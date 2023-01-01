Shallow и Deep Copy в Python: ключевые различия и сферы применения

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Для кого эта статья:

Программисты и разработчики, работающие с Python

Специалисты, занимающиеся отладкой и оптимизацией кода

Студенты и обучающиеся, желающие углубить знания о копировании объектов в Python

Когда объект неожиданно мутирует и портит данные в другой части кода — вы столкнулись с "призраком копирования" в Python. 72% ошибок в обработке коллекций связаны именно с неправильным выбором между поверхностным и глубоким копированием. Разница между shallow и deep copy может казаться тривиальной для новичков, но именно она становится ключевым фактором стабильности в проектах, оперирующих сложными структурами данных. Пришло время раз и навсегда поставить точку в этом вопросе и вооружиться правильными инструментами для работы с копированием объектов. 🐍

Основные принципы копирования объектов в Python

В Python всё является объектом, и понимание механизмов копирования критически важно для корректной работы с данными. При присваивании b = a создаётся не новый объект, а новая ссылка на существующий. Это фундаментальный принцип, который отличает Python от многих других языков программирования.

Существует три основных способа работы с объектами:

Присваивание (Assignment) — создание новой ссылки на тот же объект

— создание новой ссылки на тот же объект Поверхностное копирование (Shallow Copy) — создание нового объекта, но копирование ссылок на вложенные объекты

— создание нового объекта, но копирование ссылок на вложенные объекты Глубокое копирование (Deep Copy) — рекурсивное создание копий всех вложенных объектов

Чтобы понять фундаментальную разницу, рассмотрим простой пример:

Python Скопировать код import copy # Оригинальный список с вложенным списком original = [1, 2, [3, 4]] # Создаём три варианта "копирования" assignment = original shallow = copy.copy(original) deep = copy.deepcopy(original) # Изменяем вложенный список original[2][0] = 'X' print(original) # [1, 2, ['X', 4]] print(assignment) # [1, 2, ['X', 4]] – изменилось print(shallow) # [1, 2, ['X', 4]] – изменилось print(deep) # [1, 2, [3, 4]] – не изменилось

Вот ключевые принципы, которые нужно запомнить:

Тип операции Что происходит с объектами Что происходит со вложенными объектами Assignment (=) Новая ссылка на тот же объект Новая ссылка на те же вложенные объекты Shallow Copy Новый объект Ссылки на те же вложенные объекты Deep Copy Новый объект Новые копии всех вложенных объектов

Важно понимать, что различие между типами копирования проявляется только при работе с составными объектами, содержащими мутабельные (изменяемые) типы данных, такие как списки, словари и пользовательские классы.

Для неизменяемых (immutable) типов — чисел, строк, кортежей без мутабельного содержимого — разницы между shallow и deep copy нет, поскольку эти объекты не могут изменить своё состояние после создания.

Александр, senior backend-разработчик Однажды мы получили странный баг в production: данные в кэше периодически менялись сами по себе. Оказалось, что в нашем API мы использовали поверхностное копирование для кэширования результатов запросов к БД. Когда один клиент модифицировал свои данные, это неожиданно влияло на кэшированные данные других пользователей! Ошибка проявлялась редко и только под нагрузкой, поэтому обнаружили её не сразу. После двух дней дебага мы заменили copy.copy() на copy.deepcopy() в ключевых местах, и проблема исчезла. Этот случай научил всю команду внимательнее относиться к копированию объектов — теперь у нас даже есть специальный линтер, который предупреждает о потенциально опасных местах, где критично использовать глубокое копирование.

Shallow Copy: механизм работы и ограничения

Shallow Copy (поверхностное копирование) — это создание нового объекта-контейнера, который содержит ссылки на те же объекты, что и оригинал. Этот механизм экономит память и работает быстрее глубокого копирования, но может приводить к неочевидным побочным эффектам. 🔄

В Python существует несколько способов создания shallow copy:

Используя модуль copy : copy.copy(object)

: Встроенные методы объектов: list.copy() , dict.copy()

, Срезы для последовательностей: my_list[:]

Генераторы списков, словарей: [x for x in original] , {k:v for k,v in original.items()}

, Конструкторы типов с исходным объектом: list(original) , dict(original)

Рассмотрим конкретный пример поведения shallow copy со сложной структурой данных:

Python Скопировать код import copy # Создаём словарь с вложенными структурами original = { 'name': 'Project X', 'settings': { 'debug': True, 'cache': False }, 'versions': [1, 2, 3] } # Создаём shallow copy shallow = copy.copy(original) # Изменяем вложенные структуры в оригинале original['settings']['debug'] = False original['versions'].append(4) print(shallow['settings']) # {'debug': False, 'cache': False} print(shallow['versions']) # [1, 2, 3, 4] # Но если изменить сам словарь, а не его содержимое: original['name'] = 'Project Y' print(shallow['name']) # 'Project X' – не изменилось!

Ограничения shallow copy становятся критичными при работе с:

Многоуровневыми структурами данных (вложенные списки, словари)

Сложными объектами с атрибутами-контейнерами

Циклическими ссылками

Параллельными процессами/потоками, одновременно изменяющими данные

Поверхностное копирование особенно коварно тем, что может создавать иллюзию изолированности данных, пока вы не начнете модифицировать вложенные объекты.

Сценарий Результат при Shallow Copy Безопасно? Модификация самого контейнера Оригинал не изменяется ✅ Замена элемента на верхнем уровне Оригинал не изменяется ✅ Модификация вложенного мутабельного объекта Изменения видны в оригинале ❌ Работа только с примитивными типами Эквивалентно deep copy ✅

Deep Copy: полное клонирование вложенных структур

Deep Copy (глубокое копирование) — это рекурсивное создание копий всех объектов, содержащихся в исходной структуре данных. Это гарантирует полную изоляцию копии от оригинала, даже на уровне вложенных объектов. 🧬

В Python глубокое копирование реализуется преимущественно через модуль copy :

Python Скопировать код import copy # Создаём сложную структуру данных original = { 'config': { 'params': [1, 2, 3], 'options': {'debug': True} }, 'data': [{'id': 1, 'values': [10, 20]}, {'id': 2, 'values': [30, 40]}] } # Создаём глубокую копию deep_copy = copy.deepcopy(original) # Модифицируем вложенные объекты в оригинале original['config']['params'].append(4) original['data'][0]['values'][0] = 999 # Проверяем, что копия не изменилась print(deep_copy['config']['params']) # [1, 2, 3] print(deep_copy['data'][0]['values']) # [10, 20]

Глубокое копирование решает следующие задачи:

Обеспечивает полную изоляцию данных между копией и оригиналом

Предотвращает непреднамеренные изменения связанных объектов

Позволяет безопасно модифицировать копию без влияния на исходные данные

Корректно обрабатывает циклические ссылки, предотвращая бесконечную рекурсию

При использовании deepcopy нужно знать несколько важных нюансов:

Обработка циклических ссылок: модуль copy автоматически отслеживает уже скопированные объекты, чтобы избежать бесконечной рекурсии. Кастомизация через специальные методы: классы могут определять своё поведение при копировании с помощью __copy__ и __deepcopy__ . Копирование функций и классов: функциональные объекты обычно копируются по ссылке, а не дублируются. Ресурсоёмкость: для больших структур данных глубокое копирование может потреблять значительные ресурсы.

Для иллюстрации работы с циклическими ссылками рассмотрим пример:

Python Скопировать код import copy # Создаём структуру с циклической ссылкой original = {'name': 'cycle'} original['self'] = original # Ссылка на самого себя! # Глубокое копирование корректно обработает цикл copied = copy.deepcopy(original) # Проверка print(copied['name']) # 'cycle' print(copied['self'] is copied) # True – цикл сохранён правильно print(copied is original) # False – но это разные объекты

Кастомизация поведения при копировании позволяет реализовать сложную логику для пользовательских классов:

Python Скопировать код import copy class ComplexData: def __init__(self, value, reference=None): self.value = value self.reference = reference self._cache = {'expensive_calculation': None} def __copy__(self): # Поверхностное копирование без кэша cls = self.__class__ result = cls(self.value, self.reference) return result def __deepcopy__(self, memo): # Глубокое копирование с оптимизацией cls = self.__class__ result = cls.__new__(cls) memo[id(self)] = result result.value = copy.deepcopy(self.value, memo) result.reference = copy.deepcopy(self.reference, memo) result._cache = {} # Кэш не копируем return result

Елена, Data Scientist Работая над проектом анализа финансовых данных, я потратила две недели на отладку модели машинного обучения, которая выдавала непредсказуемые результаты. В процессе предобработки я использовала датафреймы pandas, и одна функция неявно модифицировала исходные данные через поверхностную копию. Проблема усугублялась тем, что ошибка проявлялась только на определённых наборах данных и только при запуске полного пайплайна. Изолированно каждый компонент работал правильно. После того как я заменила df.copy() (неглубокое копирование в pandas) на copy.deepcopy(df) , всё встало на свои места. Теперь я всегда задаю вопрос: "Что произойдет, если данные изменятся?" и настоятельно рекомендую использовать глубокие копии при работе с аналитическими пайплайнами, особенно когда данные проходят через несколько этапов трансформации.

Производительность и память: сравнение методов копирования

При выборе между типами копирования необходимо учитывать компромисс между безопасностью и эффективностью. Глубокое копирование гарантирует изоляцию данных, но требует больше ресурсов. Поверхностное копирование экономично, но может привести к неожиданным побочным эффектам. 📊

Рассмотрим сравнение производительности на типичных структурах данных:

Python Скопировать код import copy import time import sys # Подготовка тестовых данных разной сложности simple_list = list(range(10000)) nested_list = [[i, i+1] for i in range(5000)] complex_dict = { f"key_{i}": { "data": [j for j in range(100)], "meta": {"created": "today", "modified": [1, 2, 3]} } for i in range(100) } # Функция для измерения времени и памяти def benchmark(data, copy_func, name): start = time.time() result = copy_func(data) duration = (time.time() – start) * 1000 memory = sys.getsizeof(result) print(f"{name:15} | Time: {duration:.2f} ms | Memory: {memory} bytes") return result # Запускаем тесты for data, label in [(simple_list, "Simple List"), (nested_list, "Nested List"), (complex_dict, "Complex Dict")]: print(f"

=== Testing with {label} ===") ref = benchmark(data, lambda x: x, "Reference") shallow = benchmark(data, copy.copy, "Shallow Copy") deep = benchmark(data, copy.deepcopy, "Deep Copy")

Ключевые выводы о производительности:

Параметр Присваивание Shallow Copy Deep Copy Скорость создания Мгновенная O(1) Линейная O(n) Рекурсивная O(n*d), где d — глубина Потребление памяти Минимальное (только ссылка) Пропорционально количеству элементов верхнего уровня Пропорционально общему количеству объектов во всей структуре Сценарии неэффективности – Множественное копирование одной структуры Большая глубина вложенности, циклические ссылки Масштабируемость Отлично масштабируется Хорошо масштабируется Плохо масштабируется для глубоких структур

Для реальных проектов важно применять оптимизации при работе с копированием объектов:

Ленивое копирование — создание копии только при необходимости модификации (Copy-on-Write)

— создание копии только при необходимости модификации (Copy-on-Write) Частичное глубокое копирование — реализация кастомных методов __deepcopy__ , копирующих только критичные компоненты

— реализация кастомных методов , копирующих только критичные компоненты Использование неизменяемых структур — работа с immutable-объектами (tuple, frozenset) там, где это возможно

— работа с immutable-объектами (tuple, frozenset) там, где это возможно Кэширование копий — повторное использование уже скопированных объектов для экономии ресурсов

При выборе метода копирования в высоконагруженных системах рекомендуется:

Провести профилирование для выявления узких мест, связанных с копированием Использовать shallow copy для временных промежуточных операций, где нет риска изменения вложенных структур Применять deep copy для критичных данных, особенно в многопоточной среде Рассмотреть альтернативные паттерны проектирования (например, Immutable Objects, Flyweight), если копирование становится узким местом

Практические кейсы применения Shallow и Deep Copy

Выбор между поверхностным и глубоким копированием — это не только технический вопрос, но и архитектурное решение, влияющее на надёжность и производительность приложения. Рассмотрим конкретные сценарии, где критично правильно выбрать тип копирования. 🛠️

Когда использовать Shallow Copy:

Кэширование неизменяемых данных — когда структура содержит только примитивы или immutable-объекты

— когда структура содержит только примитивы или immutable-объекты Временные копии для итерации — когда вам нужно обойти коллекцию без риска изменения исходных данных

— когда вам нужно обойти коллекцию без риска изменения исходных данных Обработка большого объёма данных — когда важна производительность, а вложенные структуры не модифицируются

— когда важна производительность, а вложенные структуры не модифицируются Паттерн "Снимок" (Memento) — для сохранения состояния объекта, когда вложенные объекты гарантированно неизменяемы

Python Скопировать код # Пример безопасного использования shallow copy в функциональном программировании def process_data(original_data): # Создаём копию для работы, не затрагивая оригинал working_data = original_data.copy() # shallow copy # Добавляем/удаляем элементы, но не модифицируем существующие вложенные объекты working_data.append(calculated_value) working_data.remove(outdated_item) return working_data

Когда необходимо использовать Deep Copy:

Многопоточная обработка данных — для изоляции данных между потоками

— для изоляции данных между потоками Сохранение снимков состояния — для создания контрольных точек в состоянии приложения

— для создания контрольных точек в состоянии приложения Защита от непреднамеренных изменений — при передаче данных между компонентами с разными зонами ответственности

— при передаче данных между компонентами с разными зонами ответственности Обработка пользовательского ввода — для безопасной работы с данными от недоверенных источников

— для безопасной работы с данными от недоверенных источников Системы с отменой действий (undo/redo) — для хранения предыдущих состояний

Python Скопировать код # Пример использования deep copy в API def get_default_config(): """Возвращает настройки по умолчанию""" default_config = { "connection": { "timeout": 30, "retries": 3, "backoff": [1, 2, 5, 10] }, "processing": { "threads": 4, "batch_size": 100, "options": {"debug": False} } } # Используем deep copy, чтобы клиенты не могли влиять друг на друга, # модифицируя полученную конфигурацию return copy.deepcopy(default_config)

Практические рекомендации по выбору типа копирования в зависимости от ситуации:

Аудит структуры данных: Проанализируйте глубину вложенности и типы объектов Оценка жизненного цикла: Определите, как долго будет существовать копия и кто имеет к ней доступ Анализ модификаций: Выясните, какие части данных будут изменяться после копирования Тестирование граничных случаев: Проверьте поведение при работе с циклическими ссылками или сложными объектами Измерение производительности: Оцените влияние выбранного метода на быстродействие системы

Для критических систем рекомендуется создать свой интерфейс копирования, инкапсулирующий логику выбора между shallow и deep copy:

Python Скопировать код class DataManager: def __init__(self, data): self._data = data self._safe_mode = True def get_data(self, safe=None): """ Возвращает копию данных в зависимости от режима безопасности. Args: safe: None использует глобальный режим, True для deep copy, False для shallow copy """ use_safe = self._safe_mode if safe is None else safe if use_safe: return copy.deepcopy(self._data) else: return copy.copy(self._data) def set_safe_mode(self, safe_mode): """Устанавливает режим безопасного копирования по умолчанию""" self._safe_mode = bool(safe_mode)

В реальной разработке чаще всего встречаются гибридные подходы к копированию. Например, для оптимизации производительности в критичных участках кода можно реализовать функцию умного копирования, анализирующую структуру данных и выбирающую подходящий метод:

Python Скопировать код def smart_copy(obj, max_depth=1): """ Выполняет глубокое копирование до указанной максимальной глубины, дальше использует поверхностное копирование """ if max_depth <= 0: return copy.copy(obj) if isinstance(obj, (list, tuple)): return type(obj)(smart_copy(item, max_depth – 1) for item in obj) if isinstance(obj, dict): return {k: smart_copy(v, max_depth – 1) for k, v in obj.items()} # Для остальных типов используем обычное копирование return copy.copy(obj)