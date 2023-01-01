Скачивание файла через JavaScript/jQuery в новом окне

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Быстрый ответ

Для начала процесса загрузки файла в JavaScript, создайте скрытый элемент <a> , установите для него атрибут href , указывающий на файл, и инициируйте событие клика с помощью метода click() . Пример кода представлен ниже:

JS Скопировать код function downloadFile(url, fileName) { const a = document.createElement('a'); a.href = url; a.download = fileName; a.style.display = 'none'; document.body.appendChild(a); a.click(); document.body.removeChild(a); } // Пример использования: downloadFile('url/к/файлу', 'название-файла.ext');

Убедитесь, что указанный URL доступен, чтобы предотвратить возможные ошибки CORS, а также проверьте совместимость файла с различными браузерами.

Интересный прием с использованием IFrames

Элемент <iframe> может служить альтернативой элементу <a> при реализации сложных сценариев загрузки файлов или сохранении текущего состояния страницы.

JS Скопировать код function downloadUsingIframe(url) { $('<iframe>', { style: 'display: none;', src: url }).appendTo('body').on('load', function() { $(this).remove(); }); }

Проверьте, что сервер настроен на отправку заголовка Content-Disposition или MIME-типа application/octet-stream .

Использование fetch и blob'ов

API fetch — отличный инструмент для работы с большими файлами или потоками данных. В сочетании с window.URL.createObjectURL он позволяет эффективно управлять blob'ами.

JS Скопировать код fetch('file_url').then(response => { if (!response.ok) throw new Error('Network response was not ok'); return response.blob(); }).then(blob => { const url = window.URL.createObjectURL(blob); downloadFile(url, 'filename.ext'); window.URL.revokeObjectURL(url); });

После завершения загрузки файла обязательно освободите URL, чтобы оптимизировать использование памяти.

Загрузка в фоновом режиме: плавная работа

Для комфортного взаимодействия с пользователем избегайте открытия новых вкладок или окон. Воспользуйтесь плагином jQuery File Download или атрибутом download элементов <a> , указывая имя файла без потери контекста.

JS Скопировать код function downloadInBackground(url, fileName) { $('<a>', { href: url, download: fileName }).appendTo(document.body)[0].click(); $('a[download]').remove(); }

Совместимость атрибута download вы можете проверить на сайте caniuse.com.

Тихие агенты загрузки

При загрузке файла старайтесь сохранять текущее состояние страницы, информируя пользователей о процессе через модальное окно или новую вкладку. Используйте функции обратного вызова для обработки различных результатов загрузки в fetch или AJAX .

Визуализация

Вашей задачей является запуск загрузки файла, используя промисы:

Задание: Созвездие Загрузки 🚀

A: Запуск процесса загрузки. <a href="file_url" download>Запуск команды...</a>

B: Прохождение через путь промисов. Загрузка... 0% --------------------[🚀]------------------- 100%

C: Сбор информации. response.blob()... Данные получены!

D: Возвращение домой. URL.createObjectURL(dataBlob)... Подготовка к возвращению.

Итоги миссии: 🚀

Запуск: Успешно [✅]

Сбор данных: Завершен [✅]

Возвращение и сохранение: Выполнено [💾✅]

Миссия завершена: файл успешно доставлен пользователю!

Браузеры и внимание к деталям

Атрибут download поддерживается большинством браузеров, однако старые версии могут требовать дополнительных действий.

Поддержка в старых браузерах

Для старых версий браузеров, которые не поддерживают атрибут download , возможно использование серверного скрипта или альтернативного решения на JavaScript.

php Скопировать код // PHP скрипт для принудительного скачивания файла header('Content-Disposition: attachment; filename="filename.ext"'); readfile('/path/to/the/file.ext');

Или второй вариант на JavaScript:

JS Скопировать код function fallbackDownload(url) { if (!('download' in document.createElement('a'))) { window.location.href = url; } } // Пример использования: fallbackDownload('url/к/файлу');

Настройки сервера

Для обеспечения бесперебойного процесса загрузки нужно правильно настроить сервер, установив нужные MIME-типы и заголовки Content-Type: application/octet-stream и Content-Disposition: attachment; filename="example.ext" . Для решения более сложных задач используйте Axios или jQuery Ajax.

Управление AJAX-загрузками

Основная проблема загрузки файлов через AJAX заключается в несовместимости XMLHttpRequest и fetch. Вот решение этой задачи:

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'server_endpoint', method: 'GET', xhrFields: { responseType: 'blob' }, success: function(data) { const url = window.URL.createObjectURL(data); downloadFile(url, 'report.pdf'); window.URL.revokeObjectURL(url); }, error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) { console.error('Ошибка загрузки:', textStatus, errorThrown); } });

Такой подход позволяет пользователь продолжать работу на текущей странице во время загрузки файла в фоновом режиме.

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