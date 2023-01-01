Шифрование и расшифровка строк в JavaScript: обзор библиотек

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для надёжного шифрования и расшифровки строк в JavaScript используйте стандарт AES-GCM через Web Crypto API.

Проанализируем следующий код:

JS Скопировать код async function encryptDecrypt(message, password) { const encoder = new TextEncoder(); const decoder = new TextDecoder(); const salt = window.crypto.getRandomValues(new Uint8Array(16)); const iv = window.crypto.getRandomValues(new Uint8Array(12)); const keyMaterial = await window.crypto.subtle.importKey( 'raw', encoder.encode(password), 'PBKDF2', false, ['deriveBits', 'deriveKey'] ); const key = await window.crypto.subtle.deriveKey( { name: 'PBKDF2', salt: salt, iterations: 100000, hash: 'SHA-256' }, keyMaterial, { name: 'AES-GCM', length: 256 }, false, ['encrypt', 'decrypt'] ); const encrypted = await window.crypto.subtle.encrypt( { name: 'AES-GCM', iv: iv }, key, encoder.encode(message) ); const decrypted = await window.crypto.subtle.decrypt( { name: 'AES-GCM', iv: iv }, key, encrypted ); return { encrypted: new Uint8Array(encrypted), decrypted: decoder.decode(decrypted) }; } encryptDecrypt('Привет, мир!', 'мой-секрет').then(result => { console.log(`Зашифрованное сообщение: ${result.encrypted}`); console.log(`Расшифрованное сообщение: ${result.decrypted}`); });

Вывод: При каждом новом шифровании используйте новый вектор инициализации (IV) и соль для обеспечения максимальной безопасности. AES-GCM является одним из самых надёжных методов. Для кодирования и декодирования строк используйте TextEncoder и TextDecoder.

Основы безопасности

Прежде чем шифровать строку, продумайте стратегию. Используйте уникальные IV и соль, которые будут максимально рандомизированы.

Кодировка UTF-8

Будьте внимательны при работе с символами UTF-8. Это обеспечит совместимость с Unicode без непредвиденных ошибок.

Современная криптография

Безопасность – это постоянное развитие. Не ограничивайтесь устаревшими подходами, такими как CryptoJS. Используйте современные инструменты, например, libsodium или SodiumPlus.

Простые методы шифрования

Для задач, не требующих высокого уровня защиты, может подойти простое шифрование на основе XOR:

JS Скопировать код function simpleEncryptDecrypt(input, secret) { let output = ''; for (let i = 0; i < input.length; i++) { output += String.fromCharCode(input.charCodeAt(i) ^ secret.charCodeAt(i % secret.length)); } return output; } const originalText = 'Просто тест!'; const secretKey = 'секретныйКлюч'; const encryptedText = simpleEncryptDecrypt(originalText, secretKey); const decryptedText = simpleEncryptDecrypt(encryptedText, secretKey); console.log(decryptedText); // Вывод: 'Просто тест!'

XOR шифрование не является безусловно надёжным, но в некоторых случаях его применение оправдано. Главное – держать ключ в секрете.

Шифрование на стороне клиента: ограничения и риски

Шифрование на стороне клиента представляет определённые риски. Будьте внимательны и помните о возможных подводных камнях.

Что делать не следует:

Хранить ключи шифрования или пароли в открытом виде.

Полагаться на стандартный режим CBC от CryptoJS как на самый надёжный.

Считать SJCL абсолютно безопасным только из-за того, что он принимает пароли.

Безоговорочно доверять Web Crypto API.

Визуализация

Ваши зашифрованные данные – под надёжной защитой замка 🔐:

JS Скопировать код encrypt('Откройся, Симсим!'); // Зашифровать сообщение decrypt('U2FsdGVkX1...'); // Расшифровать сообщение

Процессы шифрования и расшифровки можно представить следующим образом:

До шифрования: [📜] После шифрования: [🔐📜🔐] При попытке дешифрования: [🔑🔐] После дешифрования: [📜]

Построение отличной системы безопасности

Без возможности расшифровки шифрование бессмысленно, как звёздная ночь без звёзд.

Идеальная пара: Шифрование и назначение:

Защитите свои данные использованием надёжных методов шифрования.

Обменивайтесь секретными сообщениями, используя защищённые каналы связи.

Храните конфиденциальную информацию, доверяя её шифрованию.

Двойная функция: Дешифрование и проверка целостности

Обеспечьте подлинность расшифрованных данных благодаря встроенным проверкам на целостность.

Используйте цифровые подписи для подтверждения источника секретных сообщений.

Полезные материалы