Сохранение структуры объекта из console.log в файл: решения

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Быстрый ответ

Начнём с использования Node.js:

JS Скопировать код const fs = require('fs'); const logToFile = msg => fs.appendFileSync('output.log', `${msg}

`); console.log = logToFile; console.log('Сохранено в файл.'); // Данный вызов добавит строку в 'output.log'

Метод fs.appendFileSync в Node.js позволяет прямо сохранить данные, минуя процесс работы с потоками.

Разбираемся с более сложными способами в браузере

После основ, переходим к браузерным платформам. Сохраним структурированные логи для анализа. Рассмотрим более сложные методы:

Создание метода Console.save

console.save по умолчанию отсутствует, но мы можем его добавить:

JS Скопировать код (function(console){ console.save = function(data, filename){ if(!data) { console.error('Console.save: данные отсутствуют'); return; } if(!filename) filename = 'console.json'; if(typeof data === "object"){ data = JSON.stringify(data, undefined, 4) } var blob = new Blob([data], {type: 'text/json'}), e = document.createEvent('MouseEvents'), a = document.createElement('a'); a.download = filename; a.href = window.URL.createObjectURL(blob); a.dataset.downloadurl = ['text/json', a.download, a.href].join(':'); e.initMouseEvent('click', true, false, view, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null); a.dispatchEvent(e); } })(console);

console.save использует Blob и объекты DOM для получения структурированных данных.

Плагины для непрерывного логирования

Непрерывное логирование обеспечивает debugout.js . Этот плагин сохраняет логи и вложенные объекты целиком, при этом добавляя временные метки.

JS Скопировать код let debugout = new debugout(); console.log = debugout.log; // Затем... debugout.writeLogFile(); // Мы сохраняем логи скрытно

Обработка сложных объектов

Если JSON.stringify не справляется с функциями, символами или циклическими ссылками, на помощь приходят заменители или библиотеки вроде JSON.stringify-anything .

Копирование объектов из консоли

В Chrome можно быстро скопировать данные:

Кликните правой кнопкой мыши по объекту в консоли.

Выберите "Копировать объект".

Вставьте в текстовый редактор.

Визуализация

Визуализируем соотношение действий и кода:

Markdown Скопировать код "Произносить" -> [🗣 (console.log)] -> 📢 "Видим результат на экране" "Писать пером" -> [✍️ (fs.writeFile)] -> 📖 "Текст сохраняется в файле"

Аналогия с кодом:

JS Скопировать код console.log = function(data) { fs.appendFileSync('log.txt', data + '

'); };

Ваш код произносится 🗣 и его слова записываются в файле 📖.

Логирование: не только простой текст

Фиксирование текста с форматированием, специальными символами и цветовой разметкой.

Улучшение вывода в консоли

Добавьте CSS для визуального улучшения логов:

JS Скопировать код console.log('%cПривет, вы прекрасны', 'font-style: italic; color: pink;');

Использование символов и emoji

Ключ к использованию специальных символов – правильная кодировка:

JS Скопировать код fs.writeFileSync('emoji.txt', '🦄 Волшебство единорогов! 🌈 ', 'utf8');

Усовершенствованные логи

Используйте теги для категоризации логов:

JS Скопировать код console.log('[ИНФО] Запись для последующего анализа'); console.log('[ВНИМАНИЕ] Будьте осторожны!'); console.log('[ОШИБКА] Ошибка произошла.');

Расширение возможностей консоли

Воспользуйтесь console.info , console.warn и console.error для улучшения визуального оттображения и отладки кода.

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