Решение: 'value' не найден на 'EventTarget' в TypeScript

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Быстрый ответ

Для устранения распространенной ошибки в TypeScript, приведите тип event.target к HTMLInputElement для доступа к свойству value :

JS Скопировать код // Нужно привести тип для получения значения const value = (event.target as HTMLInputElement).value;

Подробнее о целях событий

В TypeScript требуется строгий подход к элементам, вызывающим события DOM, а также к их свойствам. В данной ситуации спасение приходит в форме утверждений типов.

Главная идея заключается в использовании утверждения типа для решения проблем с EventTarget .

Гарантии, обеспечиваемые TypeScript и обработка событий

TypeScript ценят за строгую типизацию, которая предоставляет уверенность в обращении к существующим свойствам объектов. Это особенно полезно при работе с EventTarget в обработчиках событий.

Как поступить в различных фреймворках

У каждого фреймворка есть свои особенности работы с событиями. В React лучше использовать типизацию событий как React.ChangeEvent<HTMLInputElement> :

jsx Скопировать код // React заботится о типах ваших событий const handleChange = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => { const value = event.target.value; };

Angular позволяет обойти проверку типов с использованием $any($event.target).value :

angular Скопировать код // Секретный метод обхода типизации для Angular <input (keyup)="$any($event.target).value" />

Верное определение типов важнее удобства при управлении типами ваших событий.

Кратчайший путь к событию: деструктуризация

Деструктуризация является популярной тенденцией современного JavaScript, облегчающей работу со событиями:

JS Скопировать код // Деструктуризируйте объект события для компактного кода const handleChange = ({ target: { value } }: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => { console.log(value); };

Применение этого подхода предполагает знакомство со структурой объекта события.

Обеспечение совместимости с типами элементов

Явное указание типа события и обращение к свойствам с приведением event.target к HTMLInputElement делает работу с TypeScript удобной и безопасной.

Нужны значения из dataset? Это не сложно!

Для доступа к пользовательским атрибутам данных (атрибуты data-) вам понадобится взаимодействовать с элементами *DOM**:

JS Скопировать код // Доступ к dataset const key = (event.target as HTMLElement).dataset.key;

В этот раз приведение к HTMLElement подходит, поскольку поддерживается атрибут dataset . Однако следуйте типу вашего HTML-элемента!

Особенности Angular: лучшие практики и подводные камни

Angular имеет свои нюансы обработки событий, но важно обеспечить, что event.target соответствует ожидаемому типу:

angular Скопировать код // Ангуляровский подход к приведению типов <input (input)="handleInput($event)" /> handleInput(event: Event): void { const value = (event.target as HTMLInputElement).value; }

Будьте бдительны: неправильное приведение типа может привести к ошибкам при выполнении.

Визуализация

Представьте EventTarget как универсальный пульт дистанционного управления. Каждая кнопка выглядит одинаково, верно?

Универсальный пульт 🎱: [ КНОПКА ] [ КНОПКА ] [ КНОПКА ]

Но после синхронизации с конкретным устройством каждая кнопка выполняет свою функцию:

Синхронизированный пульт 🎉: [ ВКЛ/ВЫКЛ ТВ ] [ ГРОМЧЕ ] [ ТИШЕ ]

Подобным образом, TypeScript должен знать, с каким event.target работает:

typescript Скопировать код // TypeScript настроен (event.target as HTMLInputElement).value; // Ваше свойство 'value' готово!

Преобразуйте неспецифичное в специфичное, чтобы работать в привычной среде.

TypeScript и безопасность во время выполнения – идеальный дуэт

TypeScript гарантирует безопасность на этапе компиляции, но уже не во время выполнения программы. Поэтому важно использовать утверждения типов:

typescript Скопировать код // За безопасность во время выполнения отвечают утверждения типов document.querySelector('input[type="text"]')?.addEventListener('change', (event) => { const value = (event.target as HTMLInputElement).value; });

Убедитесь, что вы используете правильные типы, чтобы избежать проблем.

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