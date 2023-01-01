Решение проблемы доступа к свойствам объекта TypeScript

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Быстрый ответ

Сразу перейдем к решению проблемы. Для обращения к свойствам объекта, имеющим строковые ключи в TypeScript, применяется индексная подпись . Приведенный ниже пример показывает, как это реализовать:

typescript Скопировать код // Воспользуйтесь преимуществами TypeScript при помощи индексных подписей interface MyObject { [key: string]: string; // Это и есть индексная подпись } const obj: MyObject = { "A": "значение" }; const value = obj["A"]; // Таким образом мы обращаемся к свойству с ключом-строкой!

Инструкция [key: string]: string позволяет использовать любую строку в качестве ключа, причем значение будет типа string. Благодаря этому мы можем без проблем обращаться к любым свойствам объекта obj , используя строки в качестве ключей.

Изучаем 'keyof' и 'type'

Оператор keyof в TypeScript формирует объединенный тип всех известных публичных ключей указанного типа. Это особенно актуально для контролирования допустимых строковых ключей.

typescript Скопировать код type SpecificAlphabet = keyof { "A": string, "B": string }; // 'A' | 'B' // С использованием keyof допустимые строки-ключи ограничиваются 'A' и 'B'.

Получается, SpecificAlphabet становится типом, включающим только 'A' и 'B', что позволяет работать только со строго заданными ключами.

any

Несмотря на то что any в TypeScript можно применить просто и быстро, данный подход отводит нас об столь важной строгой типизации. Игнорируя проверку типов, мы рискуем столкнуться с ошибками, которые непросто отыскать и исправить.

Эффективнее применять утверждения типов или обобщенные типы для решения поставленной задачи в случаях, когда реальные свойства объектов не известны заранее.

Справляемся со свойствами, которые могут быть отсутствующими

Свойства объектов не всегда присутствуют все. Иногда некоторые из них отсутствуют, как носок, который ищете после стирки белья. TypeScript предлагает для таких ситуаций необязательные свойства и возможность появления undefined :

typescript Скопировать код interface SafeObject { [key: string]: string | undefined; // Мы предусмотрели возможность появления 'undefined' }

Индексные подписи: универсальное решение TypeScript

Индексные подписи способны придать коду гибкости аналогичной многофункциональному ножу. Это облегчает совместную работу с JavaScript, например, при переборе ключей объектов или их объединении, сохраняя полноту технической реализации.

Подчеркните свое мастерство с функциями утверждения

Функции утверждения, появившиеся в TypeScript 3.7, позволяют компилятору понять, что вы уверены в типе переменной и не ждете от него предположений.

typescript Скопировать код function assertIsString(val: any): asserts val is string { if (typeof val !== 'string') { throw new Error('Не строка!'); } } // Мы запускаем функцию проверки типа и вызываем исключение, если он не соотвествует строке.

С помощью этих утверждений вы сможете работать со свойствами объекта, имеющего индексные подписи.

Находим баланс: между уникальностью и профессионализмом

Как и в любой другой области, важно найти равновесие между оптимальным использованием TypeScript – его особенности, такие как readonly свойства, enums и tuple types – и практичным подходом, необходимым при работе с существующими библиотеками и правилами JavaScript.

Визуализация

Типы объектов и индексные подписи в TypeScript можно сравнить со связкой ключей и замков:

Ключ Замок A (🔓) Замок B (❌) Замок C (❌) Замок D (❌) Ключ 'A' Подходит! 🗝️ Не подходит! Не подходит! Не подходит!

TypeScript обращается к этим замкам или типам объектов таким образом:

typescript Скопировать код type ThisLockFits = { "A": string }; let attempt = ThisLockFits["B"]; // ❌ Ошибка: ключ "B" не подходит!

Используя мастер-ключ — индексную подпись , проблему можно решить:

typescript Скопировать код type FitsEveryLock = { [key: string]: string }; // Появился мастер-ключ! Наши индексные подписи подходят для каждого ключа-строки!

Разумен и осмотрителен: приведение типов и рефакторинг

При переносе объектов из JavaScript в TypeScript, разумное приведение типов может сохранить вас от ошибок, связанных с индексными подписями.

typescript Скопировать код const JSObject: any = getForeignObject(); const TSObject: Record<string, any> = JSObject as Record<string, any>; // Однако будьте внимательны – слишком широкое приведение типов может привести к ошибкам!

Переход — это не только косметическое исправление

Переход от JavaScript к TypeScript требует не только добавления типов, но и улучшения всей структуры кода для его упрощения и повышения читаемости программы.

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