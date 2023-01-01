Скрытие модального окна Bootstrap через javascript: решение

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Быстрый ответ

Чтобы скрыть модальное окно Bootstrap с применением JavaScript, вам необходимо использовать метод modal('hide') для соответствующего селектора:

JS Скопировать код $('#myModal').modal('hide'); // Как бы говорим: "Пора домой, праздник окончен".

Прежде всего, убедитесь, что jQuery подключен, так как он нужен для работы с модальными окнами Bootstrap. Обратите внимание, не должно быть элементов с повторяющимися ID, иначе они могут вызвать конфликты.

Решение проблем с модальными окнами

Поиск дублирующихся ID

Будьте внимательны, вполне возможно, что среди элементов могут встретиться дублированные ID! Используйте инструменты разработчика, наподобие DevTools в Chrome или Инспектора в Firefox, для того чтобы найти и устранить возможные дубли.

JS Скопировать код // Это как тихий вопрос браузеру: "Не появился ли у нас ещё один 'myModal'?" $('#myModal');

Проверка JavaScript на сервере

Вполне вероятно, что сервер может игнорировать ваш JavaScript. Проверьте, не возникают ли ошибки на стороне клиента, просматривая вывод консоли браузера. Красные ошибки — это ваш сигнал к действию.

Закрытие модального окна кликом по кнопке

Позвольте браузеру "нажать" на кнопку закрытия в модальном окне — в точности так, как это делает пользователь. Иногда это является оптимальным решением при проблемах с динамическим контентом.

JS Скопировать код $('#closeButtonId').click(); // Достаточно на сегодня, пора закрывать занавес.

Учет структуры модального окна

Стоит ли функция скрытия из-за содержимого и структуры модального окна? Попробуйте изменить привязки и обработчики событий после модификации содержимого.

Визуализация

Модальное окно — это своего рода сцена для вашего представления на странице:

JS Скопировать код $('#myModal').modal('hide'); // Ваши ассистенты опускают занавес после окончания сцены.

Итак, визуализируем:

Markdown Скопировать код До: Занавес поднят: [🎭🎉 – Аплодисменты зрительницы] После: Занавес опущен: [🎭🍿 – Зрители в ожидании следующей сцены]

Просто занавес опускается, и публика в предчувствии следующего действия! 🎦

Продвинутые техники управления модальным окном

Обработка событий модального окна Bootstrap

Управление поведением модального окна возможно путем отслеживания событий Bootstrap. Например, после скрытия окна срабатывает hidden.bs.modal :

JS Скопировать код $('#myModal').on('hidden.bs.modal', function (e) { // Пора привести сцену в порядок и готовиться к следующему акту. });

Проверка отправки формы перед закрытием

Если в модальном окне присутствует форма, убедитесь, что она отправлена перед закрытием окна. В противном случае, вы можете испортить весь спектакль:

JS Скопировать код $('#myForm').submit(function(event) { event.preventDefault(); // Стоп, ещё не закончили. // Здесь можно отправить форму с помощью AJAX или провести валидацию $('#myModal').modal('hide'); // И сцена завершена! });

Альтернативы для мгновенного скрытия

Для скрытия модального окна без использования jQuery, измените свойство display у самого окна:

JS Скопировать код let myModal = document.getElementById('myModal'); myModal.style.display = 'none'; // До скорых встреч, модальное окно!

...И оно исчезает, точно так же, как исчезает моё желание начать заниматься фитнесом.

Комплексные решения и продвинутая отладка

Учет динамики модального окна

Не забывайте о том, что динамически обновляемый контент может влиять на видимость модального окна. Сценарии следует запускать после таких изменений.

Работа с таймингом выполнения скрипта

Тайминг важен: позиционируйте скрипты после объявления модального окна в HTML.

JS Скопировать код // Ваш скрипт должен подключаться после модального окна, иначе это как прийти на вечеринку слишком рано.

Учет разных версий Bootstrap

Принимайте во внимание особенности вашей версии Bootstrap, особенно если вы работаете с версиями 3.4 или последующими. Всегда проверяйте актуальную документацию.

Развязка проблем JavaScript

JavaScript может быть полным ошибок и конфликтов – решайте возникшие вопросы и проверяйте вашу реализацию скрипта, например, create.js.erb относительно адекватной работы метода 'hide'.

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