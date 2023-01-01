Создание и динамическое добавление пар ключ-значение в JS#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Мы можем создать объект в JavaScript, который будет функционировать как словарь, следующим образом:
let dict = {}; // Создание пустого объекта для нашего словаря.
dict['specialKey'] = 'megaValue'; // Заполнение словаря значениями при помощи скобочной нотации.
// Если ваш ключ может быть использован как корректный идентификатор:
dict.lightKey = 'lightValue'; // Мы можем использовать точечную нотацию.
console.log(dict); // Вот ваш словарь: { specialKey: 'megaValue', lightKey: 'lightValue' }
При работе с динамическими ключами или ключами, содержащими специальные символы, предпочтительно использование скобочной нотации.
Работа с нестандартными ключами
Если ключи не могут быть использованы как идентификаторы или они формируются динамически, следует использовать скобочную нотацию:
let keyName = 'Fancy Key ' + Date.now(); // Динамически созданный ключ.
dict[keyName] = 'secretValue';
console.log(dict[keyName]); // Ключ работает!
Безопасность использования: проверка наличия ключей
Перед обращением к элементам словаря всегда стоит проверить наличие ключа, чтобы предотвратить возникновение ошибок во время выполнения:
if (dict.hasOwnProperty('mustHaveKey')) {
console.log('Ключ существует! Значение:', dict['mustHaveKey']);
} else {
console.log('Ключ не обнаружен.');
}
Оператор
delete позволяет удалять ключи из словаря. Пользуйтесь им с осторожностью.
Изменчивость словаря
Словарь может увеличиваться и изменяться в процессе выполнения кода, например, в циклах или при обработке пользовательского ввода:
for (let i = 0; i < randomKeys.length; i++) {
dict[randomKeys[i]] = randomValues[i];
// Цикл добавляет в словарь новые пары ключ-значение.
}
В обработке пользовательского ввода:
function hearTheUser(key, value) {
dict[key] = value; // Добавляем ключ и значение по запросу пользователя.
}
Визуализация
Объекты-словари могут содержать любое количество элементов, подобно волшебным сумкам.
🎒 Сумка (Пустой Словарь)
Заполняем нашу сумку элементами (ключи) и их содержимым (значениями):
bag['Snacks'] = '🍪'; // Добавляем закуски
bag['TravelGuide'] = '🗺️'; // Кладем карту
bag['Camera'] = '📷'; // И камеру для фотографий
Какие элементы у нас в сумке:
🎒 Сумка = {
'Snacks': '🍪',
'TravelGuide': '🗺️',
'Camera': '📷'
}
Вместимость словаря не ограничена.
Вспомогательные методы объектов
В сложных задачах на помощь могут прийти методы объектов JavaScript, такие как
Object.keys(),
Object.values() и
Object.entries():
for (let key of Object.keys(dict)) {
console.log(key, dict[key]); // Перебираем ключи и их значения.
}
Эти методы ускоряют работу с объектами при таких операциях, как клонирование или слияние.
Гибкость выбора ключей
Скобочная нотация позволяет нам использовать в качестве ключей строки с недопустимыми символами или числа:
dict['404Error'] = 'Not Found'; // Страница не найдена
dict[123] = 'Числовой ключ'; // Использование числового ключа.
Полезные материалы
- Работаем с объектами – JavaScript | MDN — Подробнее ознакомьтесь с миром объектов JavaScript.
- Объекты JavaScript – W3Schools — Основы работы с объектами JavaScript с пояснениями и примерами.
- Доступ к свойству объекта с динамически вычисляемым именем – Stack Overflow — Обсуждение и решения вопросов динамического доступа к свойствам.
- JavaScript: работа с JSON — Осваиваем JSON, близкого родственника объектов в JavaScript.
- Объекты – JavaScript.info — Больше информации о функциях и особенностях работы с объектами.
- Полный гид по атрибутам данных | CSS-Tricks — Использование атрибутов данных и их возможности в практических задачах.
- JSBEN.CH Performance Benchmarking Playground for JavaScript — Проверьте эффективность вашего кода с помощью этого инструмента для бенчмаркинга.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик