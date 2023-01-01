Решение ошибки "Port 3000 in use" в Node.js: причины и методы

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой EADDRINUSE, которая указывает на то, что порт 3000 как будто бы занят, примените команду lsof -i :3000 для того, чтобы обнаружить скрытые процессы. Чтобы их прервать, введите в терминале kill -9 $(lsof -t -i:3000) . В качестве альтернативы возможно запустить приложение на другом порте, например, на 3001, заменив соответствующую строку в коде.

Команды:

Поиск занятого процесса: lsof -i :3000

Завершение процесса: kill -9 $(lsof -t -i:3000)

Изменение порта в приложении: JS Скопировать код // Теперь мы используем порт 3001! const port = 3001; app.listen(port); // Слушаем порт 3001

Подробное решение проблемы

Проверка настроек : Проверьте, что правильный порт установлен в файле app.js . Фоновые сервисы типа Nodemon могут незаметно занять его.

: Проверьте, что правильный порт установлен в файле . Фоновые сервисы типа могут незаметно занять его. Перезагрузка не всегда помогает : Иногда перезагрузка не способна освободить порт, особенно в Windows .

: Иногда перезагрузка не способна освободить порт, особенно в . Инструменты разработчика : На Linux и Mac kill -9 — это наиболее эффективный способ. Для Windows соответствующей командой будет taskkill /F /PID PID .

: На и — это наиболее эффективный способ. Для соответствующей командой будет . Упрощение с помощью npx kill-port : Воспользуйтесь командо npx kill-port <port> , чтобы легко освободить любой порт.

: Воспользуйтесь командо , чтобы легко освободить любой порт. Профилактика проблем: Добавьте в скрипт запуска приложения проверку порта, чтобы предотвратить конфликты с EADDRINUSE.

Визуализация

Представьте порты компьютера как входные двери дома 🏢:

Markdown Скопировать код | Порт | Состояние | | ----------- | ------------------ | | Порт 2999 | Открыт 🚪 | | Порт 3000 | Закрыт 🚷⛔️ | | Порт 3001 | Открыт 🚪 |

Node.js утверждает, что вход в Порт 3000 закрыт. Но это не так.

JS Скопировать код // Пытаемся войти на Порт 3000: node server.js // Возникает ошибка: EADDRINUSE, порт 3000 уже занят // Но, уважаемый разработчик, на самом деле... ps aux | grep node // Ни одного процесса. Порт 3000 свободен!

Разберемся с этим замешательством и восстановим свободу порта!

Глубокий анализ освобождения порта

Визуальность контроля процессов с TCPView : На Windows воспользуйтесь командой netstat -ano | findstr :3000 или программой TCPView для поиска и завершения процессов по PID.

: На воспользуйтесь командой или программой для поиска и завершения процессов по PID. Полномочия суперпользователя : На Linux и Mac можно усилить команды, добавив sudo .

: На и можно усилить команды, добавив . Контроль за завершением процесса : После выполнения команды kill убедитесь в отсутствии процесса, используя ps aux или Диспетчер задач Windows .

: После выполнения команды убедитесь в отсутствии процесса, используя или . Особенности работы в командной строке : На Windows в Git Bash помните о различиях между tskill и taskkill .

: На в помните о различиях между и . Внимательность к инструментам: Инструменты подобные Nodemon могут случайно заблокировать порт 3000, будьте бдительны.

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