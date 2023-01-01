Создание директории при записи файла в Node.js: решение

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Быстрый ответ

Для автоматического создания каталога при записи файла в Node.js обратитесь к модулю fs.promises . Используйте функцию mkdir c опцией {recursive: true} и writeFile для сохранения файла. Пример приложения выглядит вот так:

JS Скопировать код const fs = require('fs').promises; async function writeWithDir(filePath, content) { await fs.mkdir(require('path').dirname(filePath), { recursive: true }); await fs.writeFile(filePath, content); } // Пример использования writeWithDir('/tmp/a/apple/pie.txt', 'Вкуснотища!') .then(() => console.log('Яблочный пирог готов!')) .catch(console.error);

Данный код успешно создаёт необходимые каталоги и производит запись файла.

Осторожный синхронный подход

Для синхронного создания каталогов используйте fs.mkdirSync :

JS Скопировать код const fs = require('fs'); const path = require('path'); function writeWithDirSync(filePath, content) { const dirPath = path.dirname(filePath); if (!fs.existsSync(dirPath)) { fs.mkdirSync(dirPath, { recursive: true }); } fs.writeFileSync(filePath, content); } // Пример использования writeWithDirSync('/tmp/a/banana/split.txt', 'Вкуснотища!');

Функции модуля fs позволяют удобно проверять наличие каталогов и создавать их при необходимости.

Пакеты для дополнительных возможностей

Некоторые npm-пакеты, такие как fs-extra и mkdirp , предоставляют дополнительные возможности для работы с файловой системой.

Установка fs-extra:

Bash Скопировать код npm install --save fs-extra

outputFile из fs-extra позволяет одновременно сохранять файл и создавать необходимый каталог:

JS Скопировать код const fse = require('fs-extra'); fse.outputFile('/tmp/a/strawberry.txt', 'Сладенько!', err => { if (err) { console.error(err); } else { console.log('Фруктовый салат готов!'); } });

Модуль fs-extra поддерживает работу с промисами, коллбэками, синхронными и асинхронными вызовами.

Создание структуры каталогов с mkpath

Чтобы упростить создание каталогов, вы можете использовать mkpath .

Установка mkpath:

Bash Скопировать код npm install mkpath

Он позволяет без труда создать структуру каталогов:

JS Скопировать код const mkpath = require('mkpath'); const fs = require('fs'); const directory = '/tmp/a/fruit'; mkpath(directory, function (err) { if (err) { console.error(err); } else { fs.writeFile(`${directory}/salad.txt`, 'Разные фрукты!', (err) => { if (err) throw err; console.log('Фруктовый салат ещё готов!'); }); } });

Забота о безопасности асинхронных операций

Используйте async/await в сочетании с блоками try/catch для безопасных операций ввода-вывода:

JS Скопировать код const fs = require('fs').promises; async function safeWrite(filePath, content) { try { await fs.mkdir(require('path').dirname(filePath), { recursive: true }); await fs.writeFile(filePath, content, 'utf8'); } catch (err) { console.error("Возникла проблема в процессе работы с файлом:", err); } } // Пример использования safeWrite('/tmp/a/lichee.txt', 'Запись экзотической доброты');

Использование кодировки utf8 в writeFile гарантирует корректную обработку текста.

Как избежать жуткой ошибки ENOENT

Ошибка "ENOENT" информирует о некорректном пути. Эту ошибку можно предотвратить, передав { recursive: true } в mkdir или mkdirSync , тем самым гарантированно создавая невероятную структуру папок.

Визуализация

Визуализируйте процесс создания файлов и папок как волшебство леса:

Markdown Скопировать код 🌳🏡 // Вот она, наша файловая система.

Сначала высаживается дерево — создаётся папка:

JS Скопировать код if (!fs.existsSync("tree")) { fs.mkdirSync("tree"); }

Потом, в этом дереве строится скворечник, записывается файл:

JS Скопировать код fs.writeFileSync("tree/birdhouse.txt", "Твитирующий домик");

В итоге, вот что у нас получилось:

Markdown Скопировать код 🌳 | 🏡 // Здесь находится скворечник, готовый принять гостей!

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