Сброс состояния Redux store при смене пользователя

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Быстрый ответ

Чтобы сбросить состояние хранилища Redux, вам необходимо создать специальное действие RESET и обработать его в используемых редьюсерах, чтобы вернуть первоначальное состояние:

JS Скопировать код // Создание действия const resetStore = () => ({ type: 'RESET' }); // Корневой редьюсер const rootReducer = (state, action) => { if (action.type === 'RESET') { return undefined; } return state; }; // Сброс хранилища store.dispatch(resetStore());

Делегирование appReducer

rootReducer можно реализовать в качестве оболочки над appReducer , который будет отвечать за процесс очистки:

JS Скопировать код const initialState = {}; const appReducer = combineReducers({ // Ваши редьюсеры здесь // auth: authReducer, // profile: profileReducer, }); const rootReducer = (state, action) => { if (action.type === 'RESET') { state = undefined; // Обнуление состояния } return appReducer(state, action); // Восстановление состояния };

Как только rootReducer получает действие RESET , он присваивает state значение undefined , что заставляет каждый из редьюсеров восстановить начальное состояние.

Сброс постоянного состояния с использованием redux-persist

Для сохранения состояния Redux между перезагрузками страниц есть библиотека redux-persist :

JS Скопировать код import { persistReducer, persistStore } from 'redux-persist'; import storage from 'redux-persist/lib/storage'; // Локальное хранилище по умолчанию const persistConfig = { key: 'root', storage, // другие настройки... }; const persistedReducer = persistReducer(persistConfig, rootReducer); const store = createStore(persistedReducer); const persistor = persistStore(store); // Очистка хранилища const resetAndCleanStore = async () => { await persistor.purge(); store.dispatch(resetStore()); };

Вызов функции resetAndCleanStore позволяет очистить постоянное хранилище и выполнить сброс его состояния.

Управление конкретными редьюсерами

Если требуется сбросить только конкретные части состояния, можно обработать действие RESET в отдельных редьюсерах:

JS Скопировать код const authReducer = (state = initialAuthState, action) => { if (action.type === 'RESET') { return initialAuthState; // Возврат к начальному состоянию } // обработка других действий };

Визуализация

Сброс хранилища Redux можно представить в виде нажатия кнопки сброса:

Markdown Скопировать код | Действие | Браузер | Хранилище Redux | | -------------------------------------- | ----------------- | ------------------ | | Исходная точка | Вход на сайт | Начальное состояние | | После взаимодействия | Введенные данные | Измененное состояние | | Сброс | Перезагрузка | Вызов RESET | | Финальное состояние (После сброса) | Новый старт | Очищенное состояние |

Вы можете сбросить состояние с использованием действия:

JS Скопировать код store.dispatch({ type: 'RESET_STATE' });

После сброса вы получите пустое состояние:

Markdown Скопировать код До сброса: [Настройки, Данные, Параметры] После сброса: [Начальное состояние]

Асинхронная обработка действий для осуществления выхода из системы

Для асинхронных операций, например, для выхода из системы, используйте промежуточное ПО, такое как Redux-Saga или Redux-Thunk:

JS Скопировать код const userLogout = () => (dispatch) => { // Здесь выполняются операции выхода dispatch({ type: 'USER_LOGOUT', }); dispatch(resetStore()); // Сброс состояния };

Промежуточное ПО позволит эффективно отделить процесс сброса от асинхронной логики очистки.

Использование Redux Toolkit для упрощения работы

Работу с состоянием в Redux можно значительно упростить с помощью Redux Toolkit (RTK), особенно при использовании TypeScript:

JS Скопировать код import { createAction, createReducer } from '@reduxjs/toolkit'; // Действие const resetState = createAction('resetState'); // Редьюсер const reducer = createReducer(initialState, (builder) => { builder.addCase(resetState, () => initialState); // другие обработчики... });

RTK обеспечивает типобезопасное и предсказуемое управление состоянием.

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