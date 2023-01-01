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Решение: 'value' не найден на 'EventTarget' в TypeScript
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Решение: 'value' не найден на 'EventTarget' в TypeScript

#Работа с DOM  #TypeScript  #События в браузере  
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Быстрый ответ

Для устранения распространенной ошибки в TypeScript, приведите тип event.target к HTMLInputElement для доступа к свойству value:

JS
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// Нужно привести тип для получения значения
const value = (event.target as HTMLInputElement).value;
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Подробнее о целях событий

В TypeScript требуется строгий подход к элементам, вызывающим события DOM, а также к их свойствам. В данной ситуации спасение приходит в форме утверждений типов.

  • Главная идея заключается в использовании утверждения типа для решения проблем с EventTarget.

Гарантии, обеспечиваемые TypeScript и обработка событий

TypeScript ценят за строгую типизацию, которая предоставляет уверенность в обращении к существующим свойствам объектов. Это особенно полезно при работе с EventTarget в обработчиках событий.

Как поступить в различных фреймворках

У каждого фреймворка есть свои особенности работы с событиями. В React лучше использовать типизацию событий как React.ChangeEvent<HTMLInputElement>:

jsx
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// React заботится о типах ваших событий
const handleChange = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  const value = event.target.value;
};

Angular позволяет обойти проверку типов с использованием $any($event.target).value:

angular
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// Секретный метод обхода типизации для Angular
<input (keyup)="$any($event.target).value" />

Верное определение типов важнее удобства при управлении типами ваших событий.

Кратчайший путь к событию: деструктуризация

Деструктуризация является популярной тенденцией современного JavaScript, облегчающей работу со событиями:

JS
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// Деструктуризируйте объект события для компактного кода
const handleChange = ({ target: { value } }: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  console.log(value);
};

Применение этого подхода предполагает знакомство со структурой объекта события.

Обеспечение совместимости с типами элементов

Явное указание типа события и обращение к свойствам с приведением event.target к HTMLInputElement делает работу с TypeScript удобной и безопасной.

Нужны значения из dataset? Это не сложно!

Для доступа к пользовательским атрибутам данных (атрибуты data-) вам понадобится взаимодействовать с элементами *DOM**:

JS
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// Доступ к dataset
const key = (event.target as HTMLElement).dataset.key;

В этот раз приведение к HTMLElement подходит, поскольку поддерживается атрибут dataset. Однако следуйте типу вашего HTML-элемента!

Особенности Angular: лучшие практики и подводные камни

Angular имеет свои нюансы обработки событий, но важно обеспечить, что event.target соответствует ожидаемому типу:

angular
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// Ангуляровский подход к приведению типов
<input (input)="handleInput($event)" />

handleInput(event: Event): void {
  const value = (event.target as HTMLInputElement).value;
}

Будьте бдительны: неправильное приведение типа может привести к ошибкам при выполнении.

Визуализация

Представьте EventTarget как универсальный пульт дистанционного управления. Каждая кнопка выглядит одинаково, верно?

Универсальный пульт 🎱:
[ КНОПКА ]  [ КНОПКА ]  [ КНОПКА ]

Но после синхронизации с конкретным устройством каждая кнопка выполняет свою функцию:

Синхронизированный пульт 🎉:
[ ВКЛ/ВЫКЛ ТВ ]  [ ГРОМЧЕ ]  [ ТИШЕ ]

Подобным образом, TypeScript должен знать, с каким event.target работает:

typescript
Скопировать код
// TypeScript настроен
(event.target as HTMLInputElement).value; // Ваше свойство 'value' готово!

Преобразуйте неспецифичное в специфичное, чтобы работать в привычной среде.

TypeScript и безопасность во время выполнения – идеальный дуэт

TypeScript гарантирует безопасность на этапе компиляции, но уже не во время выполнения программы. Поэтому важно использовать утверждения типов:

typescript
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// За безопасность во время выполнения отвечают утверждения типов
document.querySelector('input[type="text"]')?.addEventListener('change', (event) => {
  const value = (event.target as HTMLInputElement).value;
});

Убедитесь, что вы используете правильные типы, чтобы избежать проблем.

Полезные материалы

  1. TypeScript: Справочник – Основные типы — обзор основных типов в TypeScript.
  2. TypeScript: Документация – Сужение типов — подробно о сужении типов в TypeScript.
  3. angular – Свойство 'value' отсутствует в типе 'EventTarget' — обсуждение вопроса с примерами.
  4. EventTarget – Веб API | MDN — сведения о EventTarget на MDN.
  5. HTMLInputElement – Веб API | MDN — руководство по HTMLInputElement на MDN.
  6. EventTarget не расширяет HTMLElement — обсуждение на GitHub о роли EventTarget.
  7. TypeScript: Документация – Продвинутые типы – обсуждение продвинутых типов и стражей типов.
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Ольга Шадрина

React-разработчик

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