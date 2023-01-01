Скрытие модального окна Bootstrap через javascript: решение#Разное
Быстрый ответ
Чтобы скрыть модальное окно Bootstrap с применением JavaScript, вам необходимо использовать метод
modal('hide') для соответствующего селектора:
$('#myModal').modal('hide'); // Как бы говорим: "Пора домой, праздник окончен".
Прежде всего, убедитесь, что jQuery подключен, так как он нужен для работы с модальными окнами Bootstrap. Обратите внимание, не должно быть элементов с повторяющимися ID, иначе они могут вызвать конфликты.
Решение проблем с модальными окнами
Поиск дублирующихся ID
Будьте внимательны, вполне возможно, что среди элементов могут встретиться дублированные ID! Используйте инструменты разработчика, наподобие DevTools в Chrome или Инспектора в Firefox, для того чтобы найти и устранить возможные дубли.
// Это как тихий вопрос браузеру: "Не появился ли у нас ещё один 'myModal'?"
$('#myModal');
Проверка JavaScript на сервере
Вполне вероятно, что сервер может игнорировать ваш JavaScript. Проверьте, не возникают ли ошибки на стороне клиента, просматривая вывод консоли браузера. Красные ошибки — это ваш сигнал к действию.
Закрытие модального окна кликом по кнопке
Позвольте браузеру "нажать" на кнопку закрытия в модальном окне — в точности так, как это делает пользователь. Иногда это является оптимальным решением при проблемах с динамическим контентом.
$('#closeButtonId').click(); // Достаточно на сегодня, пора закрывать занавес.
Учет структуры модального окна
Стоит ли функция скрытия из-за содержимого и структуры модального окна? Попробуйте изменить привязки и обработчики событий после модификации содержимого.
Визуализация
Модальное окно — это своего рода сцена для вашего представления на странице:
$('#myModal').modal('hide'); // Ваши ассистенты опускают занавес после окончания сцены.
Итак, визуализируем:
До: Занавес поднят: [🎭🎉 – Аплодисменты зрительницы]
После: Занавес опущен: [🎭🍿 – Зрители в ожидании следующей сцены]
Просто занавес опускается, и публика в предчувствии следующего действия! 🎦
Продвинутые техники управления модальным окном
Обработка событий модального окна Bootstrap
Управление поведением модального окна возможно путем отслеживания событий Bootstrap. Например, после скрытия окна срабатывает
hidden.bs.modal:
$('#myModal').on('hidden.bs.modal', function (e) {
// Пора привести сцену в порядок и готовиться к следующему акту.
});
Проверка отправки формы перед закрытием
Если в модальном окне присутствует форма, убедитесь, что она отправлена перед закрытием окна. В противном случае, вы можете испортить весь спектакль:
$('#myForm').submit(function(event) {
event.preventDefault(); // Стоп, ещё не закончили.
// Здесь можно отправить форму с помощью AJAX или провести валидацию
$('#myModal').modal('hide'); // И сцена завершена!
});
Альтернативы для мгновенного скрытия
Для скрытия модального окна без использования jQuery, измените свойство
display у самого окна:
let myModal = document.getElementById('myModal');
myModal.style.display = 'none'; // До скорых встреч, модальное окно!
...И оно исчезает, точно так же, как исчезает моё желание начать заниматься фитнесом.
Комплексные решения и продвинутая отладка
Учет динамики модального окна
Не забывайте о том, что динамически обновляемый контент может влиять на видимость модального окна. Сценарии следует запускать после таких изменений.
Работа с таймингом выполнения скрипта
Тайминг важен: позиционируйте скрипты после объявления модального окна в HTML.
// Ваш скрипт должен подключаться после модального окна, иначе это как прийти на вечеринку слишком рано.
Учет разных версий Bootstrap
Принимайте во внимание особенности вашей версии Bootstrap, особенно если вы работаете с версиями 3.4 или последующими. Всегда проверяйте актуальную документацию.
Развязка проблем JavaScript
JavaScript может быть полным ошибок и конфликтов – решайте возникшие вопросы и проверяйте вашу реализацию скрипта, например,
create.js.erb относительно адекватной работы метода 'hide'.
Полезные материалы
- Modal · Bootstrap — официальная документация по модальным окнам Bootstrap версии 4.
- Document: querySelector() method – Web APIs | MDN — как верно выбирать элементы DOM с использованием JavaScript.
- Element: classList property – Web APIs | MDN — управление CSS-классами элементов при помощи classList.
- Modal · Bootstrap v5.0 — руководство по модальным окнам Bootstrap версии 5.
- Disable click outside of bootstrap modal area to close modal – Stack Overflow — обсуждение управления поведением модальных окон.
- How To Make a Modal Box With CSS and JavaScript — руководство по созданию и скрытию модальных окон при помощи JS.
- Codeply v2 — работоспособный пример показа и скрытия модального окна Bootstrap.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы