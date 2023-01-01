Решение ошибки: Tainted canvases may not be exported#Веб-разработка #Основы JavaScript #Canvas и SVG
Быстрый ответ
Ошибка "Запрещен экспорт испорченных холстов" может произойти из-за ограничений, связанных с политикой CORS. Решением будет установка атрибута
crossOrigin = "anonymous" для загружаемых изображений до их использования на холсте:
var img = new Image();
img.crossOrigin = "anonymous";
img.onload = function() {
var canvas = document.createElement('canvas');
canvas.getContext('2d').drawImage(img, 0, 0);
var dataURL = canvas.toDataURL();
};
img.src = "https://yourdomain.com/image.png";
Помните, что необходимо также настроить заголовок
Access-Control-Allow-Origin на сервере, с которого загружаются изображения.
Работа с проблемами CORS в процессе локальной разработки
Правильное размещение ресурсов
Чтобы избежать проблем с CORS во время локальной разработки, используйте локальный сервер (Apache, IIS, Node.js), который корректно обрабатывает все необходимые заголовки.
Структура проекта
Размещайте код и ресурсы в стройной структуре, например, сгруппируйте файлы HTML, CSS и JavaScript в одной директории для упрощения путей к ресурсам.
Хостинг на облачных платформах
Для доступа к изображениям можно использовать облачные сервисы типа Dropbox или GitHub. Они корректно обрабатывают работу с CORS.
Видеоконтент
Добавьте атрибуты
crossorigin к тегам
<img> и
<video> и используйте внутри
<video> тег
<source> с атрибутом
crossorigin='anonymous', чтобы предотвратить ошибки при работе с видео.
Безопасность конфиденциальных данных
Обязательно храните чувствительные данные в безопасном месте; не используйте для них локальные файлы, доступные для холстов. Это поможет минимизировать риски утечки информации.
Визуализация
Ошибку "Запрещен экспорт испорченных холстов" можно сравнить с препятствием на пути отображения вашего произведения. Чтобы убрать это препятствие, следуйте правилам CORS или используйте прокси-серверы для добавления необходимых заголовков. Только после этих действий будет возможен свободный экспорт созданных шедевров:
canvas.toDataURL(); // ✅ Экспорт допустим.
Защитные меры для проектов, использующих холст
Контроль над сервером
Если у вас есть возможность управления сервером, добавьте заголовок
Access-Control-Allow-Origin: * для разрешения кроссдоменных запросов. Однако, ради безопасности, указывайте только доверенные домены.
Дополнительно для WebGL и картографии
Для фреймворков, например, OpenLayers, обязательно установите свойство
crossOrigin для источников изображений.
Чистота URL
Проверьте URL изображения на отсутствие ненужных параметров запроса. Они могут стать проблемой с точки зрения безопасности.
Вывод
Если настройка CORS на сервере недоступна, используйте прокси-сервер. Все манипуляции с холстом производите только с ресурсами, корректно поддерживающими настройки CORS.
Полезные материалы
- Описание работы с CORS в контексте использования изображений и холстов на MDN.
- Обсуждение ошибки "Запрещен экспорт испорченных холстов" на Stack Overflow.
- Примеры и рекомендации по использованию CORS с HTML5 Canvas на странице вики W3C.
- Руководство Mozilla по использованию изображений с других доменов в WebGL и Canvas.
- Статья о CORS и кросс-доменных запросах на CodeProject, важная при работе с холстами.
- Обсуждение на Stack Overflow о
SecurityError, которая возникает при экспорте испорченных холстов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик