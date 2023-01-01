Решение ошибки: Tainted canvases may not be exported

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Быстрый ответ

Ошибка "Запрещен экспорт испорченных холстов" может произойти из-за ограничений, связанных с политикой CORS. Решением будет установка атрибута crossOrigin = "anonymous" для загружаемых изображений до их использования на холсте:

JS Скопировать код var img = new Image(); img.crossOrigin = "anonymous"; img.onload = function() { var canvas = document.createElement('canvas'); canvas.getContext('2d').drawImage(img, 0, 0); var dataURL = canvas.toDataURL(); }; img.src = "https://yourdomain.com/image.png";

Помните, что необходимо также настроить заголовок Access-Control-Allow-Origin на сервере, с которого загружаются изображения.

Работа с проблемами CORS в процессе локальной разработки

Правильное размещение ресурсов

Чтобы избежать проблем с CORS во время локальной разработки, используйте локальный сервер (Apache, IIS, Node.js), который корректно обрабатывает все необходимые заголовки.

Структура проекта

Размещайте код и ресурсы в стройной структуре, например, сгруппируйте файлы HTML, CSS и JavaScript в одной директории для упрощения путей к ресурсам.

Хостинг на облачных платформах

Для доступа к изображениям можно использовать облачные сервисы типа Dropbox или GitHub. Они корректно обрабатывают работу с CORS.

Видеоконтент

Добавьте атрибуты crossorigin к тегам <img> и <video> и используйте внутри <video> тег <source> с атрибутом crossorigin='anonymous' , чтобы предотвратить ошибки при работе с видео.

Безопасность конфиденциальных данных

Обязательно храните чувствительные данные в безопасном месте; не используйте для них локальные файлы, доступные для холстов. Это поможет минимизировать риски утечки информации.

Визуализация

Ошибку "Запрещен экспорт испорченных холстов" можно сравнить с препятствием на пути отображения вашего произведения. Чтобы убрать это препятствие, следуйте правилам CORS или используйте прокси-серверы для добавления необходимых заголовков. Только после этих действий будет возможен свободный экспорт созданных шедевров:

JS Скопировать код canvas.toDataURL(); // ✅ Экспорт допустим.

Защитные меры для проектов, использующих холст

Контроль над сервером

Если у вас есть возможность управления сервером, добавьте заголовок Access-Control-Allow-Origin: * для разрешения кроссдоменных запросов. Однако, ради безопасности, указывайте только доверенные домены.

Дополнительно для WebGL и картографии

Для фреймворков, например, OpenLayers, обязательно установите свойство crossOrigin для источников изображений.

Чистота URL

Проверьте URL изображения на отсутствие ненужных параметров запроса. Они могут стать проблемой с точки зрения безопасности.

Вывод

Если настройка CORS на сервере недоступна, используйте прокси-сервер. Все манипуляции с холстом производите только с ресурсами, корректно поддерживающими настройки CORS.

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