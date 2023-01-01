Создание диалогового окна с подтверждением в JavaScript#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Зачем избирать обходные пути, если существует прямой маршрут: примените функцию
confirm() для создания диалогового окна с кнопками "ОК" и "Отмена". Реакцию пользователя можно обработать следующим образом:
if (confirm("Готовы спуститься в кроличью нору?")) {
// Итак, мы погружаемся в кроличью нору!
} else {
// Ух! Мы ушли от проблем.
}
Функция
confirm() возвращает
true при нажатии "ОК" и
false — при выборе "Отмена".
Настраиваемое диалоговое окно – курс на индивидуализацию!
Функция
confirm() достаточно проста и напоминает уютную, но немного устаревшую классику. Чтобы создать окно, которое будет естественно вписываться в ваш интерфейс, лучше направить усилия на создание пользовательского модального окна с помощью HTML, CSS и JavaScript. Суть подхода остаётся неизменной, но внешний вид заметно обновится.
Доступность – каждая деталь насчитывается!
Разрабатывая стильное настраиваемое диалоговое окно, обязательно учтите пользователей, которые предпочитают использовать клавиатуру мыши. Имеет значение обеспечение доступности, использование
role="dialog" и удержание фокуса внутри модального окна, чтобы он не "слишался" с фоновыми элементами.
Визуализация
Воспроизвести переченное можно через следующий образ: вы стоите на перекрестке путей, а мобильное приложение предлагает сделать выбор:
[🚦] "К Городу Любопытных" (ОК)
/
Ваша Позиция (Диалоговое Окно)
\
[🚧] "Домой, в Уют" (Отмена)
И каждый из маршрутов приведёт к абсолютно различным приключениям:
if (curiousCity) {
// 👉 Мы отправляемся 🚀 к Городу Любопытных
} else {
// 👈 Возвращаемся 🚌 домой, в Уют
}
Мелочи – глубже в настраиваемые диалоговые окна
Чистота кода – порядок превыше всего!
Уйдем от старомодных интерфейсов с их
onclick, обратив внимание на программные обработчики событий. Используйте data-атрибуты для динамических подтверждающих сообщений — разделяйте код так: JavaScript оставьте в JavaScript, а HTML — в HTML. Будущее "вы" отблагодарит вас за это.
Правильный стиль – путь к идеалам
Оформите диалоговое окно добавив немного красок с помощью CSS, обратив внимание на визуальное украшательство и применяя анимационные эффекты, также стоит учесть адаптивность через переопределение CSS через медиа-запросы.
Тонкости сложного
Если в форме диалога сработает кнопка "Отмена", предотвратите отправку, возвращая
false из обработчика. В случае работы с динамическими элементами или SPA (одностраничными приложениями), примените jQuery
.on() для более эффективного управления событиями.
Уровень эксперта – в погоне за совершенством диалоговых окон
Планирование – порядок во всём!
Помните, что ваше будущее "я" будет благодарно за аккуратный и модульный код. Составляйте отдельные функции для каждого варианта выбора пользователя, особенно в случае сложных взаимодействий.
Жизнь в SPA-приложениях
В одностраничных приложениях взаимодействия с пользователем динамичны и управлять состояниями требуется гибкость. Применяйте фреймворки типа React или Vue для управления состояниями виджетов и облегчения работы с ними.
Настройка для пользователя
Предоставьте пользователям информацию, которая поможет им принять решение. В диалоговых окнах должно быть место как для предупреждений, так и для дополнительных указаний.
Полезные материалы
- <dialog>: Элемент Dialog – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Подробное руководство по использованию элемента
<dialog>.
- GitHub – KittyGiraudel/a11y-dialog: Ультра легкое и гибкое решение для создания доступных модальных окон — Отличный вариант модального окна, с подробной информацией на GitHub.
- Модальное окно · Bootstrap — Официальная документация Bootstrap по созданию модальных окон.
- Диалог | jQuery UI — Документация виджета jQuery UI с практическими примерами.
- sql – Складские данные – Медленно меняющиеся измерения с многократными связями – Stack Overflow — Дискуссия на Stack Overflow, которая придает понимание оптимизации работы со стандартными и настраиваемыми диалоговыми окнами.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик