Решение ошибки ESLint: Unexpected token при импорте

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой «Неожиданный токен» в ESLint, исправьте это, установив в конфигурационном файле .eslintrc парсер @babel/eslint-parser :

json Скопировать код { "parser": "@babel/eslint-parser" }

А также убедитесь, что версия ECMAScript соответствует применяемому синтаксису JavaScript:

json Скопировать код { "parserOptions": { "ecmaVersion": 2020 } }

С помощью этих настроек ESLint сможет правильно анализировать ваш код и интерпретировать токены без ошибок.

Основы обработки кода ESLint

Ошибки типа «Неожиданный токен», с которыми сталкивается ESLint, обычно вызваны различием между синтаксисом кода и возможностями парсера ESLint. Попробуйте обновить парсер и задать актуальную версию ECMAScript: в большинстве случаев это поможет решить проблему.

ESLint, ECMAScript и прогулка во времени

Если вы не хотите упустить преимущества современного JavaScript, конфигурацию в .eslintrc нужно настроить таким образом, чтобы версия ECMAScript соответствовала используемому синтаксису. Это можно сравнить с настройкой времени на временной машине.

Использование современного синтаксиса

В случае, если ваш код использует новые конструкции, такие как rest/spread для объектов, ESLint следует настроить соответствующим образом:

json Скопировать код { "parserOptions": { "experimentalObjectRestSpread": true } }

Визуализация

Представьте себе ошибку парсера как внезапную яму на дороге JavaScript:

Markdown Скопировать код Ровный участок: [🚗, function, (), {, return, "Привет"; ] Яма на дороге: 🕳️ После ямы: [???, 🤷‍♂️]

В случае правильной настройки ESLint с подходящим парсером и параметрами:

JS Скопировать код // ESLint обновлён и оснащён набором инструментов для обхода препятствий: { "parser": "@babel/eslint-parser", "parserOptions": { "ecmaVersion": 2020, "sourceType": "module" } }

Дорога снова становится ровной:

Markdown Скопировать код Ровный участок: [🚗, function, (), {, return, "Привет"; }] Устранена яма: [🛣️✨]

Теперь, когда ESLint оснащён орлиным зрением, вы можете продолжить путешествие без помех! 🚀

Решение типичных проблем анализа кода в ESLint

Совместимые комбинации

Если вы используете React версии 16.3 и выше, вам следует быть в курсе изменений, которые могут повлиять на функционирование Context API, и настроить ESLint соответственно.

Поддержка расширенного синтаксиса

@babel/eslint-parser идеально подходит для работы с кодом на React или с синтаксисом ES6 и выше.

json Скопировать код { "parser": "@babel/eslint-parser" }

Установка парсера

Bash Скопировать код npm install @babel/eslint-parser --save-dev # ИЛИ yarn add -D @babel/eslint-parser

Работа с устаревшими проектами

Если ваш проект использует старые версии ESLint (начиная с 1.x), рекомендуется перейти на babel-eslint .

json Скопировать код { "parser": "babel-eslint" }

Полезные материалы