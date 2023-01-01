Решение ошибки Powershell при запуске команд Angular

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы исправить проблемы, связанные с выполнением команд Angular в PowerShell, в первую очередь установите Angular CLI глобально:

powershell Скопировать код npm install -g @angular/cli # Установка Angular CLI

Проверьте наличие Node.js, затем убедитесь, что команда ng доступна:

powershell Скопировать код ng --version # Проверка версии Angular CLI

Если PowerShell все еще не распознает ng , добавьте глобальный каталог npm в системную переменную PATH.

Политика выполнения команд в PowerShell

В PowerShell есть политика выполнения команд, предназначенная для защиты от известных и неизвестных скриптов.

powershell Скопировать код Get-ExecutionPolicy # Текущая политика Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser # Изменение политики для текущего пользователя

Это позволит запускать локальные скрипты и глобально установленные модули, включая Angular CLI.

Поговорим о версиях Node.js

Управление несколькими версиями Node.js осуществляется с помощью менеджера версий Node.js (nvm).

powershell Скопировать код nvm install node # Установка Node.js nvm use node # Включение используемой версии

Следует использовать версию Node.js, которая совместима с Angular.

Что делать, если ng.ps1 отказывается работать?

Если в PowerShell возникает ошибка, связанная с ng.ps1, выполните следующие действия:

Перейдите в папку глобальных скриптов npm (обычно AppData\Roaming

pm ). Удалите ng.ps1 . Очистите кэш npm:

powershell Скопировать код npm cache clean --force # Очистка кэша npm

Если PowerShell продолжает отказываться сотрудничать

Если даже после всех предложенных действий PowerShell продолжает отказываться исполнять команды, воспользуйтесь командной строкой Windows (cmd), где не существуют такие строгие меры безопасности.

Выполняйте команды Angular в cmd и для полной уверенности переустановите Angular CLI:

powershell Скопировать код npm install -g @angular/cli # Переустановка Angular CLI

Визуализация

Представьте, что PowerShell – это дружелюбный спутник, который не знает вашего языка команд Angular:

Markdown Скопировать код PowerShell: "Что такое команды Angular?" AngularCLI: Это инструменты для разработки, сборки и тестирования.

Приглашение Node.js в компанию упростит взаимопонимание:

Markdown Скопировать код Добавляем Node.js → "ng" команды Результат: PowerShell + Node.js = идеальное сочетание для работы с Angular.

Более глубокая диагностика возможных проблем

Если описанные выше методы не сработали, рассмотрите следующие опции:

Обновление npm на Windows

Целесообразно обновить npm для его оптимальной работы:

powershell Скопировать код npm install --global --production npm-windows-upgrade # Обновление npm npm-windows-upgrade # Применение обновления

Переустановка Node.js

В случае постоянных проблем с Node.js, удалите его и установите заново, следуя инструкции с официального сайта Node.js.

Обратитесь к сообществу

Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью к сообществу Angular CLI на GitHub или Stack Overflow. Ваш опыт может помочь другим.

Полезные материалы