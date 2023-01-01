Решение ошибки EADDRINUSE в NodeJS и работа с портами

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Быстрый ответ

Для устранения ошибки EADDRINUSE:

Освободите порт, завершив процесс, который его занимает:

Bash Скопировать код lsof -i :PORT && kill -9 $(lsof -t -i :PORT)

Используйте модуль portfinder для автовыбора свободного порта в Node.js:

JS Скопировать код const portfinder = require('portfinder'); portfinder.getPort((err, port) => { // Запускаем сервер на новом порту `port` });

Или задайте другой порт в вашем приложении Node.js:

JS Скопировать код const PORT = 3001; // Возможно, с этим портом повезёт больше app.listen(PORT);

Выберите вариант, который быстрее всего позволит решить проблему, освободив порт или поменяв его.

Проверка на конфликт процессов

Для проверки используйте следующую команду, чтобы выяснить, какие процессы используют конкретный порт:

Bash Скопировать код sudo lsof -i tcp:PORT

Если вы обнаружили занятый порт, остановите процесс:

Bash Скопировать код kill -15 PID

Сигнал SIGTERM позволит корректно завершить процесс и освободить порт.

Управление портами в коде

В коде Node.js следите за событием 'listening' , подтверждающим запуск сервера:

JS Скопировать код server.on('listening', () => { console.log(`Сервер работает на порту ${PORT}`); // Информация о запуске сервера });

Для обработки ошибок EADDRINUSE используйте server.on('error') :

JS Скопировать код server.on('error', (error) => { if (error.code === 'EADDRINUSE') { console.error(`Порт ${PORT} занят. Ищем замену...`); server.listen(++PORT); // Переключаемся на следующий порт } else { throw error; // Выводим другие ошибки } });

Если возникает ошибка EADDRINUSE, сервер попытается занять следующий свободный порт.

Разнообразные решения и рекомендации

Рассмотрите возможность использования Nginx в качестве обратного прокси для управления несколькими приложениями через порт 80.

Учтите системную защиту и ограничения , которые могут препятствовать использованию порта.

Для правильного завершения процессов Node используйте CTRL+C, так процесс завершится корректно.

Будьте внимательны к приложениям, которые могут захватить порты, например, Skype.

Используйте nodemon или PM2 для управления процессами, что позволит избежать необходимости вручную отслеживать PID.

Если другие методы не помогают, используйте команду:

Bash Скопировать код sudo fuser -k PORT/tcp

для принудительного освобождения порта.

Визуализация

Представьте ситуацию с занятыми местами на парковке:

🚗💥🅿️: [МАШИНА А, ВАША МАШИНА, МАШИНА В]

Ошибка: listen EADDRINUSE говорит о том, что ваше место уже занято.

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Освободите место для сервера:

🚗👋🅿️: [МАШИНА А, ПУСТОЕ МЕСТО, МАШИНА В]

Чтобы устранить проблему, остановите процесс или выберите другое место (порт).

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Определение правильных процессов

Профильтруйте фоновые процессы с ps ax и grep для node :

Bash Скопировать код ps ax | grep node

Убедитесь, что вы не останавливаете важный системный процесс.

Продвинутые стратегии и соображения

Помните, что браузеры и NodeJS работают с портами по-разному. Проверьте работу приложения в разных условиях для надёжности.

Используйте 'net.createServer' для отслеживания сетевой активности и ручного контроля ошибок EADDRINUSE.

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