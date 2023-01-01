Синхронизация Ajax-запросов в jQuery: ожидание завершения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для обеспечения одновременной обработки нескольких Ajax-запросов можно использовать функцию $.when() во взаимодействии с методом Array.prototype.map() , применяемым к вашим вызовам $.ajax() . После завершения всех запросов результата будут обработаны в обработчике .then() .

JS Скопировать код let ajaxCalls = [/* массив настроек для Ajax-запросов */]; $.when(...ajaxCalls.map(settings => $.ajax(settings))) .then(function() { // Ваш код после успешного выполнения. Аргументы включают результаты запросов. });

Обратите внимание на оператор расширения ... , он служит для передачи массива объектов Deferred, возвращаемых методом .map() , функции $.when() . Это эффективный способ синхронизации нескольких вызовов Ajax.

Отслеживаем динамику Ajax

Если количество Ajax-запросов заранее не определено, следует использовать динамически созданный массив объектов Deferred:

JS Скопировать код function performAjaxCalls(callSettingsArray) { let deferreds = callSettingsArray.map(settings => $.ajax(settings)); // Создание динамической комбинации объектов Deferred и ajax с использованием when return $.when(...deferreds); } performAjaxCalls(dynamicSettingsArray).then(function() { // Все запросы успешно завершены });

Помните, использование глобальных переменных для синхронизации запросов — не лучший выбор. Более предпочтительным является включение логики работы с Ajax в функции, следя за областью видимости.

Управляем успехами и неудачами

Для обработки случаев, когда запросы завершаются успешно или происходит ошибка, может быть использованы обработчики .then() и .fail() .

JS Скопировать код performAjaxCalls(dynamicSettingsArray).then(function() { console.log("Все вызовы успешно завершены!"); }).fail(function() { console.log("Что-то пошло не так."); });

Обработчики успешного выполнения и ошибок в отдельных методах делают Ajax-вызовы более надежными и устойчивыми.

Визуализация

Представьте jQuery Ajax-запросы как сотрудников, работающих над задачами:

Markdown Скопировать код Начало дня 🌞: [Боб 🧑, Алиса 👩, Том 🧑, Джейн 👩] Задания на день 📋: [----------] Работающие сотрудники 🏁: [Боб ✅, Алиса ✅, Том ✅, Джейн ✅]

Каждый сотрудник (в нашем контексте — Ajax-запрос) должен выполнить свою работу, прежде чем команда сможет отметить успешное завершение проекта:

JS Скопировать код $.when(Bob, Alice, Tom, Jane).done(function() { // Все задания выполнены. Пора праздновать успех! 🎉 });

Важно помнить, что загодя праздновать ещё рано — все задачи должны быть выполнены.

Введение в async/await для Ajax-запросов

Для более комфортного программирования можно использовать синтаксис async/await с новейшими версиями jQuery:

JS Скопировать код async function performAjaxCalls(ajaxSettingsArray) { try { await Promise.all(ajaxSettingsArray.map(settings => $.ajax(settings))); console.log("Все Ajax-запросы успешно выполнены. Пиво за мой счет 🍻"); } catch (error) { console.error("Произошла ошибка в запросе, кто упустил мяч?", error); } }

Такой подход окажется наглядным для обработки ошибок и не требует использования .then() или .fail() .

Организация с помощью ajaxQueue

Для поддержания структурированного рабочего процесса применяются jQuery ajaxQueue или методы .queue() и .dequeue() . Они обеспечат управление Ajax-запросами, гарантируя последовательность выполнения и эффективную обработку обратных вызовов при обновлении пользовательского интерфейса.

Используем семафоры для управления Ajax-запросами

В случае необходимости более точного контроля над одновременно выполняемыми вызовами стоит рассмотреть использование семафоров. Вот пример их реализации:

JS Скопировать код let semaphore = 0; function customAjaxCall(url, semaphoreOperation) { $.ajax({ url: url, success: function(response) { // Отлично, ответ получен semaphoreOperation(); }, error: function() { // К сожалению, произошла ошибка semaphoreOperation(); } }); } function semaphoreUp() { semaphore++; } // Увеличиваем счетчик на 1 function semaphoreDown() { semaphore--; } // Уменьшаем счетчик на 1 // Пример использования customAjaxCall("api/endpoint1", semaphoreUp); customAjaxCall("api/endpoint2", semaphoreUp); // ...ждем выполнения всех вызовов if(semaphore === 0) { // Все запросы успешно выполнены! }

Адаптируйте под свои цели логику работы семафоров — этот метод поможет вам избегать блокировок кода в ненужный момент.

Полезные материалы