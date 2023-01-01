Решение: useState в React не обновляет состояние сразу

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Быстрый ответ

useState не обновляет состояние налету. Этот хук координирует внесённые изменения и применяет их в следующем цикле рендеринга, что обеспечивает более эффективную перерисовку. Для взаимодействия с обновлёнными состоянием используйте useEffect :

jsx Скопировать код const [value, setValue] = useState(initialValue); // 🚫 Новое значение `value` ещё не доступно setValue(newValue); // ✅ Вот где происходит волшебство: `useEffect` реагирует на обновление `value` useEffect(() => { // Здесь нужно использовать обновлённое значение `value` }, [value]);

Если вам требуется мгновенный доступ к переменной без перерисовки компонента, примените useRef :

jsx Скопировать код const valueRef = useRef(initialValue); // Обновляем ref valueRef.current = newValue; // ✅ Теперь `valueRef.current` содержит актуальные данные

Почему обновление useState не происходит мгновенно?

React работает по принципу реконсилиации и рендеринга. Вызов useState подразумевает запрос на рендер в React. Однако апдейт отображения происходит только к следующей итерации исполнения.

Так же как вы не встаёте ночью для того, чтобы перекрасить стены, React не вносит изменения мгновенно. Он ждёт "утра", чтобы все "отделочные работы" были выполнены оптимально.

Используйте useEffect , чтобы отслеживать изменения, а если нужно связать предыдущее значение со следующим, используйте функцию обратного вызова в setValue :

jsx Скопировать код setValue(prevValue => { // здесь `prevValue` соединяется с `newValue` return newValue; });

От useState к useReducer

Для более сложной логики состояния рекомендуется переходить к useReducer – это похоже на переход с велосипеда на мотоцикл.

jsx Скопировать код const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState);

Множество изменений состояния? Сложные запросы к данным? Объедините их с помощью Promise.all и контролируйте обновления через useRef .

Визуализация

Вот пример визуализации процесса обновления состояния через useState :

Markdown Скопировать код Процесс обновления useState: - 🚂 Предварительная подготовка (вызов setState) - 🚦 Ожидание (группировка изменений) - 🛤️ Применение (следующий рендер)

Вы инициируете изменение (setState), React координирует его с другими изменениями (группировка изменений), и результат появится в следующем рендере компонента.

Реализация обновлений состояния: Стратегии для нетерпеливых

Временная переменная (tempValue):

jsx Скопировать код let tempValue = 'временное значение'; // Меняем и немедленно используем! tempValue = 'обновлённое значение';

Искусство использования useEffect :

jsx Скопировать код useEffect(() => { //Здесь происходит волшебство обновлений! }, [value, otherDependency]); // Зависимости – ключ к эффективности!

Избегание путаницы с closure :

jsx Скопировать код const handleSomething = useCallback(() => { // Теперь можно использовать текущее состояние и пропсы непосредственно }, [value, otherDependency]);

Дуэт useReducer и useContext:

Применение useContext позволяет избежать "проброса" пропсов. Отправьте состояние в "мировое турне"!

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