кода, от которого можно оттолкнуться:

HTML Скопировать код <div style="position:relative;"> <input type="text" id="myInput" style="padding-right: 30px;" placeholder="Введите текст"> <span onclick="myInput.value='';" style="position:absolute;right:10px;top:0;bottom:0;height:20px;margin:auto;cursor:pointer;">❌</span> </div>

В этом коде красный крестик является кнопкой, которая одним кликом освобождает текстовое поле от текста.

Подробные решения и хитрости

Отступы и позиционирование

Используйте padding-right, чтобы текст не перекрывал иконку:

CSS Скопировать код /* Обеспечиваем пространство для иконки очистки */ input[type="text"] { padding-right: 30px; /* Размер подстраивается под нужды */ }

Для того чтобы иконка выглядела визуально приятно, её часто размещают в качестве фонового изображения. В качестве изображения можно использовать форматы base64 для сокращения количества HTTP-запросов.

Взаимодействие пользователя – работа с иконкой очистки

Обработчики событий регистрируют клики и другие действия пользователя:

JS Скопировать код /* Иконка становится невидимой, если текстовое поле пустое */ document.getElementById('myInput').addEventListener('input', function() { var clearIcon = this.nextElementSibling; clearIcon.style.visibility = this.value ? 'visible' : 'hidden'; });

Плавность использования

CSS-переходы обеспечивают плавное появление и исчезновение иконки очистки:

CSS Скопировать код /* Игра в прятки с иконкой: онa появляется, затем исчезает */ span { transition: visibility 0.2s, opacity 0.2s ease; opacity: 0; } input:not(:placeholder-shown) + span { opacity: 1; visibility: visible; }

Альтернативные методы

HTML <input type="search">

<input type="search"> уже содержит встроенную кнопку сброса. Убедитесь в совместимости решения с различными браузерами.

jQuery и его плагины

С помощью jQuery можно легко управлять видимостью кнопки сброса:

JS Скопировать код /* Если текст есть, элемент появляется, если нет – исчезает */ $('#myInput').on('input', function() { $(this).next('span').toggle(Boolean($(this).val())); });

Плагин jQuery-ClearSearch усовершенствовывает функциональность очистки.

Кнопка сброса в форме

Кнопка сброса ( input[type="reset"] ) в форме позволяет мгновенно очистить содержимое всех полей.

Псевдо-классы

С помощью псевдо-класса :invalid , можно сделать так, что иконка сброса будет появляться только при наличии валидного текста в поле.

Понимание пользователя

Анализ поведения пользователя, включая отслеживание движения курсора мыши, помогает улучшить UX текстового поля.

Визуализация

Можно представить, что текстовое поле – это баночка меда ( 🍯 ), а вводимый текст – это пчела ( 🐝 ). Клик по ❌ изгоняет пчелу, и баночка готова принять новое содержимое.

Markdown Скопировать код Поле с текстом Иконка очистки Поле после очистки | 🍯 | ❌ | 🍯 | | 🐝🍯 | клик | 🍯 |

Путь к мастерству

Примеры кода: быстрый старт

Модифицируйте приведенные примеры кода так, чтобы они лучше соответствовали вашим потребностям и обеспечивали удобные UX.

Тестирование для исключения ошибок

Уверьтесь в корректности работы UX путем его тестирования. Это обеспечит положительные взаимодействия с пользователями и способствует формированию лояльной аудитории.

Изучение материалов от профессионалов

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Интерактивные платформы

Пользуйтесь платформами типа JS Fiddle или CodePen для экспериментов с настройками кнопки очистки.

CSS классы и Data-атрибуты: магия в действии

Применяйте data-атрибуты и CSS-классы для систематизации работы. Это сделает ваш HTML-код аккуратнее, а JavaScript-код — проще.

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