logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Решение ошибки Powershell при запуске команд Angular
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Решение ошибки Powershell при запуске команд Angular

#Веб-разработка  #Angular  #Установка софта  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы исправить проблемы, связанные с выполнением команд Angular в PowerShell, в первую очередь установите Angular CLI глобально:

powershell
Скопировать код
npm install -g @angular/cli   # Установка Angular CLI

Проверьте наличие Node.js, затем убедитесь, что команда ng доступна:

powershell
Скопировать код
ng --version   # Проверка версии Angular CLI

Если PowerShell все еще не распознает ng, добавьте глобальный каталог npm в системную переменную PATH.

Пошаговый план для смены профессии

Политика выполнения команд в PowerShell

В PowerShell есть политика выполнения команд, предназначенная для защиты от известных и неизвестных скриптов.

powershell
Скопировать код
Get-ExecutionPolicy    # Текущая политика

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser   # Изменение политики для текущего пользователя

Это позволит запускать локальные скрипты и глобально установленные модули, включая Angular CLI.

Поговорим о версиях Node.js

Управление несколькими версиями Node.js осуществляется с помощью менеджера версий Node.js (nvm).

powershell
Скопировать код
nvm install node  # Установка Node.js
nvm use node  # Включение используемой версии

Следует использовать версию Node.js, которая совместима с Angular.

Что делать, если ng.ps1 отказывается работать?

Если в PowerShell возникает ошибка, связанная с ng.ps1, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в папку глобальных скриптов npm (обычно AppData\Roaming\npm).
  2. Удалите ng.ps1.
  3. Очистите кэш npm:
powershell
Скопировать код
npm cache clean --force   # Очистка кэша npm

Если PowerShell продолжает отказываться сотрудничать

Если даже после всех предложенных действий PowerShell продолжает отказываться исполнять команды, воспользуйтесь командной строкой Windows (cmd), где не существуют такие строгие меры безопасности.

Выполняйте команды Angular в cmd и для полной уверенности переустановите Angular CLI:

powershell
Скопировать код
npm install -g @angular/cli  # Переустановка Angular CLI

Визуализация

Представьте, что PowerShell – это дружелюбный спутник, который не знает вашего языка команд Angular:

Markdown
Скопировать код
PowerShell: "Что такое команды Angular?"

AngularCLI: Это инструменты для разработки, сборки и тестирования.

Приглашение Node.js в компанию упростит взаимопонимание:

Markdown
Скопировать код
Добавляем Node.js → "ng" команды

Результат: PowerShell + Node.js = идеальное сочетание для работы с Angular.

Более глубокая диагностика возможных проблем

Если описанные выше методы не сработали, рассмотрите следующие опции:

Обновление npm на Windows

Целесообразно обновить npm для его оптимальной работы:

powershell
Скопировать код
npm install --global --production npm-windows-upgrade   # Обновление npm
npm-windows-upgrade   # Применение обновления

Переустановка Node.js

В случае постоянных проблем с Node.js, удалите его и установите заново, следуя инструкции с официального сайта Node.js.

Обратитесь к сообществу

Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью к сообществу Angular CLI на GitHub или Stack Overflow. Ваш опыт может помочь другим.

Полезные материалы

  1. Официальная документация Angular CLI — все, что нужно знать о Angular CLI.
  2. Руководство по установке Node.js — инструкция по установке Node.js.
  3. Инструмент обновления npm для Windows — помощь в настройке и обновлении npm на Windows.
  4. Исправление переменной окружения PATH для PowerShell и npm — рекомендации по работе с PATH в PowerShell.
  5. Настройка Angular CLI в Visual Studio Code — установка Angular CLI в среде VS Code.
  6. Устранение типичных ошибок в Angular CLI — советы по устранению часто встречающихся ошибок с Angular CLI.
  7. Трекер проблем Angular CLI на GitHub — форум для поиска и обсуждения проблем, связанных с Angular CLI.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как установить Angular CLI в PowerShell?
1 / 5

Элина Баранова

разработчик Android

Свежие материалы
Как выбрать IDE для Swift на разных платформах
6 сентября 2024
Как использовать Google Authenticator для двухфакторной аутентификации в Fortnite
6 сентября 2024
Видео уроки по C#
6 сентября 2024

Загрузка...