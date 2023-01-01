Решение: 'value' не найден на 'EventTarget' в TypeScript#Работа с DOM #TypeScript #События в браузере
Быстрый ответ
Для устранения распространенной ошибки в TypeScript, приведите тип
event.target к
HTMLInputElement для доступа к свойству
value:
// Нужно привести тип для получения значения
const value = (event.target as HTMLInputElement).value;
Подробнее о целях событий
В TypeScript требуется строгий подход к элементам, вызывающим события DOM, а также к их свойствам. В данной ситуации спасение приходит в форме утверждений типов.
- Главная идея заключается в использовании утверждения типа для решения проблем с
EventTarget.
Гарантии, обеспечиваемые TypeScript и обработка событий
TypeScript ценят за строгую типизацию, которая предоставляет уверенность в обращении к существующим свойствам объектов. Это особенно полезно при работе с
EventTarget в обработчиках событий.
Как поступить в различных фреймворках
У каждого фреймворка есть свои особенности работы с событиями. В React лучше использовать типизацию событий как
React.ChangeEvent<HTMLInputElement>:
// React заботится о типах ваших событий
const handleChange = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
const value = event.target.value;
};
Angular позволяет обойти проверку типов с использованием
$any($event.target).value:
// Секретный метод обхода типизации для Angular
<input (keyup)="$any($event.target).value" />
Верное определение типов важнее удобства при управлении типами ваших событий.
Кратчайший путь к событию: деструктуризация
Деструктуризация является популярной тенденцией современного JavaScript, облегчающей работу со событиями:
// Деструктуризируйте объект события для компактного кода
const handleChange = ({ target: { value } }: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
console.log(value);
};
Применение этого подхода предполагает знакомство со структурой объекта события.
Обеспечение совместимости с типами элементов
Явное указание типа события и обращение к свойствам с приведением
event.target к
HTMLInputElement делает работу с TypeScript удобной и безопасной.
Нужны значения из dataset? Это не сложно!
Для доступа к пользовательским атрибутам данных (атрибуты data-) вам понадобится взаимодействовать с элементами *DOM**:
// Доступ к dataset
const key = (event.target as HTMLElement).dataset.key;
В этот раз приведение к
HTMLElement подходит, поскольку поддерживается атрибут
dataset. Однако следуйте типу вашего HTML-элемента!
Особенности Angular: лучшие практики и подводные камни
Angular имеет свои нюансы обработки событий, но важно обеспечить, что
event.target соответствует ожидаемому типу:
// Ангуляровский подход к приведению типов
<input (input)="handleInput($event)" />
handleInput(event: Event): void {
const value = (event.target as HTMLInputElement).value;
}
Будьте бдительны: неправильное приведение типа может привести к ошибкам при выполнении.
Визуализация
Представьте
EventTarget как универсальный пульт дистанционного управления. Каждая кнопка выглядит одинаково, верно?
Универсальный пульт 🎱:
[ КНОПКА ] [ КНОПКА ] [ КНОПКА ]
Но после синхронизации с конкретным устройством каждая кнопка выполняет свою функцию:
Синхронизированный пульт 🎉:
[ ВКЛ/ВЫКЛ ТВ ] [ ГРОМЧЕ ] [ ТИШЕ ]
Подобным образом, TypeScript должен знать, с каким
event.target работает:
// TypeScript настроен
(event.target as HTMLInputElement).value; // Ваше свойство 'value' готово!
Преобразуйте неспецифичное в специфичное, чтобы работать в привычной среде.
TypeScript и безопасность во время выполнения – идеальный дуэт
TypeScript гарантирует безопасность на этапе компиляции, но уже не во время выполнения программы. Поэтому важно использовать утверждения типов:
// За безопасность во время выполнения отвечают утверждения типов
document.querySelector('input[type="text"]')?.addEventListener('change', (event) => {
const value = (event.target as HTMLInputElement).value;
});
Убедитесь, что вы используете правильные типы, чтобы избежать проблем.
Полезные материалы
- TypeScript: Справочник – Основные типы — обзор основных типов в TypeScript.
- TypeScript: Документация – Сужение типов — подробно о сужении типов в TypeScript.
- angular – Свойство 'value' отсутствует в типе 'EventTarget' — обсуждение вопроса с примерами.
- EventTarget – Веб API | MDN — сведения о
EventTargetна MDN.
- HTMLInputElement – Веб API | MDN — руководство по
HTMLInputElementна MDN.
- EventTarget не расширяет HTMLElement — обсуждение на GitHub о роли EventTarget.
- TypeScript: Документация – Продвинутые типы – обсуждение продвинутых типов и стражей типов.
Ольга Шадрина
React-разработчик