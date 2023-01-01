Сохранение структуры объекта из console.log в файл: решения#Разное
Быстрый ответ
Начнём с использования Node.js:
const fs = require('fs');
const logToFile = msg => fs.appendFileSync('output.log', `${msg}\n`);
console.log = logToFile;
console.log('Сохранено в файл.'); // Данный вызов добавит строку в 'output.log'
Метод
fs.appendFileSync в Node.js позволяет прямо сохранить данные, минуя процесс работы с потоками.
Разбираемся с более сложными способами в браузере
После основ, переходим к браузерным платформам. Сохраним структурированные логи для анализа. Рассмотрим более сложные методы:
Создание метода Console.save
console.save по умолчанию отсутствует, но мы можем его добавить:
(function(console){
console.save = function(data, filename){
if(!data) {
console.error('Console.save: данные отсутствуют');
return;
}
if(!filename) filename = 'console.json';
if(typeof data === "object"){
data = JSON.stringify(data, undefined, 4)
}
var blob = new Blob([data], {type: 'text/json'}),
e = document.createEvent('MouseEvents'),
a = document.createElement('a');
a.download = filename;
a.href = window.URL.createObjectURL(blob);
a.dataset.downloadurl = ['text/json', a.download, a.href].join(':');
e.initMouseEvent('click', true, false, view,
0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null);
a.dispatchEvent(e);
}
})(console);
console.save использует Blob и объекты DOM для получения структурированных данных.
Плагины для непрерывного логирования
Непрерывное логирование обеспечивает
debugout.js. Этот плагин сохраняет логи и вложенные объекты целиком, при этом добавляя временные метки.
let debugout = new debugout();
console.log = debugout.log;
// Затем...
debugout.writeLogFile(); // Мы сохраняем логи скрытно
Обработка сложных объектов
Если
JSON.stringify не справляется с функциями, символами или циклическими ссылками, на помощь приходят заменители или библиотеки вроде
JSON.stringify-anything.
Копирование объектов из консоли
В Chrome можно быстро скопировать данные:
- Кликните правой кнопкой мыши по объекту в консоли.
- Выберите "Копировать объект".
- Вставьте в текстовый редактор.
Визуализация
Визуализируем соотношение действий и кода:
"Произносить" -> [🗣 (console.log)] -> 📢 "Видим результат на экране"
"Писать пером" -> [✍️ (fs.writeFile)] -> 📖 "Текст сохраняется в файле"
Аналогия с кодом:
console.log = function(data) {
fs.appendFileSync('log.txt', data + '\n');
};
Ваш код произносится 🗣 и его слова записываются в файле 📖.
Логирование: не только простой текст
Фиксирование текста с форматированием, специальными символами и цветовой разметкой.
Улучшение вывода в консоли
Добавьте CSS для визуального улучшения логов:
console.log('%cПривет, вы прекрасны', 'font-style: italic; color: pink;');
Использование символов и emoji
Ключ к использованию специальных символов – правильная кодировка:
fs.writeFileSync('emoji.txt', '🦄 Волшебство единорогов! 🌈 ', 'utf8');
Усовершенствованные логи
Используйте теги для категоризации логов:
console.log('[ИНФО] Запись для последующего анализа');
console.log('[ВНИМАНИЕ] Будьте осторожны!');
console.log('[ОШИБКА] Ошибка произошла.');
Расширение возможностей консоли
Воспользуйтесь
console.info,
console.warn и
console.error для улучшения визуального оттображения и отладки кода.
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Владимир Титов
редактор про сервисные сферы