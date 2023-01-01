Создание и применение CSS класса в JavaScript динамически

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function createCSSSelector(selector, style) { if (!document.styleSheets || document.getElementsByTagName('head').length === 0) return; const styleSheet = document.styleSheets[0] || (style => { const newStyle = document.createElement('style'); newStyle.appendChild(document.createTextNode("")); document.head.appendChild(newStyle); return newStyle.sheet; })(); styleSheet.insertRule(`${selector} { ${style} }`, styleSheet.cssRules.length); } createCSSSelector('.dynamic-class', 'color: green;');