Сброс выбора radio кнопки в jQuery после AJAX-отправки

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Быстрый ответ

Чтобы обойти ограничение радиокнопок и снять их выбор, применим подход, который использует скрытую радиокнопку:

JS Скопировать код // В HTML создаем скрытую радиокнопку со свойством checked <input type="radio" name="group" style="display:none" checked> // В JavaScript описываем функцию для сброса выбранной радиокнопки function uncheckRadio() { document.querySelector('input[type="radio"][name="group"][style="display:none"]').checked = true; }

Для снятия выбора достаточно вызвать функцию uncheckRadio() , при этом скрытый элемент снимет выбор за всю группу.

Просвещение с применением jQuery и JavaScript

В jQuery для отмены выбора используется конструкция $(this).prop('checked', false) .

JS Скопировать код // Снимаем выбор с помощью возможностей jQuery $("input[type='radio'][name='group']").on("click", function() { $(this).prop('checked', false); // Радиокнопка теперь не активна });

Важно отметить, что принято использовать .prop() а не .attr() при работе со свойством 'checked', поскольку prop() обновляет состояние после загрузки DOM.

Для взаимодействия с checked в чистом JavaScript напишем:

JS Скопировать код // Снятие выбора с помощью чистого JavaScript document.querySelector('input[type="radio"][name="group"]').checked = false;

Игра с радиокнопками: снятие выбора со всех

Чтобы снять выбор со всех радиокнопок, используйте следующий селектор в jQuery:

JS Скопировать код // Снятие выбора со всех радиокнопок $("input:radio[name='group']").prop("checked", false);

Очистка содержимого текстовых полей

Чтобы очистить содержимое текстовых полей, используйте jQuery:

JS Скопировать код // Очищаем текстовые поля $('#frm input[type="text"]').val("");

Точный удар с помощью обработчика событий

Обработчик события mousedown позволяет управлять выбором радиокнопки с высокой точностью:

JS Скопировать код // Снятие выбора с помощью обработчика mousedown $("input:radio").on('mousedown', function(){ var wasChecked = this.checked; $(this).one('click', function(){ if(wasChecked){ $(this).prop('checked', false); } }); });

После-запросы AJAX: последствия

После выполнения запросов AJAX необходимо корректно очистить форму:

JS Скопировать код // Функция для сброса состояния всех радиокнопок после выполнения запросов AJAX function resetRadioButtons(){ $("input:radio").prop('checked', false); // Здесь могут быть добавлены дополнительные действия по очистке }

Визуализация

Здесь будет приведена визуализация отмены выбора радиокнопки в виде "парадокса Шрёдингера":

Если радиокнопка выбрана, кот в коробке жив:

JS Скопировать код radioButton.checked = true; // 🐱 жив

Но согласно парадоксу Шрёдингера, кот, который был жив и им увиден, не может погибнуть:

JS Скопировать код radioButton.checked = false; // 🐱 мёртв

Состояние кота (т.е радиокнопки) меняется от "выбранного" к "невыбранному":

Markdown Скопировать код До: [🐱]🚫 // Радиокнопка была выбрана (кот жив) После: [☠️]✅ // Теперь радиокнопка не выбрана (кота нет)

Такое поведение противоречит естественной логике работы радиокнопок.

Миф и реальность: плагин jQuery, слежение за состоянием и другое

Создание плагина jQuery

Создание плагина jQuery может значительно облегчить работу с большим количеством форм:

JS Скопировать код // Плагин для jQuery, позволяющий отменить выбор $.fn.uncheck = function() { return this.prop('checked', false); }; // Применение плагина $('input:radio').uncheck();

Отслеживание изменений состояния

Следующий код позволяет сохранить информацию о состоянии выбора с помощью jQuery:

JS Скопировать код // Сохранение состояния $("input:radio").on('click', function() { $(this).data('wasChecked', this.checked); }); // Получение ранее сохранённого состояния var wasChecked = $("input:radio").data('wasChecked');

Великий план по отмене выбора

Добавьте в обработчик событий радиокнопки и соответствующие им метки:

JS Скопировать код // Обработка клика по радиокнопкам и их меткам $("input:radio, label[for='myRadio']").on('click', function() { // Здесь следует прописать логику отмены выбора });

Управление состоянием с помощью отслеживания переменных

Можно использовать переменные для управления состоянием в обработчиках событий:

JS Скопировать код // Использование переменных для управления состоянием let isRadioChecked = false; $("input:radio").on('click', function() { isRadioChecked = !isRadioChecked; if (!isRadioChecked) { $(this).prop('checked', false); } });

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