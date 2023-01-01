Same-origin policy и CORS: принципы защиты и настройка доступа

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Для кого эта статья:

Веб-разработчики и программисты

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Веб-приложения постоянно взаимодействуют с различными источниками данных, но не все эти взаимодействия безопасны. Когда ваш код пытается получить ресурсы с "чужого" домена, браузер немедленно блокирует запрос, вызывая недоумение и разочарование разработчиков. Same-Origin Policy и CORS — не просто аббревиатуры в ошибках консоли, а фундаментальные механизмы безопасности, защищающие миллионы пользователей ежедневно. Понимание этих механизмов — не опция, а необходимость для каждого веб-разработчика, желающего создать надежные и безопасные приложения. 🔐

Основы Same-Origin Policy: механизмы и ограничения

Same-Origin Policy (SOP) — один из краеугольных камней веб-безопасности, предотвращающий несанкционированный доступ к данным между различными источниками. Браузеры используют SOP как первую линию защиты от атак, включая кросс-сайтовый скриптинг (XSS) и кражу конфиденциальных данных.

Источник (origin) определяется тремя компонентами: протоколом, хостом и портом. Запросы считаются "same-origin", только когда все три компонента совпадают:

URL Совпадает с https://example.com? Причина https://example.com/page2 Да Только путь отличается http://example.com Нет Протокол отличается (http vs https) https://api.example.com Нет Поддомен отличается https://example.com:8080 Нет Порт отличается

SOP накладывает следующие ограничения на доступ между разными источниками:

JavaScript : Скрипт с одного домена не может читать или изменять DOM-дерево страницы с другого домена

: Скрипт с одного домена не может читать или изменять DOM-дерево страницы с другого домена AJAX-запросы : XMLHttpRequest и Fetch API по умолчанию ограничены источником страницы

: XMLHttpRequest и Fetch API по умолчанию ограничены источником страницы Cookies : JavaScript не может получить доступ к cookies других доменов

: JavaScript не может получить доступ к cookies других доменов LocalStorage/SessionStorage: Хранилища строго привязаны к своему источнику

Однако SOP не всегда мешает взаимодействию. Существуют разрешенные кросс-доменные операции:

Встраивание изображений через теги <img>

Загрузка CSS с использованием <link>

Подключение скриптов через <script>

Встраивание <iframe> (хотя доступ к содержимому iframe с другого домена ограничен)

Антон Вершинин, Security Lead разработчик Несколько лет назад мы столкнулись с интересным случаем, когда финансовое приложение одного из клиентов внезапно стало уязвимым. Проблема заключалась в том, что разработчики использовали динамическую загрузку скриптов с внешнего CDN без должной проверки. Хотя SOP предотвратил прямой доступ к конфиденциальным данным, злоумышленники смогли встроить вредоносный код через разрешенный <script> тег. Мы реализовали строгую проверку подлинности ресурсов с помощью Subresource Integrity (SRI), добавив атрибуты integrity и crossorigin к тегам script. Кроме того, настроили Content Security Policy, позволяющую загружать скрипты только с доверенных источников. Это наглядно демонстрирует, что даже с работающим SOP необходимы дополнительные уровни защиты.

Несмотря на свою эффективность, SOP создает серьезные барьеры для современных веб-приложений, которые часто должны взаимодействовать с API на других доменах. Именно здесь на сцену выходит CORS — механизм, позволяющий контролируемо ослабить ограничения SOP. 🔄

CORS: преодоление барьеров Same-Origin Policy

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) — стандартный механизм, который расширяет SOP и позволяет серверу явно указать, каким источникам разрешен доступ к его ресурсам. CORS работает через специальные HTTP-заголовки, которые сервер добавляет к своим ответам.

Процесс CORS можно разделить на два типа запросов:

Простые запросы — не требуют предварительной проверки Предварительные запросы (preflight) — браузер сначала отправляет OPTIONS-запрос для проверки разрешений

Запрос считается простым, если соответствует всем следующим критериям:

Используется один из методов: GET, HEAD или POST

Установлены только "безопасные" заголовки (Accept, Accept-Language, Content-Language, Content-Type)

Если установлен Content-Type, то только один из: application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data или text/plain

Не используются события XMLHttpRequest.upload

Запрос не использует ReadableStream объект

Для простых запросов браузер автоматически добавляет заголовок Origin, указывающий источник запроса. Сервер, в свою очередь, должен ответить с заголовком Access-Control-Allow-Origin, содержащим либо запрашивающий источник, либо '*' (звездочку), разрешающую доступ всем доменам.

// Запрос от клиента GET /api/data HTTP/1.1 Host: api.example.com Origin: https://app.mywebsite.com // Ответ сервера HTTP/1.1 200 OK Access-Control-Allow-Origin: https://app.mywebsite.com Content-Type: application/json

Для более сложных запросов браузер автоматически выполняет предварительный запрос (preflight) с методом OPTIONS. Этот механизм проверяет, разрешен ли основной запрос, прежде чем отправить его:

// Предварительный запрос OPTIONS /api/data HTTP/1.1 Host: api.example.com Origin: https://app.mywebsite.com Access-Control-Request-Method: PUT Access-Control-Request-Headers: Content-Type, X-Custom-Header // Ответ сервера на preflight HTTP/1.1 204 No Content Access-Control-Allow-Origin: https://app.mywebsite.com Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, X-Custom-Header Access-Control-Max-Age: 86400

Основные заголовки CORS включают:

Заголовок Описание Пример Access-Control-Allow-Origin Указывает, каким доменам разрешен доступ к ресурсу https://example.com или * Access-Control-Allow-Methods Список разрешенных HTTP-методов GET, POST, PUT, DELETE Access-Control-Allow-Headers Список разрешенных заголовков Content-Type, Authorization Access-Control-Allow-Credentials Разрешает передачу учетных данных (cookies) true Access-Control-Max-Age Время (в секундах) кеширования preflight-ответа 86400 (24 часа)

Особое внимание следует уделить работе с учетными данными. Если запрос включает cookies (withCredentials: true в JavaScript), сервер должен явно указать Access-Control-Allow-Credentials: true и не может использовать звездочку в Access-Control-Allow-Origin. Вместо этого нужно точно указать домен, которому предоставляется доступ. 🍪

Настройка CORS-заголовков на различных серверах

Правильная настройка CORS — важнейший шаг в обеспечении безопасного межсайтового взаимодействия. Рассмотрим, как настроить CORS на наиболее распространенных серверах и фреймворках.

1. Node.js (Express)

В Express самый простой способ — использовать middleware cors:

JS Скопировать код const express = require('express'); const cors = require('cors'); const app = express(); // Базовая настройка для всех маршрутов app.use(cors({ origin: 'https://yourapp.com', // или массив доменов ['https://app1.com', 'https://app2.com'] methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'], allowedHeaders: ['Content-Type', 'Authorization'], credentials: true, maxAge: 86400 })); // Или для отдельного маршрута app.get('/api/restricted', cors({ origin: 'https://trusted-client.com', credentials: true }), (req, res) => { res.json({ data: 'Доступ разрешен только trusted-client.com' }); }); app.listen(3000);

2. Nginx

Для веб-сервера Nginx CORS настраивается через добавление заголовков в блок location:

nginx Скопировать код server { listen 80; server_name api.example.com; location /api/ { # Основные CORS-заголовки add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'https://yourapp.com'; add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS'; add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization'; add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true'; # Настройка для preflight-запросов if ($request_method = 'OPTIONS') { add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'https://yourapp.com'; add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS'; add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization'; add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true'; add_header 'Access-Control-Max-Age' '86400'; add_header 'Content-Type' 'text/plain charset=UTF-8'; add_header 'Content-Length' '0'; return 204; } # Проксирование запросов к бэкенду proxy_pass http://backend_server; } }

3. Apache

Для Apache настройка производится через .htaccess или конфигурацию сайта:

apache Скопировать код <IfModule mod_headers.c> Header set Access-Control-Allow-Origin "https://yourapp.com" Header set Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS" Header set Access-Control-Allow-Headers "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, Authorization" Header set Access-Control-Allow-Credentials "true" # Обработка preflight-запросов RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_METHOD} OPTIONS RewriteRule ^(.*)$ $1 [R=200,L] </IfModule>

4. Python (Django)

Для Django удобно использовать django-cors-headers:

Python Скопировать код # settings.py INSTALLED_APPS = [ # ... 'corsheaders', # ... ] MIDDLEWARE = [ 'corsheaders.middleware.CorsMiddleware', # Должен быть перед CommonMiddleware 'django.middleware.common.CommonMiddleware', # ... ] # Разрешить конкретные домены CORS_ALLOWED_ORIGINS = [ "https://yourapp.com", "https://sub.yourapp.com", ] # Или разрешить все домены (не рекомендуется для продакшена) # CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS = True CORS_ALLOW_METHODS = [ 'GET', 'POST', 'PUT', 'PATCH', 'DELETE', 'OPTIONS', ] CORS_ALLOW_HEADERS = [ 'accept', 'accept-encoding', 'authorization', 'content-type', 'origin', 'user-agent', ] CORS_ALLOW_CREDENTIALS = True CORS_PREFLIGHT_MAX_AGE = 86400 # 24 часа

5. Java (Spring Boot)

Для Spring Boot настройка CORS может быть реализована несколькими способами:

Java Скопировать код // Метод 1: Глобальная конфигурация через WebMvcConfigurer @Configuration public class WebConfig implements WebMvcConfigurer { @Override public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) { registry.addMapping("/api/**") .allowedOrigins("https://yourapp.com") .allowedMethods("GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS") .allowedHeaders("*") .allowCredentials(true) .maxAge(3600); } } // Метод 2: Аннотация на уровне контроллера/метода @RestController @RequestMapping("/api/users") @CrossOrigin(origins = "https://yourapp.com", maxAge = 3600) public class UserController { // ... }

Настраивая CORS, следуйте принципу минимальных привилегий: разрешайте только те домены, методы и заголовки, которые действительно необходимы. Никогда не используйте wildcard (*) для Access-Control-Allow-Origin в продакшен-окружении при включенном флаге credentials. 🛡️

Расширенные сценарии использования CORS и безопасность

Стандартные настройки CORS покрывают большинство сценариев, но существуют продвинутые случаи, требующие особого подхода.

Михаил Зотов, DevOps-инженер Однажды мы реализовывали микросервисную архитектуру для крупного e-commerce проекта. Фронтенд и различные API располагались на разных доменах. Нам требовалось обеспечить безопасное взаимодействие между всеми компонентами, включая передачу чувствительных данных пользователей. Ключевой проблемой стала настройка динамических CORS-заголовков. Мы не могли просто прописать статический список доменов, так как для каждого клиента создавались поддомены в формате client-name.ourplatform.com. Решение нашлось в виде динамической генерации CORS-заголовков на основе базы данных клиентов. Мы настроили Nginx в качестве обратного прокси, который при получении запроса проверял Origin против белого списка через API аутентификации и динамически устанавливал нужные CORS-заголовки. Для защиты от утечки данных мы также внедрили мониторинг нетипичных шаблонов запросов, что помогло выявить несколько попыток несанкционированного доступа.

Рассмотрим несколько специфических сценариев использования CORS:

1. Динамический список доменов

Когда требуется разрешить CORS для динамически меняющегося списка доменов (например, в мультитенантной системе), статические настройки не подходят. Решение: проверять заголовок Origin запроса против базы данных разрешенных доменов:

JS Скопировать код app.use((req, res, next) => { const origin = req.headers.origin; // Проверка origin в базе данных или другом источнике isAllowedOrigin(origin).then(allowed => { if (allowed) { res.header('Access-Control-Allow-Origin', origin); res.header('Access-Control-Allow-Methods', 'GET,PUT,POST,DELETE'); res.header('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type,Authorization'); res.header('Access-Control-Allow-Credentials', 'true'); } // Обработка preflight-запросов if (req.method === 'OPTIONS') { return res.sendStatus(204); } next(); }); });

2. Передача аутентификационных данных

Когда API требует аутентификацию, важно правильно настроить CORS для работы с credentials:

На сервере: установить Access-Control-Allow-Credentials: true

На клиенте: указать withCredentials: true в запросах

Access-Control-Allow-Origin должен содержать конкретный домен, не *

JS Скопировать код // Клиентский код с fetch fetch('https://api.example.com/data', { method: 'POST', credentials: 'include', // Важно для передачи cookies headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ key: 'value' }) }) .then(response => response.json()) .then(data => console.log(data));

3. Многоуровневая архитектура с микрофронтендами

В сложных системах, где микрофронтенды на разных доменах взаимодействуют с множеством микросервисов, CORS должен быть настроен на каждом уровне. Рекомендуется использовать API-шлюз, который централизованно управляет CORS-политиками:

JS Скопировать код // API Gateway с Express const gateway = express(); gateway.use('/auth-service/*', cors({ origin: ['https://account.example.com', 'https://admin.example.com'], methods: ['GET', 'POST'], credentials: true }), proxy('http://auth-service')); gateway.use('/user-service/*', cors({ origin: ['https://account.example.com'], methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'], credentials: true }), proxy('http://user-service')); gateway.use('/admin-service/*', cors({ origin: 'https://admin.example.com', methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'], credentials: true }), proxy('http://admin-service'));

4. Безопасность при использовании CORS

При реализации CORS следует учитывать следующие аспекты безопасности:

Тщательно выбирайте разрешенные домены : избегайте wildcard (*), особенно при использовании credentials

: избегайте wildcard (*), особенно при использовании credentials Ограничивайте HTTP-методы : разрешайте только необходимые (GET, POST и т.д.)

: разрешайте только необходимые (GET, POST и т.д.) Минимизируйте разрешенные заголовки : включайте только те, которые требуются для функционирования

: включайте только те, которые требуются для функционирования Внедрите дополнительные механизмы защиты : CSRF-токены для защиты от атак с использованием cookies

: CSRF-токены для защиты от атак с использованием cookies Используйте Content-Security-Policy (CSP) : дополнительный уровень защиты от XSS-атак

: дополнительный уровень защиты от XSS-атак Регулярный аудит CORS-политик: проверяйте актуальность и безопасность настроек

Помните, что CORS — это механизм безопасности для браузера, но он не защищает от атак на стороне сервера. Злоумышленники могут напрямую отправлять запросы к вашему API, минуя браузер и, следовательно, CORS-ограничения. Поэтому всегда реализуйте полноценную аутентификацию и авторизацию на серверной стороне. 🔒

Отладка и решение распространенных проблем с CORS

CORS-ошибки — одни из самых частых и при этом часто неправильно интерпретируемых проблем при разработке веб-приложений. Рассмотрим основные проблемы и их решения.

1. Диагностика CORS-проблем

Типичные CORS-ошибки в консоли браузера:

JS Скопировать код // Ошибка из-за отсутствия заголовка Access-Control-Allow-Origin Access to XMLHttpRequest at 'https://api.example.com/data' from origin 'https://app.com' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. // Ошибка при несовпадении origin с разрешенными Access to fetch at 'https://api.example.com/data' from origin 'https://app.com' has been blocked by CORS policy: The 'Access-Control-Allow-Origin' header has a value 'https://different-app.com' that is not equal to the supplied origin. // Ошибка при отсутствии заголовка Access-Control-Allow-Credentials Access to fetch at 'https://api.example.com/data' from origin 'https://app.com' has been blocked by CORS policy: The value of the 'Access-Control-Allow-Credentials' header in the response is '' which must be 'true' when the request's credentials mode is 'include'.

Шаги для диагностики:

Используйте инструменты разработчика в браузере (Network вкладка) Проверьте preflight-запросы (OPTIONS) и их ответы Убедитесь, что сервер возвращает правильные CORS-заголовки Проверьте, соответствует ли клиентский Origin тому, что указан в Access-Control-Allow-Origin

2. Распространенные проблемы и их решения

Проблема Возможные причины Решение Отсутствуют CORS-заголовки CORS не настроен на сервере Настройте соответствующие заголовки на сервере Wildcards (*) не работают с credentials Используется Access-Control-Allow-Origin: * вместе с credentials Замените * на конкретный origin Ошибка при использовании нестандартных заголовков Заголовки не включены в Access-Control-Allow-Headers Добавьте заголовки в Access-Control-Allow-Headers Проблемы с preflight-запросами Неправильная обработка OPTIONS запросов Настройте корректную обработку OPTIONS на сервере Cookies не передаются Не установлен credentials: 'include' или withCredentials: true Добавьте соответствующие параметры на клиенте и настройте Access-Control-Allow-Credentials на сервере

3. Временные решения для разработки

Иногда требуется быстро обойти CORS для отладки:

Локальный прокси : настройте локальный сервер-прокси, который будет добавлять необходимые CORS-заголовки

: настройте локальный сервер-прокси, который будет добавлять необходимые CORS-заголовки Браузерные расширения : временно отключите CORS в браузере с помощью расширений (только для разработки!)

: временно отключите CORS в браузере с помощью расширений (только для разработки!) DevServer с проксированием: используйте возможности Webpack, Vite или других инструментов для проксирования API-запросов

JS Скопировать код // Пример настройки прокси в webpack.config.js module.exports = { // ... devServer: { proxy: { '/api': { target: 'https://api.example.com', changeOrigin: true, pathRewrite: { '^/api': '' } } } } };

4. Инструменты для отладки CORS

Полезные инструменты для проверки и отладки CORS-проблем:

curl : проверка заголовков запросов и ответов из командной строки

: проверка заголовков запросов и ответов из командной строки Postman : тестирование API, включая preflight-запросы

: тестирование API, включая preflight-запросы CORS Validator : онлайн-инструменты для проверки CORS-настроек

: онлайн-инструменты для проверки CORS-настроек Инструменты разработчика в браузере: Chrome DevTools, Firefox Developer Tools

5. Надежные практики CORS

Проактивное тестирование : проверяйте CORS-настройки в CI/CD пайплайне

: проверяйте CORS-настройки в CI/CD пайплайне Ведение журналов : логируйте и анализируйте отклоненные CORS-запросы

: логируйте и анализируйте отклоненные CORS-запросы Документация : четко документируйте CORS-политики для разработчиков, интегрирующих ваше API

: четко документируйте CORS-политики для разработчиков, интегрирующих ваше API Мониторинг: настройте оповещения о необычных шаблонах CORS-запросов, которые могут указывать на попытки атаки

Важно понимать, что некоторые ошибки CORS могут появляться только в продакшен-окружении из-за различий в конфигурации серверов, SSL-сертификатов или прокси. Всегда тестируйте CORS-настройки в условиях, максимально приближенных к продакшену. 🧪