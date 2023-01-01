Сброс выбора radio кнопки в jQuery после AJAX-отправки#Веб-разработка #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы обойти ограничение радиокнопок и снять их выбор, применим подход, который использует скрытую радиокнопку:
// В HTML создаем скрытую радиокнопку со свойством checked
<input type="radio" name="group" style="display:none" checked>
// В JavaScript описываем функцию для сброса выбранной радиокнопки
function uncheckRadio() {
document.querySelector('input[type="radio"][name="group"][style="display:none"]').checked = true;
}
Для снятия выбора достаточно вызвать функцию
uncheckRadio(), при этом скрытый элемент снимет выбор за всю группу.
Просвещение с применением jQuery и JavaScript
В jQuery для отмены выбора используется конструкция
$(this).prop('checked', false).
// Снимаем выбор с помощью возможностей jQuery
$("input[type='radio'][name='group']").on("click", function() {
$(this).prop('checked', false); // Радиокнопка теперь не активна
});
Важно отметить, что принято использовать
.prop() а не
.attr() при работе со свойством 'checked', поскольку
prop() обновляет состояние после загрузки DOM.
Для взаимодействия с
checked в чистом JavaScript напишем:
// Снятие выбора с помощью чистого JavaScript
document.querySelector('input[type="radio"][name="group"]').checked = false;
Игра с радиокнопками: снятие выбора со всех
Чтобы снять выбор со всех радиокнопок, используйте следующий селектор в jQuery:
// Снятие выбора со всех радиокнопок
$("input:radio[name='group']").prop("checked", false);
Очистка содержимого текстовых полей
Чтобы очистить содержимое текстовых полей, используйте jQuery:
// Очищаем текстовые поля
$('#frm input[type="text"]').val("");
Точный удар с помощью обработчика событий
Обработчик события
mousedown позволяет управлять выбором радиокнопки с высокой точностью:
// Снятие выбора с помощью обработчика mousedown
$("input:radio").on('mousedown', function(){
var wasChecked = this.checked;
$(this).one('click', function(){
if(wasChecked){
$(this).prop('checked', false);
}
});
});
После-запросы AJAX: последствия
После выполнения запросов AJAX необходимо корректно очистить форму:
// Функция для сброса состояния всех радиокнопок после выполнения запросов AJAX
function resetRadioButtons(){
$("input:radio").prop('checked', false);
// Здесь могут быть добавлены дополнительные действия по очистке
}
Визуализация
Здесь будет приведена визуализация отмены выбора радиокнопки в виде "парадокса Шрёдингера":
Если радиокнопка выбрана, кот в коробке жив:
radioButton.checked = true; // 🐱 жив
Но согласно парадоксу Шрёдингера, кот, который был жив и им увиден, не может погибнуть:
radioButton.checked = false; // 🐱 мёртв
Состояние кота (т.е радиокнопки) меняется от "выбранного" к "невыбранному":
До: [🐱]🚫 // Радиокнопка была выбрана (кот жив)
После: [☠️]✅ // Теперь радиокнопка не выбрана (кота нет)
Такое поведение противоречит естественной логике работы радиокнопок.
Миф и реальность: плагин jQuery, слежение за состоянием и другое
Создание плагина jQuery
Создание плагина jQuery может значительно облегчить работу с большим количеством форм:
// Плагин для jQuery, позволяющий отменить выбор
$.fn.uncheck = function() {
return this.prop('checked', false);
};
// Применение плагина
$('input:radio').uncheck();
Отслеживание изменений состояния
Следующий код позволяет сохранить информацию о состоянии выбора с помощью jQuery:
// Сохранение состояния
$("input:radio").on('click', function() {
$(this).data('wasChecked', this.checked);
});
// Получение ранее сохранённого состояния
var wasChecked = $("input:radio").data('wasChecked');
Великий план по отмене выбора
Добавьте в обработчик событий радиокнопки и соответствующие им метки:
// Обработка клика по радиокнопкам и их меткам
$("input:radio, label[for='myRadio']").on('click', function() {
// Здесь следует прописать логику отмены выбора
});
Управление состоянием с помощью отслеживания переменных
Можно использовать переменные для управления состоянием в обработчиках событий:
// Использование переменных для управления состоянием
let isRadioChecked = false;
$("input:radio").on('click', function() {
isRadioChecked = !isRadioChecked;
if (!isRadioChecked) {
$(this).prop('checked', false);
}
});
Полезные материалы
<input type="radio"> – HTML: Язык гипертекстовой разметки | MDN— Статья на MDN, посвящённая радиокнопкам.
c# – HtmlTextWriter не осуществляет сброс при удалении? – Stack Overflow— Обсуждение на форуме Stack Overflow, в том числе вариантов по отмене выбора радиокнопок.
HTML DOM Свойство checked радиокнопки – W3Schools— Информация о свойстве checked радиокнопок на сайте W3Schools.
.prop() | Документация API jQuery— Документация метода
.prop()из jQuery, где объясняется работа со свойством
checked.
Document: метод querySelector() – Веб API | MDN— Руководство по методу
querySelectorна MDN.
Элина Баранова
разработчик Android