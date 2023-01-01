Решение: установка заголовка документа в приложении React#Веб-разработка #React
Быстрый ответ
Для установки заголовка документа в React функциональном компоненте, вы можете использовать хук
useEffect:
useEffect(() => {
document.title = 'Здравствуйте, StackOverflow!';
}, []);
Выший код будет запущен однократно при монтировании компонента и назначит заголовок непосредственно после его отображения на странице.
Повышаем мастерство с помощью React Helmet
Для декларативного изменения
document.title рекомендуется использовать библиотеку React Helmet. С использованием Helmet код выглядит чистым и структурированным:
import { Helmet } from "react-helmet";
const MyComponent = () => (
<>
<Helmet>
<title>Головная боль ушла с Helmet</title>
</Helmet>
{/* Код вашего компонента */}
</>
);
Это решение отлично подходит в ситуациях, когда необходимо изменять заголовок документа в зависимости от динамически изменяемых данных.
Возвращаемся к классике: классовые компоненты
Для проектов, которые используют классовые компоненты, на помощь приходит метод жизненного цикла
componentDidMount:
componentDidMount() {
document.title = 'Что же такое хуки, в конце концов?';
}
Метод
componentDidMount вызывается после монтирования компонента и дает возможность установить заголовок.
Облегчаем жизнь с помощью пользовательских хуков
Создать пользовательский хук
useTitle для работы с заголовком документа значительно облегчит использование и улучшит чистоту кода:
function useTitle(title) {
useEffect(() => {
document.title = title;
}, [title]); // Зависимость от title позволяет обновлять заголовок при его изменении
}
Для того чтобы установить заголовок в компоненте, достаточно просто вызвать
useTitle:
const MyComponent = () => {
useTitle('Просто как алфавит!');
// Остальной код компонента...
};
Динамические заголовки и переключение окружения
Если требуется изменение заголовка в зависимости от окружения:
useEffect(() => {
const titlePrefix = process.env.REACT_APP_TITLE_PREFIX;
document.title = titlePrefix
? `${titlePrefix} – Обожаю изменения`
: 'Запасной заголовок';
}, []); // Для динамических заголовков добавьте зависимости
При использовании webpack-dev-server, установите
inline в
true для удобства hot reloading.
Визуализация
Замена обычного "Новая вкладка" на что-то с большим смыслом происходит так:
useEffect(() => {
document.title = "Наконец, значимый заголовок!";
});
И заголовок быть изменен:
📤 После: "Наконец, значимый заголовок!"
Отныне, посетители сайта смогут наслаждаться обновленным заголовком в своем браузере.
Руководствующие принципы для последовательности и долгосрочной работы
Управление
document.title может быть значительно упрощено, если следовать следующим рекомендациям:
- Используйте React Helmet для декларативного подхода и удобства поддержки.
- Создайте пользовательский хук для удобного его повторного использования.
- Тщательно работайте с массивом зависимостей в
useEffect.
- Вы можете использовать
useEffectили React Helmet для интеграции с React Router.
Полезные материалы
- Использование хука Effect – React — Полное руководство по
useEffect.
- Свойство Document: title – Web API | MDN — Обзор
document.title.
- GitHub – nfl/react-helmet: Менеджер заголовков документов для React — Документация по работе с React Helmet.
- useEffect(fn, []) не является новым componentDidMount() — Сравнение
useEffectи
componentDidMount.
- React Router: Декларативный роутинг для React.js — Роутинг и управление заголовками с помощью React Router.
- Изучаем useEffect за 13 минут – YouTube — Видеоурок по
useEffect.
- Полное руководство по использованию useEffect — overreacted — Подробное объяснение работы
useEffect.
Ольга Шадрина
React-разработчик