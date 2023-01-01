Решение ошибки SyntaxError при парсинге JSON в JavaScript#Основы JavaScript #Обработка ошибок (try/catch) #JSON и сериализация
Быстрый ответ
Ошибка SyntaxError возникает, если
JSON.parse() встречает не JSON-строку, а объект. Этот метод предназначен для работы со строками:
// Корректные входные данные для JSON.parse():
var jsonStr = '{"coffee": "black"}';
var parsed = JSON.parse(jsonStr); // Все отлично!
JSON.parse() обрабатывает строки, напоминающие JSON, но не объекты. Передавайте этому методу именно строки.
JSON.parse: Некорректное использование и неправильное понимание
Проблема возникает, когда разработчик попыткой преобразовать в
JSON.parse() объект вместо JSON-строки. Эта ошибка особенно распространена, когда пренебрегают проверкой типа данных на предмет их соответствия строке.
Проверка типов данных объектов
Чтобы избежать неприятностей, следует всегда проверять тип данных перед использованием оператора
typeof для их дальнейшей обработки:
if (typeof userData === 'string') { // Проверка типа данных
try {
var decodedObject = JSON.parse(userData);
} catch (e) {
console.error('Ошибка: вместо строки передан объект!', e);
}
}
Применение
typeof поможет отключить ошибки, связанные с объектами.
Обработка исключений
Надежной практикой при работе с обработкой данных является использование структуры try-catch, позволяющей грациозно обрабатывать возможные ошибки:
try {
var userList = JSON.parse(userData);
} catch (e) {
console.log('Ошибка: введенные данные не являются JSON строкой!', e.message);
var userList = {}; // В случае ошибки создаем пустой объект
}
Try-catch защищает код от неожиданных ошибок и помогает избежать сбоев приложения при получении некорректных данных.
Искусство валидации данных
Как говорится в "Кунг-фу Панде", случайностей не случается. Перед использованием
JSON.parse всегда проводите проверку ваших данных.
Фильтрация данных
Даже если данные представлены в виде строки, это не гарантирует, что они являются корректной JSON-строкой. Всегда проверяйте объекты перед их преобразованием.
Принципы повышенной безопасности
Для безопасной работы с данными используйте оператор
typeof. В случае непредвиденных обстоятельств, вы всегда должны быть готовы к использованию запасного варианта:
var userList = (typeof userData === 'string' && userData) ? JSON.parse(userData) : {};
Если данные некорректны, используйте заранее предусмотренный объект по умолчанию.
Визуализация
Функция
JSON.parse() – это словно игрушечный динозавр, который обрадуется вкусному кусочку JSON-строки:
JSON.parse('{"food": "pizza"}'); // Дино: "Ммм, так вкусно 🍕"
JSON.parse('object'); // Дино: "Что это? 🤢"
Ошибка: Неправильное кормление:
Еда: '{"food": "pizza"}' 🍕✅
Еда: 'object' 🦴⛔️ // Дино: "У меня болит желудок из-за символа на позиции 1 (o)"
В целях здоровья вашего динозавра всегда кормите его адекватной едой (валидным JSON).
Погружение в особенности JSON.parse
Разница между объектами JavaScript и JSON-строками
Различайте объекты JavaScript и JSON-строки. JSON — это строка данных, которую нужно преобразовать в JavaScript-объект.
Готовность к любой ситуации
Всегда будьте готовы к тому, что полученные данные могут быть null или undefined. Используйте условные выражения для их обработки:
var userList = userData ? JSON.parse(userData) : {}; // Даже если данные некорректны — не беда, можно работать с пустым объектом.
Использование "магического зеркала"
Функция
JSON.stringify() работает как волшебное зеркало, преобразуя объекты в их строковые репрезентации, которые можно преобразовать обратно в объекты с помощью
JSON.parse():
var userDataStr = JSON.stringify(userData); // Покажите мне твое истинное лицо!
var userDataCopy = JSON.parse(userDataStr); // И снова превратись в объект!
Так вы можете безопасно работать с копией данных, не затрагивая оригинал.
Полезные материалы
- JSON.parse() – JavaScript | MDN – Самый полный материал о
JSON.parse()на MDN.
- Введение в JSON – Легкое введение в JSON от W3Schools.
- JSON Online Validator and Formatter – JSON Lint – Онлайн-организатор и валидатор для проверки структуры JSON.
- JSON – Официальная страница стандарта JSON.
- SyntaxError – JavaScript | MDN – Информация о
SyntaxErrorна MDN.
- JavaScript: Самый запутанный язык программирования в мире – Глубокий анализ JavaScript и статуса JSON в нем.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик