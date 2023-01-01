Топ-10 самых странных языков программирования: от Brainfuck до Piet

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Для кого эта статья:

Программисты и разработчики, интересующиеся необычными и эзотерическими языками программирования

Студенты и учащиеся, изучающие компьютерные науки или программирование

Любители искусства и креативные профессионалы, заинтересованные в пересечении технологий и творчества Программирование — это не только работа, но и настоящее искусство. И как в любом искусстве, здесь существуют свои формы авангарда, абсурда и эксперимента. Мир странных языков программирования — это территория, где логика встречается с хаосом, а практичность уступает место концептуальной чистоте. Представьте себе код, который выглядит как пробелы и табуляции, или язык, в котором программы пишутся с помощью эмодзи! 🤯 Погрузимся в удивительный мир самых причудливых инструментов, когда-либо созданных программистами для программистов — и порой против них.

Что делает язык программирования странным и интересным?

Когда мы говорим о странных языках программирования, мы имеем в виду инструменты, которые радикально отклоняются от мейнстрима. Самые интересные и странные языки программирования обычно нарушают установленные конвенции и расширяют границы того, что мы считаем программированием.

Странность языка программирования может проявляться в нескольких ключевых аспектах:

Необычный синтаксис — использование нестандартных символов, пробелов или даже изображений вместо традиционных команд

— использование нестандартных символов, пробелов или даже изображений вместо традиционных команд Концептуальная чистота — предельная приверженность определённой идее, доведённая до абсурда

— предельная приверженность определённой идее, доведённая до абсурда Минимализм или избыточность — крайности в количестве команд и их выразительности

— крайности в количестве команд и их выразительности Неожиданная парадигма — использование принципов программирования, которые кардинально отличаются от общепринятых

— использование принципов программирования, которые кардинально отличаются от общепринятых Юмористический или арт-подход — языки, созданные для развлечения, шутки или художественного выражения

Важно понимать, что странность не означает бесполезность. Многие из этих языков созданы для исследования фундаментальных концепций компьютерных наук, проверки границ возможностей программирования или просто как интеллектуальные упражнения. Некоторые из них даже формально доказаны как Тьюринг-полные, то есть теоретически способные решить любую вычислительную задачу, которую может решить традиционный компьютер.

Создатели таких языков часто руководствуются принципом "потому что мы можем" — дух экспериментаторства, который движет вперёд не только программирование, но и всю технологическую сферу. 🧪

Аспект странности Характеристика Примеры языков Синтаксис Использование нетрадиционных символов или отсутствие видимых символов Brainfuck, Whitespace, Piet Семантика Неожиданная интерпретация команд Chef, Shakespeare, INTERCAL Парадигма Радикальный подход к организации выполнения кода Befunge, Malbolge, Unlambda Целевое применение Создан как шутка, произведение искусства или интеллектуальное упражнение LOLCODE, Piet, Rockstar

Эзотерические языки: от Brainfuck до Whitespace

Эзотерические языки программирования — это особый класс языков, созданных не для практического применения, а для исследования необычных концепций программирования или просто для удовольствия. Они часто намеренно сложны для понимания и использования, отсюда и термин "эзотерические" — доступные лишь посвящённым.

Brainfuck — пожалуй, самый известный эзотерический язык, созданный Урбаном Мюллером в 1993 году. Его синтаксис состоит всего из восьми команд: ><+-.,[] . Несмотря на такую примитивность, Brainfuck является Тьюринг-полным языком. Вот как выглядит программа "Hello World" на Brainfuck:

+++++ +++++ [> +++++ +++++ < -]> +++. > +++++ ++.+++++ +++++ +.+++.+++++ +++++ ++.<< +++++ +++++ [> +++++ +++++ < -]> +. > +++++.+++++ ++++.++.<< +++++ +++++ [> +++++ +++++ < -]> +++++. > ++++.< +++++ [> ++++ < -]> +.+++++ +++.---.- ----- --.

Алексей Петров, старший преподаватель программирования Я до сих пор помню свою первую встречу с Brainfuck. Это было на третьем курсе университета, мы с группой энтузиастов решили организовать "день эзотерического программирования". Я вызвался написать сортировку пузырьком. После шести часов кропотливой работы, пяти чашек кофе и одного почти нервного срыва я создал монстра из сотен символов. Когда программа наконец заработала, я испытал странное чувство — смесь гордости и абсолютного отвращения к собственному творению. На следующий день, представляя свой код группе, я понял, что никто, включая меня самого, уже не мог разобраться, как эта программа работает. Это был ценный урок: иногда сложность ради сложности ведёт в тупик. Теперь я использую этот пример, чтобы показать студентам важность читаемого кода и разумных абстракций. И да, я сохранил тот код и иногда показываю его на своих лекциях как "цифровую скульптуру абсурда".

Whitespace — язык, в котором единственные значимые символы — это пробел, табуляция и перевод строки. Все остальные символы игнорируются. Создан Эдвином Брэди и Крисом Моррисом в 2003 году как первоапрельская шутка, но фактически является полноценным языком программирования. Код на Whitespace абсолютно невидим при обычном просмотре, что делает его идеальным для скрытия программ внутри обычного текста.

Malbolge был разработан Беном Олмстедом в 1998 году с целью создать максимально сложный для программирования язык. Он назван в честь восьмого круга ада в "Божественной комедии" Данте, что само по себе говорит о многом. Первая работающая программа "Hello World" на Malbolge появилась только через два года после создания языка и была сгенерирована другой программой методом проб и ошибок.

Befunge — двухмерный язык программирования, где выполнение кода может идти в любом из четырёх направлений по сетке. Это ставит интересные вызовы перед компиляторами и делает некоторые стандартные оптимизации невозможными. Вот пример программы на Befunge, которая выводит "Hello, World!":

>25*"!dlroW ,olleH":v v:,_@ > ^

INTERCAL (Compiler Language With No Pronounceable Acronym) — один из первых эзотерических языков, созданный в 1972 году Доном Вудсом и Джеймсом Лайоном. Он намеренно избегает любого сходства с существующими языками программирования и включает такие команды, как "PLEASE" (отсутствие которой может привести к отказу компилятора из-за "недостаточной вежливости") и "COME FROM" (обратное GOTO).

Визуальные и концептуальные языки программирования

За пределами текстовых языков программирования лежит целый мир визуальных и концептуальных языков, которые переосмысливают само понятие кода. Самые интересные и странные языки программирования в этой категории часто размывают грань между программированием и визуальным искусством. 🎨

Марина Соколова, графический дизайнер и энтузиаст программирования Когда я впервые столкнулась с языком Piet, это перевернуло мое представление о программировании. Будучи визуальным художником, я всегда считала код чем-то абстрактным и далеким от искусства. Решила попробовать создать простую программу, которая выводила бы мои инициалы. После нескольких дней экспериментов с цветовыми блоками я создала произведение, напоминающее абстрактную картину Мондриана. Самым удивительным был момент запуска — смотреть, как интерпретатор "читает" мою картину, переходя от одного цветового блока к другому, и в конце действительно выводит "MS". Этот опыт заставил меня переосмыслить связь между визуальным восприятием и логическими структурами. Теперь я использую этот подход в своих интерактивных арт-инсталляциях, объединяя программную логику и визуальную эстетику. Для меня Piet стал мостом между двумя мирами, которые я раньше считала несовместимыми.

Piet — язык программирования, названный в честь художника Пита Мондриана и созданный Дэвидом Морганом-Мар в 2001 году. Программы на Piet выглядят как абстрактные картины, состоящие из цветных блоков. Переход между блоками разных цветов и оттенков интерпретируется как различные операции. Этот язык воплощает идею о том, что код может быть визуально привлекательным, а не только функциональным.

Velato — уникальный язык, в котором программы создаются с помощью музыкальных MIDI-файлов. Команды в Velato определяются переходами между нотами, что позволяет писать программы, которые одновременно являются музыкальными композициями. Представьте себе, что ваша любимая мелодия — это не просто музыка, но и работающий алгоритм! 🎵

Emojicode — современный язык программирования, использующий эмодзи вместо текстовых ключевых слов. Несмотря на свой игривый внешний вид, Emojicode — полноценный, объектно-ориентированный, статически типизированный язык. Вот пример объявления функции на Emojicode:

🏁 🍇 😀 🔤Hello, World!🔤 🍉

Porth — визуальный язык, в котором программы создаются путем соединения узлов в графе. Каждый узел представляет операцию, а связи между узлами определяют поток данных. Такой подход делает программную логику наглядной и интуитивно понятной, особенно для людей, предпочитающих визуальное мышление.

Язык Форма представления Уровень абстракции Год создания Piet Изображения (цветовые блоки) Низкий 2001 Velato Музыкальные MIDI-файлы Средний 2009 Emojicode Эмодзи-символы Высокий (ООП) 2014 Porth Графы потоков данных Высокий 2016 ChucK Текст + аудиовыход Высокий 2003

Quipu — экспериментальный язык, вдохновлённый древней инковской системой записи информации с помощью узелков на верёвках. В этом языке программирование осуществляется через физические действия — завязывание и развязывание узлов, что делает его одним из немногих "тактильных" языков программирования.

Визуальные языки бросают вызов традиционному текстоцентричному программированию и открывают новые возможности для взаимодействия с кодом. Они особенно ценны в образовательном контексте, делая программирование доступным для людей с различными стилями обучения и когнитивными предпочтениями.

Языки-шутки с серьезными возможностями

Существует особая категория языков программирования, которые начинались как шутки, но неожиданно обрели жизнь за пределами юмористического контекста. Самые интересные и странные языки программирования этой группы демонстрируют, что грань между абсурдом и инновацией иногда удивительно тонка. 😂

LOLCODE — язык, созданный в 2007 году, который пародирует интернет-мем "LOLcats". Синтаксис LOLCODE намеренно использует неправильную грамматику и сленговые выражения. Программа "Hello World" выглядит так:

HAI 1.2 CAN HAS STDIO? VISIBLE "HELLO WORLD!" KTHXBYE

Несмотря на юмористический характер, LOLCODE — полноценный Тьюринг-полный язык с поддержкой переменных, условий, циклов и функций.

Shakespeare — язык программирования, в котором программы выглядят как пьесы Шекспира. Переменные объявляются как персонажи, а манипуляции с ними происходят через диалоги. Язык был создан Йоном Орвантом и Калом Вайлтгеном в 2001 году, чтобы доказать, что язык программирования может быть одновременно сложным и красивым.

Chef — ещё один эзотерический язык, в котором программы оформляются как кулинарные рецепты. Созданный Дэвидом Морганом-Маром в 2002 году, Chef использует ингредиенты как переменные, а кулинарные действия — как операции. Готовые "рецепты" на Chef — это действительно действующие алгоритмы, которые теоретически можно как выполнить на компьютере, так и приготовить на кухне (хотя результат может быть не очень вкусным). 🍳

Rockstar — относительно новый язык, созданный Дайланом Биди в 2018 году. Программы на Rockstar выглядят как тексты рок-песен. Этот язык был создан в ответ на тенденцию называть разработчиков "рок-звёздами" и включает такие конструкции, как:

Midnight takes your heart and your soul While your heart is as high as your soul Put your heart without your soul into your heart Give back your heart

Эта программа определяет функцию для вычисления максимума двух чисел.

ArnoldC — язык, в котором ключевые слова заменены известными фразами Арнольда Шварценггера из его фильмов. Например, IT'S SHOWTIME начинает программу (эквивалент main ), а HASTA LA VISTA, BABY завершает её. Условия представлены как BECAUSE I'M GOING TO SAY PLEASE , а циклы начинаются с STICK AROUND .

Языки-пародии — LOLCODE, ArnoldC, которые высмеивают определённые аспекты культуры или личности

— LOLCODE, ArnoldC, которые высмеивают определённые аспекты культуры или личности Языки-стилизации — Shakespeare, Chef, Rockstar, имитирующие нетехнические формы письма

— Shakespeare, Chef, Rockstar, имитирующие нетехнические формы письма Языки-критика — которые комментируют или критикуют тенденции в программировании

— которые комментируют или критикуют тенденции в программировании Языки-челленджи — созданные для демонстрации определённых технических возможностей через юмор

Несмотря на их шутливое происхождение, многие из этих языков имеют активные сообщества разработчиков, компиляторы или интерпретаторы и используются для образовательных целей, демонстрируя различные концепции программирования в необычном и запоминающемся формате.

Практическое применение необычных языков программирования

Вопреки распространённому мнению, многие из самых интересных и странных языков программирования находят применение за пределами чисто развлекательного контекста. Их ценность выходит далеко за рамки простой причуды или технического эксперимента. 🔍

Образовательная ценность — эзотерические языки часто используются в учебных заведениях для демонстрации фундаментальных концепций компьютерных наук. Например:

Brainfuck идеально иллюстрирует концепцию машины Тьюринга и минимальный набор операций для вычислений

Befunge помогает понять двухмерные алгоритмы и пространственное мышление в программировании

Lambda-исчисление (хотя и не совсем "странный" язык) служит фундаментальной основой для изучения функционального программирования

Исследования и компьютерные науки — некоторые необычные языки созданы для исследования теоретических аспектов вычислений:

Языки на основе клеточных автоматов используются для моделирования сложных систем

Esolangs с необычными моделями вычислений помогают исследовать альтернативные парадигмы программирования

Некоторые языки разрабатываются для исследования квантовых вычислений и других передовых концепций

Кодирование и безопасность — странные языки иногда используются в контексте обфускации кода и стеганографии:

Whitespace позволяет скрывать исполняемый код внутри видимого текста

Языки с визуальным представлением могут использоваться для скрытия информации в изображениях

Некоторые CTF (Capture The Flag) соревнования по кибербезопасности включают задания с использованием эзотерических языков

Художественное выражение и творчество — программирование как форма искусства:

Piet и другие визуальные языки используются для создания произведений цифрового искусства, которые одновременно являются работающими программами

Музыкальные языки программирования применяются в алгоритмической композиции

Некоторые инсталляции современного искусства включают программы, написанные на эзотерических языках

Программирование как хобби и вызов — многие программисты обращаются к странным языкам как к интеллектуальному упражнению:

Соревнования по кодированию на эзотерических языках

Решение головоломок программирования с использованием ограниченных возможностей

"Code golf" — соревнования по написанию самого короткого кода для решения определённой задачи

Пример практического использования странных языков в образовании — задания, где студентам предлагается имплементировать один и тот же алгоритм на обычном языке (например, Python) и на эзотерическом языке (например, Brainfuck). Это помогает глубже понять работу компьютера на низком уровне и ценность абстракций в традиционных языках программирования.

Мы совершили путешествие по удивительному миру странных языков программирования — от минималистичных головоломок Brainfuck до визуальных симфоний Piet и юмористических выкрутасов LOLCODE. Эти языки напоминают нам, что программирование — это не только практическое ремесло, но и пространство для творчества, экспериментов и даже абсурда. Они бросают вызов нашим представлениям о том, как должен выглядеть код, и расширяют границы возможного в мире вычислений. И пусть вы вряд ли будете использовать Chef для создания следующего корпоративного приложения, уроки, которые можно извлечь из этих языков — о простоте, элегантности и силе абстракций — бесценны для любого программиста, независимо от того, с какими инструментами он работает.

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