Сортировка свойств объекта по значениям в JavaScript

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Быстрый ответ

Для того, чтобы в JavaScript отсортировать свойства объекта по значениям, вам следует использовать методы Object.entries() , sort() и Object.fromEntries() :

JS Скопировать код const obj = { apple: 3, orange: 2, banana: 1 }; const sortedObj = Object.fromEntries(Object.entries(obj).sort((a, b) => a[1] – b[1]));

В результате применения этих методов из объекта obj получается новый объёкт с отсортированными в порядке возрастания значениями свойств.

Искусство сортировки: как избежать подводных камней

При выполнении сортировки объекта следует обращать внимание на типы данных, с которыми вы работаете. Ключевым моментом является их совместимость в контексте сравнения.

Сортируя строки, учтите, что они чувствительны к регистру: воспользуйтесь функциями toLowerCase() или toUpperCase() , чтобы гарантировать унифицированное сравнение.

В случае работы с датами следует использовать объекты Date . Они позволят вам определить корректный порядок дат. Если встретятся одинаковые значения, убедитесь, что исходный порядок сохраняется.

Помните, что метод Object.fromEntries() стал доступен в версии ES10 (ECMAScript 2019). Проверьте, поддерживает ли ваша среда работу с ним.

Визуализация

Можно представить сортировку свойств объекта как книжные полки:

Markdown Скопировать код - До сортировки: Книжная полка 📚: { "Роман": 3, "Наука": 5, "Фантастика": 2, "История": 4 }

Предположим, каждому жанру соответствует определённый цвет, а сортировка выполняется по степени яркости цветов (отражающей значения).

Markdown Скопировать код - После сортировки по яркости: Книжная полка 📚: { "Фантастика": 2, "Роман": 3, "История": 4, "Наука": 5 }

Таким образом, книжные полки сортируются в порядке возрастания интенсивности цвета (значений).

Это можно реализовать с помощью следующего кода на JavaScript:

JS Скопировать код Object.entries(genres).sort((a, b) => a[1] – b[1]) .reduce((obj, [k, v]) => ({ ...obj, [k]: v }), {});

Сортировка для профессионалов: хитрости и тонкости

Продвинуто: настройка сортировки для сложных данных

Для работы со сложными данными можно создать кастомную функцию сравнения:

JS Скопировать код entries.sort((a, b) => a[1].toLowerCase().localeCompare(b[1].toLowerCase()));

Сортировка без изменений исходных данных: следуя принципу неизменяемости

Если вы хотите сохранить исходный массив без изменений, используйте метод slice() перед вызовом сортировки:

JS Скопировать код const entriesCopy = entries.slice().sort(myComparator);

Эффективная сортировка без подводных камней

Для оптимизации сортировки подготовьте свои данные, что позволит избежать лишних вычислений.

Сортировка с использованием reduce: удивительная сила и элегантность

В сочетании с методом sort() , использование функции reduce() позволяет вам воссоздать объект с отсортированными свойствами:

JS Скопировать код const sortedObj = Object.entries(obj).sort(comparator) .reduce((acc, [key, val]) => ({ ...acc, [key]: val }), {});

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