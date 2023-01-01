Решение ошибки Powershell при запуске команд Angular#Веб-разработка #Angular #Установка софта
Быстрый ответ
Чтобы исправить проблемы, связанные с выполнением команд Angular в PowerShell, в первую очередь установите Angular CLI глобально:
npm install -g @angular/cli # Установка Angular CLI
Проверьте наличие Node.js, затем убедитесь, что команда
ng доступна:
ng --version # Проверка версии Angular CLI
Если PowerShell все еще не распознает
ng, добавьте глобальный каталог npm в системную переменную PATH.
Политика выполнения команд в PowerShell
В PowerShell есть политика выполнения команд, предназначенная для защиты от известных и неизвестных скриптов.
Get-ExecutionPolicy # Текущая политика
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser # Изменение политики для текущего пользователя
Это позволит запускать локальные скрипты и глобально установленные модули, включая Angular CLI.
Поговорим о версиях Node.js
Управление несколькими версиями Node.js осуществляется с помощью менеджера версий Node.js (nvm).
nvm install node # Установка Node.js
nvm use node # Включение используемой версии
Следует использовать версию Node.js, которая совместима с Angular.
Что делать, если ng.ps1 отказывается работать?
Если в PowerShell возникает ошибка, связанная с ng.ps1, выполните следующие действия:
- Перейдите в папку глобальных скриптов npm (обычно
AppData\Roaming\npm).
- Удалите
ng.ps1.
- Очистите кэш npm:
npm cache clean --force # Очистка кэша npm
Если PowerShell продолжает отказываться сотрудничать
Если даже после всех предложенных действий PowerShell продолжает отказываться исполнять команды, воспользуйтесь командной строкой Windows (cmd), где не существуют такие строгие меры безопасности.
Выполняйте команды Angular в cmd и для полной уверенности переустановите Angular CLI:
npm install -g @angular/cli # Переустановка Angular CLI
Визуализация
Представьте, что PowerShell – это дружелюбный спутник, который не знает вашего языка команд Angular:
PowerShell: "Что такое команды Angular?"
AngularCLI: Это инструменты для разработки, сборки и тестирования.
Приглашение Node.js в компанию упростит взаимопонимание:
Добавляем Node.js → "ng" команды
Результат: PowerShell + Node.js = идеальное сочетание для работы с Angular.
Более глубокая диагностика возможных проблем
Если описанные выше методы не сработали, рассмотрите следующие опции:
Обновление npm на Windows
Целесообразно обновить npm для его оптимальной работы:
npm install --global --production npm-windows-upgrade # Обновление npm
npm-windows-upgrade # Применение обновления
Переустановка Node.js
В случае постоянных проблем с Node.js, удалите его и установите заново, следуя инструкции с официального сайта Node.js.
Обратитесь к сообществу
Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью к сообществу Angular CLI на GitHub или Stack Overflow. Ваш опыт может помочь другим.
Полезные материалы
- Официальная документация Angular CLI — все, что нужно знать о Angular CLI.
- Руководство по установке Node.js — инструкция по установке Node.js.
- Инструмент обновления npm для Windows — помощь в настройке и обновлении npm на Windows.
- Исправление переменной окружения PATH для PowerShell и npm — рекомендации по работе с PATH в PowerShell.
- Настройка Angular CLI в Visual Studio Code — установка Angular CLI в среде VS Code.
- Устранение типичных ошибок в Angular CLI — советы по устранению часто встречающихся ошибок с Angular CLI.
- Трекер проблем Angular CLI на GitHub — форум для поиска и обсуждения проблем, связанных с Angular CLI.
Элина Баранова
разработчик Android