Решение: установка заголовка документа в приложении React

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Быстрый ответ

Для установки заголовка документа в React функциональном компоненте, вы можете использовать хук useEffect :

jsx Скопировать код useEffect(() => { document.title = 'Здравствуйте, StackOverflow!'; }, []);

Выший код будет запущен однократно при монтировании компонента и назначит заголовок непосредственно после его отображения на странице.

Повышаем мастерство с помощью React Helmet

Для декларативного изменения document.title рекомендуется использовать библиотеку React Helmet. С использованием Helmet код выглядит чистым и структурированным:

jsx Скопировать код import { Helmet } from "react-helmet"; const MyComponent = () => ( <> <Helmet> <title>Головная боль ушла с Helmet</title> </Helmet> {/* Код вашего компонента */} </> );

Это решение отлично подходит в ситуациях, когда необходимо изменять заголовок документа в зависимости от динамически изменяемых данных.

Возвращаемся к классике: классовые компоненты

Для проектов, которые используют классовые компоненты, на помощь приходит метод жизненного цикла componentDidMount :

JS Скопировать код componentDidMount() { document.title = 'Что же такое хуки, в конце концов?'; }

Метод componentDidMount вызывается после монтирования компонента и дает возможность установить заголовок.

Облегчаем жизнь с помощью пользовательских хуков

Создать пользовательский хук useTitle для работы с заголовком документа значительно облегчит использование и улучшит чистоту кода:

JS Скопировать код function useTitle(title) { useEffect(() => { document.title = title; }, [title]); // Зависимость от title позволяет обновлять заголовок при его изменении }

Для того чтобы установить заголовок в компоненте, достаточно просто вызвать useTitle :

JS Скопировать код const MyComponent = () => { useTitle('Просто как алфавит!'); // Остальной код компонента... };

Динамические заголовки и переключение окружения

Если требуется изменение заголовка в зависимости от окружения:

JS Скопировать код useEffect(() => { const titlePrefix = process.env.REACT_APP_TITLE_PREFIX; document.title = titlePrefix ? `${titlePrefix} – Обожаю изменения` : 'Запасной заголовок'; }, []); // Для динамических заголовков добавьте зависимости

При использовании webpack-dev-server, установите inline в true для удобства hot reloading.

Визуализация

Замена обычного "Новая вкладка" на что-то с большим смыслом происходит так:

JS Скопировать код useEffect(() => { document.title = "Наконец, значимый заголовок!"; });

И заголовок быть изменен:

Markdown Скопировать код 📤 После: "Наконец, значимый заголовок!"

Отныне, посетители сайта смогут наслаждаться обновленным заголовком в своем браузере.

Руководствующие принципы для последовательности и долгосрочной работы

Управление document.title может быть значительно упрощено, если следовать следующим рекомендациям:

Используйте React Helmet для декларативного подхода и удобства поддержки.

для декларативного подхода и удобства поддержки. Создайте пользовательский хук для удобного его повторного использования.

для удобного его повторного использования. Тщательно работайте с массивом зависимостей в useEffect .

. Вы можете использовать useEffect или React Helmet для интеграции с React Router.

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