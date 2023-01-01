Сортировка массива объектов по нескольким полям: подходы#Основы JavaScript #Массивы и методы #Алгоритмы
Быстрый ответ
// Сортировка производится сначала по полю "город", затем – "цена"
const sortedArray = yourArray.sort((a, b) =>
a.city.localeCompare(b.city) || a.price – b.price
);
Код выше эффективно сортирует массив объектов по полю "город", затем по полю "цена". Данный пример демонстрирует использование синтаксиса ES6 и возможность умелого сочетания сравнений строк и чисел.
Пошагово: Создание функции многоуровневой сортировки
Временами встречается необходимость гибкой и многократно используемой функции сравнения. Решение включает в себя использование ES6 и немного изобретательности, чтобы любой процесс перевести в удовольствие.
Динамическая сортировка с использованием стрелочных функций
Определите параметры сортировки и порядок, а после передайте их в "чудодействующую" функцию сортировки.
const sortBy = [
{ field: "city", order: "asc" },
{ field: "price", order: "desc" }
];
const dynamicSort = (fields) => {
return (a, b) => {
for (let { field, order } of fields) {
if (a[field] !== b[field]) {
return (order === "asc"
? a[field].localeCompare(b[field])
: b[field].localeCompare(a[field]));
}
}
return 0; // Если поля идентичны, объекты считаются равнозначными
};
};
const sortedArray = yourArray.sort(dynamicSort(sortBy));
Сортировка с применением функционального программирования и иммутабельности
Применяя
map, можно гарантировать иммутабельность обработки и осуществить цепочечную сортировку для создания чистого и многоразового решения.
const sortedArray = yourArray.map(object => ({ ...object }))
.sort((a, b) => a.city.localeCompare(b.city) || a.price – b.price);
Использование библиотек для автоматизации сортировки
Библиотека thenBy.js предлагает удобный и простой способ реализации многоуровневой сортировки, идеально подходящий для сложных задач.
const firstBy = require('thenby');
const sortedArray = yourArray.sort(
firstBy('city').thenBy('price', 'desc')
);
Визуализация
Чтобы представить процесс сортировки массива объектов по нескольким критериям, вообразите игрушечный магазин. Сначала вы размещаете товары по категориям, затем — по цене, облегчая поиск необходимого товара покупателям.
До сортировки: [🧸 $5, 🎠 $3, 🧸 $2, 🎠 $4, 🚂 $3]
После сортировки:
1. 🎠 $3 (Карусель)
2. 🎠 $4 (Карусель)
3. 🚂 $3 (Поезд)
4. 🧸 $2 (Мишка Тедди)
5. 🧸 $5 (Мишка Тедди)
Сортировка дат и булевых значений
При работе с датами и булевыми значениями требуется особая точность для достижения предсказуемого результата сортировки.
// Старые даты и активные элементы идут вначале
const sortedArray = yourArray.sort((a, b) =>
new Date(b.date) – new Date(a.date) || b.isActive – a.isActive
);
Учет производительности
С увеличением количества сравнений всплывает вопрос производительности. Оптимизируйте свой код для быстрой работы, особенно если вам придется обрабатывать крупные массивы.
yourArray.forEach(object => object.parsedDate = new Date(object.date));
const sortedArray = yourArray.sort((a, b) =>
a.parsedDate – b.parsedDate || b.isActive – a.isActive
);
Решение нестандартных задач
Согласованность типов данных
Сверяйте типы данных, чтобы избежать неожиданных результатов сортировки.
Обработка null и undefined
Добавьте проверки на
null и
undefined, чтобы исключить возможные ошибки в функции сортировки:
// Если город не указан, используется пустая строка, если цена не определена – ноль
const sortedArray = yourArray.sort((a, b) =>
(a.city || "").localeCompare(b.city || "") ||
(b.price || 0) – (a.price || 0)
);
Проектирование на будущее
Разработка функций следует вести с учетом их долгосрочного и обширного использования, словно вы создаёте заклинание с долгосрочным действием.
Полезные материалы
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик