Решение проблемы движения страницы при ScrollIntoView()

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Быстрый ответ

Для предотвращения прокрутки всей страницы при использовании метода scrollIntoView() , используйте следующий синтаксис:

JS Скопировать код target.scrollIntoView({ block: 'nearest', inline: 'nearest' });

Ключевые моменты:

block: 'nearest' : опция обеспечивает минимально необходимую прокрутку.

: опция обеспечивает минимально необходимую прокрутку. inline: 'nearest' : опции позволяет расположить элемент так, чтобы страница не дрожала.

: опции позволяет расположить элемент так, чтобы страница не дрожала. Не рекомендуется применение этого метода для элементов, прямо расположенных в <body> , поскольку они могут некорректно работать с ним.

Результат: выполнение прокрутки к target без лишних действий.

Разбираемся с прокруткой

Если вы заметили, что при использовании метода scrollIntoView() страница начинает сильно прокручиваться, в особенности при работе с контейнерами, имеющими фиксированное позиционирование, или с прокручивающимися списками, пора привести в порядок работу прокрутки.

Прокрутка внутри контейнеров с фиксированным позиционированием

Чтобы контролировать прокрутку внутри контейнера с фиксированным позиционированием, используйте свойство scrollTop .

JS Скопировать код // Таким образом, мы решаем проблему прокрутки target.parentNode.scrollTop = target.offsetTop;

Фиксируем страницу

Чтобы сохранить стабильность прокрутки на всей странице, включая мобильный Safari, примените следующие параметры:

JS Скопировать код // Останавливаем движение страницы в мобильных браузерах element.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'nearest', inline: 'start' });

Обеспечиваем кросс-браузерность

Убедитесь в кросс-браузерности решения, особенно при использовании опций типа { block: 'nearest' } . Браузеры имеют свои нюансы – применение знакомств с ними может быть таким же приятным, как чашка утреннего кофе.

Не забывайте о специфических свойствах, например, -moz-hidden-unscrollable для Firefox.

Совершенствуем подход

Применяйте абсолютное позиционирование в местах, где прокрутка не предполагается. Это поможет избежать нежелательных движений страницы элементами, например, кнопками быстрого доступа (FABs).

Визуализация

Сделать метод scrollIntoView() управляемым проще, представив его как управление передвижной лестницей (🪜) в большой библиотеке:

Markdown Скопировать код До использования scrollIntoView(): [📚👀🔍] После использования scrollIntoView(): [👀🔍📚]

Метод scrollIntoView() приводит к сдвигу лестницы, которая перепозиционирует все полки для фокусировки на нужной книге.

Markdown Скопировать код 🪜 -> 📖

А наша задача заключается в минимизации необходимых действий. Двигаем только лестницу (🪜):

JS Скопировать код element.scrollIntoView({ block: 'nearest', inline: 'start', behavior: 'smooth' });

Теперь лестница двигается автономно:

Markdown Скопировать код 🪜 -> 📖 , 📚🔒

Страница остается стабильной, подобно безветренному дню лета. Это наш оазис спокойствия!

Плавная прокрутка: руководство

Получение плавной прокрутки требует внимания к деталям реализации и учета особенностей работы разных браузеров.

Осуществляйте прокрутку аккуратно и точно

Используйте комбинацию querySelector и scrollTop для точного позиционирования элементов:

JS Скопировать код // Код аккуратный и узко специализированный. document.querySelector('.your-class').parentNode.scrollTop = target.offsetTop;

Используйте альтернативные методы прокрутки

Если scrollIntoView() не дает ожидаемого результата, воспользуйтесь window.scroll() или задайте scrollTop вручную:

JS Скопировать код // Делаем все сами, если scrollIntoView() не помогает. window.scroll({ top: target.offsetTop, left: 0, behavior: 'smooth' });

Организуйте прокрутку эффективно

Выделите логику прокрутки в отдельную функцию для повышения читаемости кода:

JS Скопировать код // Функция для красоты и понимания кода function scrollToElement(element) { element.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'nearest', inline: 'start' }); }

Обменивайтесь опытом с сообществом

Обмен опытом и кодом на платформах, как jsFiddle, поможет в поиске оптимальных решений благодаря обратной связи со стороны сообщества.

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