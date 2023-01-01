Slug в URL: как правильно создавать для SEO и улучшения UX сайта

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы и управленцы сайтов, ищущие способы улучшения SEO

Веб-разработчики и специалисты по контенту, заинтересованные в оптимизации URL-структуры

Маркетологи и SEO-эксперты, стремящиеся повысить CTR и пользовательский опыт сайта

Каждый день сайты теряют потенциальных клиентов из-за непонятных URL-адресов вроде example.com/p=123. Представьте: пользователь видит такую ссылку — что она означает? Куда ведёт? 🤔 Правильно сформированный slug в URL не только делает адреса страниц понятными для людей, но и значительно улучшает SEO. По данным исследований, оптимизированные URL могут повысить CTR в поисковой выдаче до 45%. В этой статье мы разберём, как грамотно создавать URL-слаги, которые будут работать на ваш бизнес и приносить трафик из поисковых систем.

Что такое slug в URL и почему он важен для сайта

Slug — это читаемая человеком часть URL-адреса, которая обычно содержит ключевые слова и описывает содержимое страницы. Например, в URL-адресе https://site.com/blog/slug-v-url-seo-guide частью slug является "slug-v-url-seo-guide".

Термин "slug" имеет интересное происхождение из типографской индустрии, где так называли короткую фразу, используемую для идентификации статьи в процессе редактирования. В веб-разработке это слово прижилось для обозначения семантической части URL.

Максим Дорохов, руководитель SEO-отдела Когда я начал работать с крупным интернет-магазином электроники, первое, что бросилось в глаза — их URL-структура была катастрофической. Все страницы товаров имели адреса вида example.com/products/id12345. Мы провели полный редизайн URL-структуры, внедрив читаемые слаги, которые включали категории и названия товаров: example.com/smartphones/samsung-galaxy-s21. Результаты не заставили себя ждать. В течение трёх месяцев после внедрения изменений и настройки 301-редиректов органический трафик вырос на 34%, а показатель отказов снизился на 18%. Этот случай наглядно демонстрирует, что даже такое, казалось бы, небольшое изменение, как оптимизация слагов, может существенно повлиять на общую эффективность сайта.

Слаги выполняют несколько важных функций:

Информативность — дают пользователям представление о содержании страницы

— дают пользователям представление о содержании страницы SEO-ценность — включают ключевые слова, важные для поисковой оптимизации

— включают ключевые слова, важные для поисковой оптимизации Удобство использования — легко запоминаются и могут быть переданы другим

— легко запоминаются и могут быть переданы другим Структурирование — помогают организовать контент на сайте логическим образом

Тип URL Пример Преимущества Недостатки Динамический URL (без слага) example.com/?id=123&cat=45 Простота генерации Непонятен для пользователя, хуже ранжируется Базовый слаг example.com/post-title Читаемость, базовое SEO Отсутствие категоризации Иерархический слаг example.com/category/subcategory/post-title Структурированность, сильное SEO Более сложная реализация

Грамотно сформированные слаги значительно влияют на восприятие сайта как пользователями, так и поисковыми системами. Google и другие поисковики используют URL как один из факторов ранжирования, поскольку он часто содержит важные ключевые слова и помогает понять тематику страницы. 📊

Основные принципы создания эффективных URL-слагов

Создание эффективных URL-слагов — это искусство сочетания SEO-потребностей и удобства для пользователя. Следуйте этим принципам для достижения оптимальных результатов:

Используйте ключевые слова — включайте релевантные поисковые запросы, но избегайте "ключевого спама" Соблюдайте краткость — идеальная длина URL составляет 50-60 символов Применяйте разделители — используйте дефисы (-) для разделения слов вместо подчеркиваний (_) или пробелов Сохраняйте читабельность — URL должен быть понятен даже без контекста Избегайте дублирования слов — повторение не дает SEO-преимуществ, но делает URL длиннее

Вот как выглядит процесс создания эффективного слага:

Начните с исходного заголовка: "10 Лучших Способов Оптимизации SEO для Электронной Коммерции в 2023 Году" Выделите ключевые элементы: "оптимизация SEO", "электронная коммерция", "2023" Удалите стоп-слова и числительные: "лучших", "способов", "для", "в", "году" Сформируйте слаг: seo-optimizatsiya-elektronnaya-kommertsiya-2023 При необходимости сократите: seo-optimizatsiya-ecommerce-2023

Что делать в слагах Чего избегать в слагах ✅ Использовать дефисы между словами ❌ Применять подчеркивания или пробелы ✅ Использовать строчные буквы ❌ Смешивать заглавные и строчные буквы ✅ Включать релевантные ключевые слова ❌ Перенасыщать ключевыми словами ✅ Использовать транслитерацию для кириллических слов ❌ Использовать нелатинские символы ✅ Соблюдать иерархию категорий ❌ Создавать слишком глубокие вложенности

Антон Шевченко, технический директор Несколько лет назад я работал с новостным порталом, который генерировал URL-адреса автоматически из первых 50 символов заголовка. Это создавало настоящий хаос: длинные непонятные адреса с случайно обрезанными словами, часто без ключевых слов. Мы разработали алгоритм, который анализировал заголовки, выделял основные 3-5 ключевых слов и создавал компактные, информативные слаги. Кроме того, редакторы получили возможность вручную корректировать слаги перед публикацией. Через полгода после внедрения этой системы CTR из поисковых систем вырос на 27%, а время, проводимое пользователями на сайте, увеличилось на 14%. Важный урок: автоматизация генерации слагов — отличное решение, но всегда должна быть возможность ручной настройки для особых случаев.

Хорошо структурированный URL также должен отражать логическую иерархию контента на сайте. Для каталогов товаров или блогов это особенно важно: example.com/category/subcategory/product-name . Такая структура не только улучшает SEO, но и помогает пользователям ориентироваться на сайте. 🔍

Технические аспекты формирования slug для разных CMS

Различные CMS (системы управления контентом) предлагают разные подходы к формированию и управлению URL-слагами. Рассмотрим особенности работы со слагами в популярных системах:

WordPress

WordPress автоматически генерирует слаги на основе заголовков постов, но предоставляет возможность их редактирования:

В настройках постоянных ссылок (Settings > Permalinks) можно выбрать структуру URL

При редактировании статьи слаг можно изменить в блоке "Постоянная ссылка" или в настройках документа

Плагины Yoast SEO или Rank Math позволяют анализировать и оптимизировать слаги

Пример кода для программной генерации слагов в WordPress:

php Скопировать код function custom_generate_slug($post_title) { $slug = sanitize_title($post_title); $slug = strtolower($slug); $slug = preg_replace('/[^a-z0-9\-]/', '', $slug); $slug = trim($slug, '-'); return $slug; }

1С-Битрикс

В Битрикс управление слагами осуществляется через:

Настройки SEO в административной панели

Возможность создания шаблонов для автоматической генерации слагов

Редактирование символьного кода элементов (который используется в URL)

Другие популярные CMS

Особенности работы со слагами в других системах:

Joomla — позволяет настраивать "алиасы" для URL через SEF (Search Engine Friendly) URLs

— позволяет настраивать "алиасы" для URL через SEF (Search Engine Friendly) URLs Drupal — использует модуль Pathauto для автоматической генерации URL-алиасов

— использует модуль Pathauto для автоматической генерации URL-алиасов OpenCart — генерирует SEO URL на основе названий товаров и категорий

— генерирует SEO URL на основе названий товаров и категорий Django — предлагает SlugField и автоматизацию через slugify для создания URL

При работе с любой CMS важно помнить о нескольких технических моментах:

Уникальность слагов — большинство CMS автоматически добавляют цифровые суффиксы при совпадении

— большинство CMS автоматически добавляют цифровые суффиксы при совпадении Транслитерация — корректное преобразование кириллицы в латиницу критично для русскоязычных сайтов

— корректное преобразование кириллицы в латиницу критично для русскоязычных сайтов Редиректы — при изменении слага необходимо настроить 301 редирект со старого URL на новый

— при изменении слага необходимо настроить 301 редирект со старого URL на новый Кэширование — после изменения слагов может потребоваться очистка кэша сайта и CDN

При разработке собственной CMS или интеграции с существующими системами следует придерживаться следующего алгоритма генерации слагов:

Конвертация текста в нижний регистр Транслитерация нелатинских символов Удаление специальных символов Замена пробелов и недопустимых символов на дефисы Удаление лишних дефисов в начале и конце строки Проверка на уникальность в базе данных

Правильная настройка генерации слагов на уровне CMS значительно упрощает поддержание SEO-оптимизированных URL на всём сайте и минимизирует риск ошибок. 🛠️

Влияние правильных слагов на поисковое ранжирование

Оптимизированные URL-слаги являются значимым фактором в сложной формуле ранжирования поисковых систем. Хотя их вес не настолько велик, как качество контента или релевантность запросам, слаги могут существенно усилить SEO-позиции сайта.

Поисковые системы используют URL для нескольких целей:

Понимание тематики страницы — ключевые слова в URL помогают определить контекст

— ключевые слова в URL помогают определить контекст Оценка релевантности — соответствие URL поисковому запросу является позитивным сигналом

— соответствие URL поисковому запросу является позитивным сигналом Анализ структуры сайта — иерархические URL помогают определить архитектуру информации

— иерархические URL помогают определить архитектуру информации Отображение в выдаче — URL показывается пользователям в результатах поиска

Исследования показывают, что страницы с ключевыми словами в URL получают в среднем на 45% больше переходов из поисковой выдачи при прочих равных условиях. Это объясняется двумя факторами:

Поисковые системы выделяют жирным совпадающие с запросом фрагменты URL в результатах выдачи Пользователи воспринимают URL как дополнительный индикатор релевантности страницы

SEO-аспект Влияние правильных слагов Приоритет Ключевые слова Наличие ключевых слов в URL является прямым ранжирующим фактором Высокий Читаемость Понятные URL получают больше кликов в выдаче и социальных сетях Средний Структура Логическая иерархия в URL помогает поисковикам определить взаимосвязи страниц Средний Длина URL Более короткие URL обычно ранжируются лучше, чем очень длинные Низкий Стабильность Постоянные URL с минимумом изменений получают больше доверия поисковиков Высокий

При оптимизации слагов для поискового ранжирования важно:

Размещать основные ключевые слова ближе к началу URL — первые слова имеют больший вес

— первые слова имеют больший вес Избегать параметров в URL (например, ?id=123) — поисковые системы предпочитают статические URL

(например, ?id=123) — поисковые системы предпочитают статические URL Не допускать дублирования контента с разными URL — использовать канонические теги при необходимости

— использовать канонические теги при необходимости Сохранять преемственность — при изменении URL обязательно настраивать 301 редиректы

Интересный факт: Google учитывает наличие ключевых слов в URL как ранжирующий фактор даже для сайтов на нелатинице, поэтому грамотная транслитерация кириллических ключевых слов в URL особенно важна для русскоязычных ресурсов. 📈

Слаги как элемент улучшения пользовательского опыта

Хотя мы часто говорим о слагах в контексте SEO, их влияние на пользовательский опыт (UX) не менее значимо. Правильно сформированные URL-адреса делают взаимодействие с сайтом более понятным и предсказуемым для посетителей.

Понятные URL влияют на UX следующим образом:

Повышают доверие — пользователи с большей вероятностью перейдут по ссылке, если понимают, куда она ведет

— пользователи с большей вероятностью перейдут по ссылке, если понимают, куда она ведет Упрощают навигацию — посетители могут изменить URL вручную, чтобы перейти на уровень выше

— посетители могут изменить URL вручную, чтобы перейти на уровень выше Улучшают запоминаемость — семантические URL легче запомнить и передать другим

— семантические URL легче запомнить и передать другим Усиливают ожидания — URL создает определенные ожидания о содержимом страницы

Исследования показывают, что понятные URL могут снизить показатель отказов до 15% и увеличить среднее время пребывания на сайте. Особенно заметен этот эффект при переходах по прямым ссылкам из социальных сетей или мессенджеров, где пользователи часто принимают решение о клике, основываясь только на URL и миниатюре.

Для максимального улучшения UX через оптимизацию слагов следуйте этим рекомендациям:

Используйте осмысленные слова — избегайте сокращений, кодов или технических терминов Сохраняйте последовательность — применяйте единый формат URL по всему сайту Отражайте иерархию — структура URL должна соответствовать навигации сайта Избегайте устаревшей информации — не включайте в URL даты или сезонные указатели, если контент вечнозеленый

UX-аспект Пример хорошего URL Пример плохого URL Предсказуемость example.com/smartphones/iphone-14-review example.com/p/i14r Последовательность example.com/blog/seo-tips example.com/articles.php?id=42 Ориентация example.com/electronics/cameras/mirrorless example.com/cat456/subcat23 Читаемость example.com/how-to-optimize-images example.com/howtooptimizeimagesforwebbestpractices2023_updated

Особое внимание стоит уделить мобильному опыту, где адресная строка занимает значительную часть экрана. На мобильных устройствах пользователи чаще обращают внимание на URL, особенно при возврате на предыдущую страницу или при навигации между разделами сайта.

При планировании структуры слагов с фокусом на UX, рассмотрите возможность вовлечения пользователей в процесс тестирования. A/B-тестирование различных форматов URL и анализ поведения пользователей может выявить неочевидные паттерны и предпочтения вашей аудитории.

Помните: хороший URL должен быть настолько понятным, чтобы пользователь мог догадаться о содержании страницы, просто взглянув на адресную строку. Это особенно важно для новостных сайтов, блогов и интернет-магазинов, где посетители часто переходят между множеством страниц. 🔗