Создание и динамическое добавление пар ключ-значение в JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Мы можем создать объект в JavaScript, который будет функционировать как словарь, следующим образом:

JS Скопировать код let dict = {}; // Создание пустого объекта для нашего словаря. dict['specialKey'] = 'megaValue'; // Заполнение словаря значениями при помощи скобочной нотации. // Если ваш ключ может быть использован как корректный идентификатор: dict.lightKey = 'lightValue'; // Мы можем использовать точечную нотацию. console.log(dict); // Вот ваш словарь: { specialKey: 'megaValue', lightKey: 'lightValue' }

При работе с динамическими ключами или ключами, содержащими специальные символы, предпочтительно использование скобочной нотации.

Работа с нестандартными ключами

Если ключи не могут быть использованы как идентификаторы или они формируются динамически, следует использовать скобочную нотацию:

JS Скопировать код let keyName = 'Fancy Key ' + Date.now(); // Динамически созданный ключ. dict[keyName] = 'secretValue'; console.log(dict[keyName]); // Ключ работает!

Безопасность использования: проверка наличия ключей

Перед обращением к элементам словаря всегда стоит проверить наличие ключа, чтобы предотвратить возникновение ошибок во время выполнения:

JS Скопировать код if (dict.hasOwnProperty('mustHaveKey')) { console.log('Ключ существует! Значение:', dict['mustHaveKey']); } else { console.log('Ключ не обнаружен.'); }

Оператор delete позволяет удалять ключи из словаря. Пользуйтесь им с осторожностью.

Изменчивость словаря

Словарь может увеличиваться и изменяться в процессе выполнения кода, например, в циклах или при обработке пользовательского ввода:

JS Скопировать код for (let i = 0; i < randomKeys.length; i++) { dict[randomKeys[i]] = randomValues[i]; // Цикл добавляет в словарь новые пары ключ-значение. }

В обработке пользовательского ввода:

JS Скопировать код function hearTheUser(key, value) { dict[key] = value; // Добавляем ключ и значение по запросу пользователя. }

Визуализация

Объекты-словари могут содержать любое количество элементов, подобно волшебным сумкам.

Markdown Скопировать код 🎒 Сумка (Пустой Словарь)

Заполняем нашу сумку элементами (ключи) и их содержимым (значениями):

JS Скопировать код bag['Snacks'] = '🍪'; // Добавляем закуски bag['TravelGuide'] = '🗺️'; // Кладем карту bag['Camera'] = '📷'; // И камеру для фотографий

Какие элементы у нас в сумке:

Markdown Скопировать код 🎒 Сумка = { 'Snacks': '🍪', 'TravelGuide': '🗺️', 'Camera': '📷' }

Вместимость словаря не ограничена.

Вспомогательные методы объектов

В сложных задачах на помощь могут прийти методы объектов JavaScript, такие как Object.keys() , Object.values() и Object.entries() :

JS Скопировать код for (let key of Object.keys(dict)) { console.log(key, dict[key]); // Перебираем ключи и их значения. }

Эти методы ускоряют работу с объектами при таких операциях, как клонирование или слияние.

Гибкость выбора ключей

Скобочная нотация позволяет нам использовать в качестве ключей строки с недопустимыми символами или числа:

JS Скопировать код dict['404Error'] = 'Not Found'; // Страница не найдена dict[123] = 'Числовой ключ'; // Использование числового ключа.

Полезные материалы