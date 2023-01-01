Решение ошибки 'window is not defined' в Next.js React

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Быстрый ответ

jsx Скопировать код // useEffect приходит на помощь! import { useEffect } from 'react'; const SafeWindow = () => { useEffect(() => { // Здесь безопасно обращаться к объекту window console.log(window.location.href); }, []); // Эффект будет вызван однократно после монтирования return <div>Надёжный компонент — Window-Safe</div>; }; export default SafeWindow;

Комбинация window и useEffect — ваш щит от ошибок «window not defined» в Next.js в процессе серверной отрисовки (SSR).

Как обойти ошибку с window в SSR

В огромном космосе Next.js код functionионирует как на сервере, так и на клиенте. window , как следует из названия, находится в доминионе клиента. На сервере его, понятное дело, нет, отсюда и возникает ошибка "Window is not defined".

Динамический импорт для модулей, специфичных для клиента

В работе с модулями, предназначенными исключительно для клиента, используйте динамический импорт — так они не вызовут ошибку на этапе серверного рендеринга.

jsx Скопировать код import dynamic from 'next/dynamic'; const ClientSideComponent = dynamic( () => import('./ClientOnlyComponent'), // импортируем как промис { ssr: false } // отключаем серверный рендеринг );

Собственные хуки для контроля размеров окна

Хотите знать размеры окна браузера? Создадим пользовательский хук для этого!

jsx Скопировать код function useWindowSize() { const isClient = typeof window === 'object'; function getSize() { return isClient ? { width: window.innerWidth, height: window.innerHeight } : { width: undefined, height: undefined }; } const [windowSize, setWindowSize] = useState(getSize); useEffect(() => { if (!isClient) { return false; } function handleResize() { setWindowSize(getSize()); } window.addEventListener('resize', handleResize); return () => window.removeEventListener('resize', handleResize); }, []); return windowSize; }

Жизненные циклы и хуки: они стоят на страже доступа к window

componentWillMount отошёл в тень. Теперь роль "шерифов" исполняют useEffect и componentDidMount , обеспечивая надёжный доступ к window .

componentDidMount в классовых компонентах

Классовые компоненты используют метод componentDidMount как надежный барьер для безопасной работы с window .

jsx Скопировать код class SafeWindowComponent extends React.Component { componentDidMount() { console.log(window.innerHeight); //Здесь window находится под защитой } render() { return <div>Классовый компонент: работа с window осуществляется под надёжной защитой</div>; } }

Функциональные компоненты и useEffect

В функциональных компонентах useEffect заменяет componentDidMount , componentDidUpdate и componentWillUnmount , объединяя их функции.

jsx Скопировать код import { useState, useEffect } from 'react'; const SafeWindowFunctional = () => { const [innerHeight, setInnerHeight] = useState(0); useEffect(() => { setInnerHeight(window.innerHeight); //Здесь можно работать без страха return () => { // Завершаем работу }; }, []); return <div>Высота внутреннего окна — {innerHeight}px</div>; };

Универсальные библиотеки и переделка компонентов

Код должен корректно functionировать как на сервере, так и на клиенте. При работе с window вы можете воспользоваться универсальными библиотеками — они работают в обоих случаях.

Переписываем компоненты с учётом window и SSR

Приведите компоненты в соответствие с особыми требованиями серверного рендеринга, чтобы они безопасно обращались к window .

jsx Скопировать код const MyComponent = () => { const isBrowser = typeof window !== 'undefined'; if (isBrowser) { // Используем window } return ( // Ваш JSX ); };

Визуализация

Воспринимайте window как свет, который присутствует только на улице.

JS Скопировать код if (typeof window !== 'undefined') { // На улице светло! } else { // Мы в помещении }

Next.js можно представить как здание с разными комнатами: серверной и клиентской частями.

Markdown Скопировать код Здание Next.js: Серверная часть: `window` нет Клиентская часть: `window` в наличии!

Убедитесь, что вы находитесь в подходящей комнате, прежде чем пользоваться window .

Сад кода Next.js

Как в саду, ваш код в Next.js требует грамотной "посадки" и заботы.

Правильно "сажаем" код, специфичный для клиента

Код для клиента следует располагать сообразно, чтобы он был функционален и его можно было легко поддерживать.

Регулярно очищаем память

Прислушиваетесь ли вы к событиям resize или scroll ? После демонтирования компонента снимайте обработчики, чтобы освободить память для новых компонентов.

Условный рендеринг — ваш инструмент

Используйте условный рендеринг, чтобы компоненты соответствовали конкретному окружению выполнения и защищали от ошибок рендеринга на стороне клиента.

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