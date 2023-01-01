Решение ошибки 'regeneratorRuntime is not defined' в Babel 6#Разное
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой
regeneratorRuntime в Babel 6, добавьте в ваш главный JavaScript файл пакеты
regenerator-runtime и
core-js:
import "core-js/stable";
import "regenerator-runtime/runtime";
Это обеспечит корректную работу полифилов для генераторов и асинхронных функций, обработанных через Babel. Удостоверьтесь, что в файле
.babelrc или в настройках Babel вы используете пресеты
es2015 и
stage-0. Только в этом случае конструкции async/await будут функционировать корректно.
Управление полифилами в Babel
Полифилы: незаменимые помощники в Babel
Babel «из коробки» не способен поддерживать некоторые возможности последних стандартов ECMAScript. Здесь на помощь приходят полифилы. Незаменимую роль здесь играет
babel-polyfill, создающий окружение, соответствующее стандарту ES2015+. Он должен быть подключен в начале работы, до обработки ваших скриптов.
Настройка Webpack
Правильная конфигурация Webpack является критически важной. Чтобы избежать ошибок, связанных с
regeneratorRuntime, включите
babel-polyfill в массив точек входа вашего конфигурационного файла webpack.config.js:
module.exports = {
entry: ["babel-polyfill", "./app/js"]
};
Для тех, кто использует mocha для тестирования, в файлах
package.json необходимо указать и
babel-core/register, и
babel-polyfill:
"scripts": {
"test": "mocha --compilers js:babel-core/register --require babel-polyfill"
}
Выбор пресетов и плагинов
Следует настроить Babel таким образом, чтобы он работал с пресетами
es2015 и
stage-0. Это подготовит среду для использования async/await. При активном использовании async/await обязательно примените
babel-plugin-transform-runtime с опцией
{ "regenerator": true }.
{
"presets": ["es2015", "stage-0"],
"plugins": [["transform-runtime", { "regenerator": true }]]
}
Взгляд в будущее: Babel 7
Несмотря на то что сейчас речь идет о Babel 6, стоит обратить внимание на Babel 7, чтобы быть готовыми к будущим изменениям. В нем появились новые возможности, такие как
@babel/preset-env и
@babel/plugin-transform-runtime, которые упрощают работу с async/await.
Соблюдение строгого режима
Применение строгого режима (strict mode) помогает избежать множества ошибок при работе с async/await, а также повышает контроль за областями видимости переменных и обработкой исключений.
Визуализация
Ошибка
regeneratorRuntime в Babel 6 может быть представлена следующим образом:
📦 Процесс трансформации кода Babel 6
| Исходный код | | Транслированный код |
| --------------- | | --------------------------------------- |
| `async` функция | ➡️ | код, требующий наличия `regeneratorRuntime` |
Отсутствующий элемент:
regeneratorRuntime — редкость, сравнимая с единорогом.
// Решение проблемы:
import "babel-polyfill"; // Привлекаем скрытого `regeneratorRuntime`.
При активации
babel-polyfill достигаем конечного состояния кода:
Исходный код 🛠️ --(Babel 6)---> ⚙️ Отсутствие `regeneratorRuntime`
/
Решение: babel-polyfill 🔧 // Ключ к завершению процесса трансформации.
\
Транслированный код 🚀 --Работает без ошибок--> 🎉 // Вуаля! Код успешно транслирован.
Особенности реализации и потенциальные проблемы
Настоящее и будущее с preset-env
Вместо того, чтобы использовать
es2015 и
stage-0 по отдельности,
babel-preset-env подбирает необходимые полифилы и плагины, исходя из ваших целевых браузеров и окружений. Это оптимизирует процесс сборки.
Подключайте полифилы при необходимости
Начиная с версии Babel 7.4.0,
@babel/polyfill был заменен на
core-js и
regenerator-runtime. В более ранних версиях, первоначальный импорт
babel-polyfill может гарантировать наличие требуемого
regeneratorRuntime и предотвратить критические ошибки.
Целевые окружения
Для определения целей для
babel-preset-env, используйте базу данных
browserslist. Такой подход позволяет минимизировать необходимость догадок о настройке Babel и повышает эффективность вашего транслированного кода.
Переход на Babel 7
Если это соответствует вашим требованиям, рассмотрите возможность миграции на Babel 7. Этот инструмент обеспечивает беспроблемную работу с async/await и упрощает процесс создания полифилов с помощью таких инструментов, как
@babel/plugin-transform-runtime и
@babel/preset-env с опцией
{ useBuiltIns: 'usage' }.
Полезные материалы
- Итераторы и генераторы – JavaScript | MDN — Подробное руководство по генераторам и итераторам в JavaScript.
- javascript – Babel 6 regeneratorRuntime не определён – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow, освещающее ошибку
regeneratorRuntime не определён.
- GitHub – babel/babel: 🐠 Babel — это компилятор для JavaScript нового поколения. — Официальный профиль Babel на GitHub.
- @babel/polyfill · Babel — Официальная документация Babel по использованию
@babel/polyfill.
- ReferenceError regeneratorRuntime не определён · Вопрос #9849 · babel/babel · GitHub — Запись на GitHub, освещающую ошибку
regeneratorRuntime.
- babel-polyfill – npm — Страница пакета npm для
babel-polyfillс инструкциями по установке.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы