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Решение: установка заголовка документа в приложении React
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Решение: установка заголовка документа в приложении React

#Веб-разработка  #React  
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Быстрый ответ

Для установки заголовка документа в React функциональном компоненте, вы можете использовать хук useEffect:

jsx
Скопировать код
useEffect(() => {
  document.title = 'Здравствуйте, StackOverflow!';
}, []);

Выший код будет запущен однократно при монтировании компонента и назначит заголовок непосредственно после его отображения на странице.

Пошаговый план для смены профессии

Повышаем мастерство с помощью React Helmet

Для декларативного изменения document.title рекомендуется использовать библиотеку React Helmet. С использованием Helmet код выглядит чистым и структурированным:

jsx
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import { Helmet } from "react-helmet";

const MyComponent = () => (
  <>
    <Helmet>
      <title>Головная боль ушла с Helmet</title>
    </Helmet>
    {/* Код вашего компонента */}
  </>
);

Это решение отлично подходит в ситуациях, когда необходимо изменять заголовок документа в зависимости от динамически изменяемых данных.

Возвращаемся к классике: классовые компоненты

Для проектов, которые используют классовые компоненты, на помощь приходит метод жизненного цикла componentDidMount:

JS
Скопировать код
componentDidMount() {
  document.title = 'Что же такое хуки, в конце концов?';
}

Метод componentDidMount вызывается после монтирования компонента и дает возможность установить заголовок.

Облегчаем жизнь с помощью пользовательских хуков

Создать пользовательский хук useTitle для работы с заголовком документа значительно облегчит использование и улучшит чистоту кода:

JS
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function useTitle(title) {
  useEffect(() => {
    document.title = title;
  }, [title]); // Зависимость от title позволяет обновлять заголовок при его изменении
}

Для того чтобы установить заголовок в компоненте, достаточно просто вызвать useTitle:

JS
Скопировать код
const MyComponent = () => {
  useTitle('Просто как алфавит!');
  // Остальной код компонента...
};

Динамические заголовки и переключение окружения

Если требуется изменение заголовка в зависимости от окружения:

JS
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useEffect(() => {
  const titlePrefix = process.env.REACT_APP_TITLE_PREFIX;
  document.title = titlePrefix 
    ? `${titlePrefix} – Обожаю изменения` 
    : 'Запасной заголовок';
}, []); // Для динамических заголовков добавьте зависимости

При использовании webpack-dev-server, установите inline в true для удобства hot reloading.

Визуализация

Замена обычного "Новая вкладка" на что-то с большим смыслом происходит так:

JS
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useEffect(() => {
  document.title = "Наконец, значимый заголовок!";
});

И заголовок быть изменен:

Markdown
Скопировать код
📤 После: "Наконец, значимый заголовок!"

Отныне, посетители сайта смогут наслаждаться обновленным заголовком в своем браузере.

Руководствующие принципы для последовательности и долгосрочной работы

Управление document.title может быть значительно упрощено, если следовать следующим рекомендациям:

  • Используйте React Helmet для декларативного подхода и удобства поддержки.
  • Создайте пользовательский хук для удобного его повторного использования.
  • Тщательно работайте с массивом зависимостей в useEffect.
  • Вы можете использовать useEffect или React Helmet для интеграции с React Router.

Полезные материалы

  1. Использование хука Effect – React — Полное руководство по useEffect.
  2. Свойство Document: title – Web API | MDN — Обзор document.title.
  3. GitHub – nfl/react-helmet: Менеджер заголовков документов для React — Документация по работе с React Helmet.
  4. useEffect(fn, []) не является новым componentDidMount() — Сравнение useEffect и componentDidMount.
  5. React Router: Декларативный роутинг для React.js — Роутинг и управление заголовками с помощью React Router.
  6. Изучаем useEffect за 13 минут – YouTube — Видеоурок по useEffect.
  7. Полное руководство по использованию useEffect — overreacted — Подробное объяснение работы useEffect.
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Какой хук используется для установки заголовка документа в функциональном компоненте React?
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Ольга Шадрина

React-разработчик

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