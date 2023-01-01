Считаем дочерние элементы в jQuery: метод .children()

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Быстрый ответ

Если вам необходимо подсчитать количество прямых дочерних элементов в jQuery, для этого существует следующий код: $('#parent').children().length . Он выведет общее число напрямую подчинённых элементов простым и понятным способом:

JS Скопировать код var count = $('#parent').children().length; console.log(count); // Выведет количество детей.

Превращаем сложные вещи в интересные и понятные – вот истинное удовольствие.

Методы точного подсчёта

Однако если требуется более точный подсчет дочерних элементов, задача становится сложнее. Если вам нужно учесть всех потомков без исключения, jQuery к вашим услугам.

Подсчёт всех потомков: все на борт

Для учёта всех вложенных элементов перестаньте использовать .children() . Вместо этого воспользуйтесь методом $('#parent').find('li').length :

JS Скопировать код var totalCount = $('#parent').find('li').length; console.log(totalCount); // Выведет количество всех найденных элементов указанного типа.

Целевой подсчёт прямых потомков: нацеливание

Если нужно учесть только прямых потомков, то в jQuery стоит использовать комбинатор дочерних элементов ( > ):

JS Скопировать код // Код подходит к барной стойке… var directChildrenCount = $('#parent > .child').length; console.log(directChildrenCount); // …и узнаёт количество своих детей!

Выбирайте селекторы исходя из структуры вашего HTML и требования к точности подсчёта.

Устаревший метод: ностальгия по прошлому

Когда-то существовал метод .size() , однако сейчас .length считается надёжным и предпочтительным способом подсчёта.

Визуализация: смотрим миром кода

Представьте, что перед вами дерево с яблоками. Как бы вы их посчитали?

Markdown Скопировать код 🌳: [🍏, 🍏, 🍏, 🍏]

Также можно подсчитать и дочерние элементы:

JS Скопировать код // Пора считать яблоки. $('.tree').children().length;

И вот перед вами результат:

Markdown Скопировать код 🍏: **4**

Чистый JavaScript: jQuery вне конкуренции?

В некоторых случаях, альтернативы в чистом JavaScript могут быть даже лучше, чем jQuery. Рассмотрите возможность использования document.querySelectorAll() :

JS Скопировать код // JavaScript тоже способен на великие дела! var count = document.querySelectorAll('#parent > *').length; console.log(count); // Встречаемся снова, дети.

Мантра эффективности: делайте осознанный выбор

Пишите эффективный код, тщательно выбирая селекторы. Используйте классы, nth-child и другие специализированные механизмы выбора данных.

Двойная проверка тестированием: исключите ошибки заранее

Ошибки могут привести к заблуждениям в темном лесу багов, поэтому важно тщательно проверять ваши селекторы. Используйте инструменты вроде jsfiddle или CodePen для отладки кода.

Крайние случаи и советы: изучайте в деталях

Динамическое содержимое: отслеживайте изменения

При работе со динамически создаваемыми элементами количество дочерних элементов может меняться. Следите за этими изменениями, используя .on() и другие методы назначения обработчиков событий.

Псевдокласс :scope: подсчёт в теневом DOM

Псевдокласс :scope в CSS дает возможность уточнить подсчёт, ограничив его детьми конкретного элемента:

JS Скопировать код // Пора считать скрытые элементы! var count = parentElement.querySelectorAll(':scope > .child').length;

Доступность: каждый имеет право на доступ

Помните о доступности при разработке веб-приложения. Создавайте доступную структуру DOM. Это важно, даже когда речь идет о подсчёте элементов.

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