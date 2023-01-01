Сортировка массива объектов по нескольким полям: подходы

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Сортировка производится сначала по полю "город", затем – "цена" const sortedArray = yourArray.sort((a, b) => a.city.localeCompare(b.city) || a.price – b.price );

Код выше эффективно сортирует массив объектов по полю "город", затем по полю "цена". Данный пример демонстрирует использование синтаксиса ES6 и возможность умелого сочетания сравнений строк и чисел.

Пошагово: Создание функции многоуровневой сортировки

Временами встречается необходимость гибкой и многократно используемой функции сравнения. Решение включает в себя использование ES6 и немного изобретательности, чтобы любой процесс перевести в удовольствие.

Динамическая сортировка с использованием стрелочных функций

Определите параметры сортировки и порядок, а после передайте их в "чудодействующую" функцию сортировки.

JS Скопировать код const sortBy = [ { field: "city", order: "asc" }, { field: "price", order: "desc" } ]; const dynamicSort = (fields) => { return (a, b) => { for (let { field, order } of fields) { if (a[field] !== b[field]) { return (order === "asc" ? a[field].localeCompare(b[field]) : b[field].localeCompare(a[field])); } } return 0; // Если поля идентичны, объекты считаются равнозначными }; }; const sortedArray = yourArray.sort(dynamicSort(sortBy));

Сортировка с применением функционального программирования и иммутабельности

Применяя map , можно гарантировать иммутабельность обработки и осуществить цепочечную сортировку для создания чистого и многоразового решения.

JS Скопировать код const sortedArray = yourArray.map(object => ({ ...object })) .sort((a, b) => a.city.localeCompare(b.city) || a.price – b.price);

Использование библиотек для автоматизации сортировки

Библиотека thenBy.js предлагает удобный и простой способ реализации многоуровневой сортировки, идеально подходящий для сложных задач.

JS Скопировать код const firstBy = require('thenby'); const sortedArray = yourArray.sort( firstBy('city').thenBy('price', 'desc') );

Визуализация

Чтобы представить процесс сортировки массива объектов по нескольким критериям, вообразите игрушечный магазин. Сначала вы размещаете товары по категориям, затем — по цене, облегчая поиск необходимого товара покупателям.

До сортировки: [🧸 $5, 🎠 $3, 🧸 $2, 🎠 $4, 🚂 $3] После сортировки: 1. 🎠 $3 (Карусель) 2. 🎠 $4 (Карусель) 3. 🚂 $3 (Поезд) 4. 🧸 $2 (Мишка Тедди) 5. 🧸 $5 (Мишка Тедди)

Сортировка дат и булевых значений

При работе с датами и булевыми значениями требуется особая точность для достижения предсказуемого результата сортировки.

JS Скопировать код // Старые даты и активные элементы идут вначале const sortedArray = yourArray.sort((a, b) => new Date(b.date) – new Date(a.date) || b.isActive – a.isActive );

Учет производительности

С увеличением количества сравнений всплывает вопрос производительности. Оптимизируйте свой код для быстрой работы, особенно если вам придется обрабатывать крупные массивы.

JS Скопировать код yourArray.forEach(object => object.parsedDate = new Date(object.date)); const sortedArray = yourArray.sort((a, b) => a.parsedDate – b.parsedDate || b.isActive – a.isActive );

Решение нестандартных задач

Согласованность типов данных

Сверяйте типы данных, чтобы избежать неожиданных результатов сортировки.

Обработка null и undefined

Добавьте проверки на null и undefined , чтобы исключить возможные ошибки в функции сортировки:

JS Скопировать код // Если город не указан, используется пустая строка, если цена не определена – ноль const sortedArray = yourArray.sort((a, b) => (a.city || "").localeCompare(b.city || "") || (b.price || 0) – (a.price || 0) );

Проектирование на будущее

Разработка функций следует вести с учетом их долгосрочного и обширного использования, словно вы создаёте заклинание с долгосрочным действием.

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